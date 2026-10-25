Γιαννακόπουλος: «Το δίκαιο κι η αλήθεια είναι δυο μαχητές που δεν έχασαν ποτέ»

Snapshot Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ζήτησε την παραίτηση ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου.

Η παραίτηση του Λιόλιου ήρθε λίγο πριν από την απολογία του για την υπόθεση των φερόμενων ως στημένων αγώνων.

Γιαννακόπουλος τονίζει ότι η δικαίωση του είναι προσωπική και προέρχεται από τη συνείδησή του, ενώ η δημόσια δικαίωση μπορεί να προκύψει από τις εξελίξεις.

Υποστήριξε ότι η δικαιοσύνη πρέπει να τιμωρεί όταν χρειάζεται, αλλά και να αναιρεί άδικες τιμωρίες.

Αρνήθηκε οποιαδήποτε σύνδεση με τους φυλακισμένους διαιτητές και υπογράμμισε πως αυτοί συνδέονται εξ ορισμού λόγω των πράξεών τους. Snapshot powered by AI

Τις τελευταίες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ και την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου από την προεδρία της ΕΟΚ σχολίασε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ζητώντας να αποχωρήσει σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.

Η υπόθεση που έχει προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στο ελληνικό μπάσκετ πέρασε σε νέα φάση μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Βαγγέλη Λιόλιου, λίγο πριν από την απολογία του στον ανακριτή για την υπόθεση των φερόμενων ως στημένων αγώνων.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, πήρε θέση για τις εξελίξεις, επισημαίνοντας ότι η αποχώρηση δεν θα πρέπει να περιοριστεί μόνο στον πρόεδρο της ΕΟΚ, αλλά να αφορά το σύνολο της διοίκησης.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στη δικαιοσύνη και στη δική του στάση όλο αυτό το διάστημα, διαχωρίζοντας την προσωπική δικαίωση που αντλεί από τη συνείδησή του από τη δημόσια δικαίωση που, όπως αναφέρει, μπορεί να προκύψει από τις εξελίξεις.

https://www.instagram.com/p/De6smgIDSDj/

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Δικαιοσύνη είναι να τιμωρείς όταν πρέπει… Αλλά και να ξετιμωρείς την άδικη τιμωρία… εκεί και αν πρέπει, θα πω εγώ. Για να δούμε σε ηθικό και σε πρακτικό επίπεδο ποιοι έχουν το επίπεδο να το κάνουν…

Υ.Γ. Ελπίζω να δω ολόκληρο το Δ.Σ. της ΕΟΚ να παραιτείται ή ακόμα καλύτερα να εκδιώκεται και όχι απλά μόνο ο πρόεδρος, που απλά θα διευθύνει από απόσταση.

Υ.Γ.2 Καμία δικαίωση δεν είναι αυτό, διότι εγώ την δικαίωσή μου την παίρνω μόνο από τον καθρέφτη μου και κάθε βράδυ την έπαιρνα όσο γίνονταν αυτά… Δημόσια δικαίωση ναι, το δέχομαι.

Υ.Γ.3 Θρυλικέ μάγκα νούμερο 1, εγώ δεν σύνδεσα κανέναν… Συνδέονται εξ ορισμού οι φυλακισμένοι διαιτητές όταν έχουν σφυρίξει όλους τους…».

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