Κρήτη: Κορυφαίος προορισμός διακοπών γαι τη βρετανική «The Sun» ο Άγιος Νικόλαος Λασιθίου

Από τη μυστηριώδη λίμνη Βουλισμένη μέχρι τα παραδοσιακά χωριά και τις γαστρονομικές απολαύσεις, ο Άγιος Νικόλαος διακρίνεται από τη βρετανική εφημερίδα

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Κρήτη: Κορυφαίος προορισμός διακοπών γαι τη βρετανική «The Sun» ο Άγιος Νικόλαος Λασιθίου
TRAVEL
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Άγιος Νικόλαος στην ανατολική Κρήτη αναδεικνύεται ως κορυφαίος προορισμός, χάρη στη λίμνη Βουλισμένη, τα παραδοσιακά χωριά και τη γαστρονομία του.
  • Η λίμνη Βουλισμένη φημίζεται για τον μυθολογικό της θρύλο και την όμορφη ατμόσφαιρα, ιδιαίτερα τις απογευματινές και βραδινές ώρες.
  • Το ιστορικό χωριό Κρίτσα προσφέρει αυθεντική κρητική εμπειρία με γραφικά σοκάκια, βυζαντινή εκκλησία και παραδοσιακές ταβέρνες.
  • Η τοπική γαστρονομία του Αγίου Νικολάου συνδυάζει παραδοσιακές συνταγές με σύγχρονες προσεγγίσεις, με έμφαση σε τοπικά προϊόντα και θαλασσινά.
  • Ο προορισμός είναι ελκυστικός όλο το χρόνο, προσφέροντας δραστηριότητες από παραλίες και πολιτιστικές διαδρομές έως νυχτερινή ζωή κοντά στη μαρίνα.
Snapshot powered by AI

Ένα από τα λιγότερο τουριστικά μέρη της Κρήτης, στο ανατολικό τμήμα του νησιού, ο Άγιος Νικόλαος, αναδεικνύεται στην εβδομαδιαία στήλη της βρετανικής εφημερίδας «The Sun», ως ένας από τους κορυφαίους προορισμούς διακοπών.

«Από τη μυστηριώδη λίμνη Βουλισμένη μέχρι τα παραδοσιακά χωριά και τις γαστρονομικές απολαύσεις, ο Άγιος Νικόλαος αποδεικνύει γιατί αποτελεί έναν από τους πιο ξεχωριστούς προορισμούς της Κρήτης», αναφέρει το άρθρο.

agios_nikolaos

Η όμορφη πόλη του Λασιθίου αναδεικνύεται για τα πλούσια φυσικά τοπία που διαθέτει, συνδυάζοντας την ελληνική ιστορία αλλά και μυθολογία, ενώ το φαγητό και η φιλοξενία κάνουν την εμπειρία ξεχωριστή.

Ξεχωριστή αναφορά στο άρθρο γίνεται για τη λίμνη Βουλισμένη, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αξιοθέατα της πόλης, περιτριγυρισμένη από καφέ, εστιατόρια και γραφικά σημεία περιπάτου.

Η λίμνη συνδέεται με έναν ιδιαίτερο μυθολογικό θρύλο, σύμφωνα με τον οποίο εκεί συνήθιζε να λούζεται η θεά Αθηνά. Είτε πρόκειται για έναν όμορφο μύθο, είτε για μια ιστορία που προσθέτει ακόμη περισσότερη γοητεία στο τοπίο, η Βουλισμένη διαθέτει μια ατμόσφαιρα που δύσκολα αφήνει ασυγκίνητο τον επισκέπτη.

Ιδιαίτερα τις απογευματινές και βραδινές ώρες, όταν τα φώτα των καταστημάτων καθρεφτίζονται στα νερά της, η εικόνα γίνεται μαγευτική. Τα παραδοσιακά καΐκια, η κίνηση στο λιμάνι και η ζωντάνια της παραλιακής ζώνης συνθέτουν ένα σκηνικό που αποτυπώνει την αυθεντική μεσογειακή ταυτότητα της πόλης.

Το ηλιοβασίλεμα που αξίζει να αναζητήσεις

Ο Άγιος Νικόλαος δεν εντυπωσιάζει μόνο από το επίπεδο της θάλασσας. Διαθέτει και σημεία με πανοραμική θέα, από όπου ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει τη λίμνη, το λιμάνι και τον κόλπο του Μιραμπέλλου.

Μία από τις προτάσεις του βρετανικού αφιερώματος είναι η περιοχή του Καρναγίου, κοντά στο σημείο όπου η λίμνη συναντά τη θάλασσα. Από εκεί, η θέα προς την πόλη και το φυσικό τοπίο αποκτά ξεχωριστή ομορφιά, ιδιαίτερα την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δύει.

Είναι η ιδανική στιγμή για μια φωτογραφία, έναν χαλαρό περίπατο ή απλώς για να απολαύσει κανείς την ηρεμία του κρητικού τοπίου.

agios_nikolaos

Κρίτσα: Ένα ταξίδι στην αυθεντική Κρήτη

Για όσους θέλουν να ανακαλύψουν και την πιο παραδοσιακή πλευρά της περιοχής, μια επίσκεψη στην Κρίτσα αποτελεί σχεδόν απαραίτητη εμπειρία.

Το ιστορικό χωριό, σε μικρή απόσταση από τον Άγιο Νικόλαο, είναι γνωστό για τα γραφικά σοκάκια, την τοπική χειροτεχνία, τα υφαντά και τις παραδοσιακές ταβέρνες του. Εδώ ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να γνωρίσει έναν διαφορετικό ρυθμό ζωής, μακριά από την πολυκοσμία των τουριστικών περιοχών.

Ξεχωριστή θέση στην περιοχή κατέχει η βυζαντινή εκκλησία της Παναγίας Κεράς, με τις περίφημες τοιχογραφίες της, που αποτελούν σημαντικό δείγμα της εκκλησιαστικής τέχνης της Κρήτης.

Η επίσκεψη στην Κρίτσα προσφέρει μια διαφορετική ταξιδιωτική εμπειρία, συνδέοντας τον σύγχρονο τουρισμό με την ιστορία, την παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού.

kritsa-panagia

Η κρητική γαστρονομία στο επίκεντρο

Φυσικά, κανένα ταξίδι στην Κρήτη δεν είναι ολοκληρωμένο χωρίς τις γεύσεις της. Ο Άγιος Νικόλαος διαθέτει μια πλούσια γαστρονομική ταυτότητα, με εστιατόρια που συνδυάζουν παραδοσιακές συνταγές και σύγχρονες δημιουργικές προσεγγίσεις.

Τοπικά προϊόντα, φρέσκα θαλασσινά, αρνί, χόρτα, ελαιόλαδο και αρωματικά βότανα πρωταγωνιστούν στα μενού, αναδεικνύοντας τον πλούτο της κρητικής κουζίνας.

Στο αφιέρωμά της, η The Sun ξεχωρίζει το εστιατόριο Piato, το οποίο βρίσκεται κοντά στη θάλασσα και δίνει έμφαση στην παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σύγχρονη παρουσίαση. Και φυσικά, το γεύμα μπορεί να ολοκληρωθεί με την απαραίτητη ρακή και τα παραδοσιακά κεράσματα, μια μικρή αλλά χαρακτηριστική έκφραση της κρητικής φιλοξενίας.

kriti

Ένα ποτό με θέα στο Μιραμπέλλο

Καθώς η ημέρα δίνει τη θέση της στη νύχτα, η ζωή στην πόλη συνεχίζεται γύρω από τη μαρίνα και την παραλιακή ζώνη.

Τα μπαρ και τα καφέ με θέα στη θάλασσα προσφέρουν ιδανικές επιλογές για όσους θέλουν να απολαύσουν ένα ποτό σε χαλαρή ατμόσφαιρα. Η πρόταση του βρετανικού δημοσιεύματος είναι το The Island Cafe, κοντά στη μαρίνα, για κοκτέιλ και καλοκαιρινή διάθεση με φόντο το γαλάζιο της θάλασσας.

Ένας προορισμός για όλες τις εποχές

Ο Άγιος Νικόλαος διαθέτει ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα: δεν περιορίζεται αποκλειστικά στους καλοκαιρινούς μήνες.

Η τοποθεσία του, η φυσική ομορφιά, η γαστρονομία και η δυνατότητα εξερεύνησης ολόκληρης της ευρύτερης περιοχής του Λασιθίου τον καθιστούν ελκυστικό προορισμό για όλες τις εποχές του χρόνου.

Από τις παραλίες και τις θαλάσσιες δραστηριότητες μέχρι τις πολιτιστικές διαδρομές και τις εξορμήσεις στα παραδοσιακά χωριά, υπάρχουν πολλές επιλογές για διαφορετικά είδη ταξιδιωτών.

Πέρα από τις όμορφες παραλίες και τα γνωστά τουριστικά αξιοθέατα, η περιοχή διαθέτει κάτι που δεν αποτυπώνεται εύκολα σε μια φωτογραφία: τον συνδυασμό της μυθολογίας με την καθημερινή ζωή, της παράδοσης με τη σύγχρονη φιλοξενία και της φυσικής ομορφιάς με την αυθεντική κρητική ταυτότητα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:37ΚΟΣΜΟΣ

Έργο- μαμούθ στη Χιλή: Ανεβάζουν νερό από τον Ειρηνικό σε υψόμετρο 4.400 μέτρων στις Άνδεις

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Ερρίκος Πετιλόν: Αφέθηκε ελεύθερος για το κύκλωμα φοροδιαφυγής - «Δεν είμαι αχυράνθρωπος, είμαι άνθρωπος»

15:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα: Το 42% των ενοικιαστών δεν μπορεί να νοικιάσει μόνο του σπίτι και δεν... εμπιστεύεται συγκάτοικο

15:29WHAT THE FACT

Πρώην πιλότος αποκαλύπτει: Το πιο επικίνδυνο σενάριο σε μια πτήση δεν είναι αυτό που φαντάζεσαι

15:24ΚΟΣΜΟΣ

Πιτ Χέγκσεθ: Σε εξέλιξη η συνέντευξη Τύπου - «Προσπάθεια σαμποτάζ η πρόταση μομφής εναντίον μου»

15:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2026: Πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι - Οι ημερομηνίες

15:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: Παραιτήθηκε ο ανεξάρτητος βουλευτής - Συν ένας βουλευτής για τον ΣΥΡΙΖΑ

15:13LIFESTYLE

Δημήτρης Καλλιβωκάς: Υπό καταστολή, σε μηχανική υποστήριξη και σε βαριά κλινική κατάσταση ο ηθοποιός

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Ταυτοποιήθηκε δράστης τηλεφωνικής απάτης που απέσπασε πάνω από 1.500 ευρώ και χρυσαφικά

15:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: Η Ελλάδα στην 6η χειρότερη θέση αναφορικά με τη σχέση τιμών κατοικιών - εισοδήματος

14:57ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν για Μικρασιατική Καταστροφή: «Πριν 103 χρόνια νικήσαμε τους εισβολείς που απειλούσαν την ύπαρξή μας»

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύφθηκε ο Βρετανός σταρ που κυνηγούσε νεαρές για σεξουαλικούς σκοπούς - Έχασε τα ασφαλιστικά μέτρα

14:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές από το απόγευμα της Τρίτης - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

14:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: Συναντήθηκε με την Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη-φοροδιαφυγή: «Δεν έχω καμία σχέση», είπε στην απολογία του ένας από τους «λογιστές»

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού καταγράφηκε την Τρίτη η χαμηλότερη θερμοκρασία με μόλις 1 βαθμό

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Σε απεργία οι μηχανοδηγοί μετά το πολύνεκρο δυστύχημα - Αναστάτωση για χιλιάδες επιβάτες

14:27TRAVEL

Κρήτη: Κορυφαίος προορισμός διακοπών γαι τη βρετανική «The Sun» ο Άγιος Νικόλαος Λασιθίου

14:27LIFESTYLE

Η Ναταλία Δραγούμη και η νοσταλγική ανατριχίλα του καλοκαιριού

14:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρνάς από Κρήτη: «Να φτιάξουμε έναν ισχυρό μηχανισμό για όλα τα είδη φυσικών καταστροφών»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:12ΚΟΣΜΟΣ

Φονική καραμπόλα τουλάχιστον 70 οχημάτων στη Βουλγαρία: Πληροφορίες για 12 νεκρούς

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται... εκτόξευση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

13:48ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για δύο γυναίκες στο Αγρίνιο - Ανυψώθηκαν βυθιζόμενες μπάρες και τραυματίστηκαν

14:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές από το απόγευμα της Τρίτης - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Πακέτο επιβίωσης 72 ωρών: Αυτά πρέπει να περιλαμβάνει - Αποκαλυπτικό έγγραφο της ΕΕ – Πόσα χρήματα χρειάζονται, τι είδους τρόφιμα, φάρμακα και ηλεκτρονικό εξοπλισμό

09:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παναγιώτης Λιαδέλης: Από την υπόθεση τοκογλυφίας του 2002 και τους πυροβολισμούς στον Βόλο μέχρι τη δικογραφία των 206 εκατ. ευρώ

15:13LIFESTYLE

Δημήτρης Καλλιβωκάς: Υπό καταστολή, σε μηχανική υποστήριξη και σε βαριά κλινική κατάσταση ο ηθοποιός

13:53ΚΟΣΜΟΣ

Δύο ανατολές και δύο ηλιοβασιλέματα σε μία πτήση: Airbus έσπασε κάθε ρεκόρ και μπήκε στο Γκίνες

13:22ΚΟΣΜΟΣ

Βουλγαρία: Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα με τουλάχιστον 11 νεκρούς και 48 τραυματίες

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Φοροδιαφυγή - Θεσσαλονίκη: Είχα δώσει τους κωδικούς του Taxisnet για ένα μηνιάτικο, είπε ο Πετιλόν - Δεν γνώριζα για τις απάτες - Ανθρωποκυνηγητό για τους δύο επιχειρηματίες που το έσκασαν

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Αληθινή μαρτυρία: «Αυτομόλησα από τη Βόρεια Κορέα – Πώς είναι πραγματικά η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν»

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το super Ελ Νίνιο βρίσκεται εκτός κάθε ελέγχου - Οι 3 χώρες που θα «χτυπηθούν» περισσότερο

08:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά: Τι είναι η μικρή στρογγυλή τρύπα δίπλα στην είσοδο του φορτιστή

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού καταγράφηκε την Τρίτη η χαμηλότερη θερμοκρασία με μόλις 1 βαθμό

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στρατοσφαιρική θέρμανση, πολικός στρόβιλος και χιόνια - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Τζένσεν Χουάνγκ: Πόσο ακριβά θα πληρώσει ο CEO της Nvidia την απιστία του σε περίπτωση διαζυγίου - Ίσως το ακριβότερο

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Δύο ναυτικοί βρέθηκαν νεκροί σε αμπάρι φορτηγού πλοίου

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Κινέζος έξαλλος με το δημόσιο: Πήγε με εκσκαφέα και τα γκρέμισε όλα

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύφθηκε ο Βρετανός σταρ που κυνηγούσε νεαρές για σεξουαλικούς σκοπούς - Έχασε τα ασφαλιστικά μέτρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ