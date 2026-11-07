Τέσσερις ιδανικές φθινοπωρινές αποδράσεις με το αυτοκίνητο λίγο έξω από την Αθήνα

Snapshot Τα Τρίκαλα Κορινθίας προσφέρουν παραδοσιακή αρχιτεκτονική και φυσική ομορφιά σε απόσταση 2 ωρών από την Αθήνα.

Το Ναύπλιο συνδυάζει ιστορία και θαλασσινή ατμόσφαιρα, ιδανικό για φθινοπωρινές βόλτες στην Παλιά Πόλη και το Παλαμήδι.

Η Χαλκίδα και η Στενή Ευβοίας προσφέρουν συνδυασμό παραθαλάσσιας ζωής και ορεινής πεζοπορίας σε απόσταση περίπου μίας ώρας από την Αθήνα.

Η Ναύπακτος, σε απόσταση 2,5 ωρών, ξεχωρίζει για το Ενετικό Λιμάνι και το μεσαιωνικό κάστρο με θέα στον Κορινθιακό Κόλπο. Snapshot powered by AI

Το φθινόπωρο είναι ίσως η ομορφότερη εποχή για σύντομες οδικές εξορμήσεις. Η θερμοκρασία είναι ιδανική, οι δρόμοι λιγότερο επιβαρυμένοι από το καλοκαίρι και η φύση φορεί τα γιορτινά της, προσφέροντας εικόνες που ηρεμούν το μυαλό. Το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να ταξιδέψετε ώρες για να αλλάξετε παραστάσεις. Σε απόσταση από μία έως δύο ώρες από την πρωτεύουσα, βρίσκονται προορισμοί που συνδυάζουν βουνό, θάλασσα, ιστορία και εξαιρετικό φαγητό.

Τρίκαλα Κορινθίας: Ορεινή γοητεία σε απόσταση αναπνοής

Σε απόσταση μόλις 1,5 με 2 ωρών από την Αθήνα, η Ορεινή Κορινθία αποτελεί τον απόλυτο κλασικό φθινοπωρινό προορισμό. Χωρισμένα σε τρεις συνοικίες (Κάτω, Μεσαία και Άνω Τρίκαλα), τα Τρίκαλα προσφέρουν παραδοσιακή αρχιτεκτονική με πέτρινα αρχοντικά, τρεχούμενα νερά και ένα τοπίο πνιγμένο στα έλατα και τις καστανιές.

Αρχείου - Eurokinissi

Τι να κάνετε: Περπατήστε στα λιθόστρωτα σοκάκια των Μεσαίων Τρικάλων, απολαμβάνοντας ζεστό καφέ δίπλα στο τζάκι. Κάντε μια βόλτα μέχρι τη μαγευτική Λίμνη Δασίου ή την τεχνητή Λίμνη Δόξα στον Φενεό, όπου τα χρώματα των δέντρων καθρεφτίζονται στα ήρεμα νερά.

Τοπικές γεύσεις: Δοκιμάστε παραδοσιακά κοκκινιστά, ντόπια παϊδάκια, αγριογούρουνο και πίτες με χωριάτικο φύλλο στις τοπικές ταβέρνες.

Ναύπλιο: Η αρχοντική πρωτεύουσα που δεν απογοητεύει ποτέ

Αν προτιμάτε τη θαλασσινή αύρα συνδυασμένη με ιστορία, το Ναύπλιο απέχει λιγότερο από δύο ώρες μέσω της Εθνικής Οδού. Το φθινόπωρο, η πρώτη πρωτεύουσα του νεότερου ελληνικού κράτους απαλλάσσεται από τη θερινή πολυκοσμία και αναδεικνύει την πιο ρομαντική και ατμοσφαιρική της πλευρά.

Το Ναύπλιο Unsplash

Τι να κάνετε: Χαθείτε στα στενά της Παλιάς Πόλης με τα νεοκλασικά αρχοντικά και τις βουκαμβίλιες. Ανεβείτε τα (σχεδόν 1.000) σκαλοπάτια μέχρι το επιβλητικό Παλαμήδι για να θαυμάσετε την πανοραμική θέα στον Αργολικό Κόλπο ή περπατήστε τον περίφημο γύρο της Αρβανιτιάς, μια παραθαλάσσια διαδρομή κάτω από τους βράχους της Ακροναυπλίας.

Τοπικές γεύσεις: Φρέσκο ψάρι στην παραλία, χειροποίητο ιταλικό παγωτό στα σοκάκια και ντόπια γκόγκες (παραδοσιακά ζυμαρικά της Αργολίδας με καμένο βούτυρο).

Χαλκίδα & Στενή Ευβοίας: Ο ιδανικός συνδυασμός βουνού και θάλασσας

Σε απόσταση μόλις μίας ώρας από την Αθήνα, η Εύβοια προσφέρει ευέλικτες επιλογές για μονοήμερη ή διήμερη απόδραση. Μπορείτε να συνδυάσετε την κοσμοπολίτικη βόλτα στη Χαλκίδα με μια ορεινή εξόρμηση στις πλαγιές της Δίρφυος.

Τι να κάνετε: Ξεκινήστε με έναν πρωινό καφέ στον παραλιακό πεζόδρομο της Χαλκίδας, παρατηρώντας το μοναδικό φαινόμενο της αλλαγής κατεύθυνσης των νερών στον Ευριπο. Στη συνέχεια, ανηφορίστε προς τη Στενή Ευβοίας (περίπου 30 λεπτά από τη Χαλκίδα), ένα ορεινό χωριό πνιγμένο στο πράσινο, με πλατάνια, τρεχούμενα νερά και σηματοδοτημένα μονοπάτια για πεζοπορία.

Τοπικές γεύσεις: Θαλασσινοί μεζέδες και οστρακοειδή στα ουζερί της Χαλκίδας ή κοντοσούβλι και ζουμερά κρέατα στη σούβλα στις παραδοσιακές ταβέρνες της Στενής.

Ναύπακτος: Η καστροπολιτεία του Κορινθιακού

Για όσους δεν διστάζουν να οδηγήσουν περίπου 2,5 ώρες (μέσω της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου), η Ναύπακτος αποτελεί έναν από τους πιο γραφικούς ηπειρωτικούς προορισμούς της χώρας. Συνδυάζει με μοναδικό τρόπο το μεσαιωνικό στοιχείο με τη θαλασσινή ομορφιά.

Τι να κάνετε: Η βόλτα ξεκινά από το ατμοσφαιρικό Ενετικό Λιμάνι με τις πολεμίστρες. Ακολουθήστε το πλακόστρωτο μονοπάτι που ανεβαίνει μέσα από τα πεύκα μέχρι το καλοδιατηρημένο Κάστρο της Ναυπάκτου, από όπου η θέα στον Κορινθιακό Κόλπο είναι καθηλωτική.

Τοπικές γεύσεις: Απολαύστε τον καφέ σας δίπλα στα πλατάνια στο Στενοπάζαρο και δοκιμάστε ντόπια κρέατα, χειροποίητες πίτες και φρέσκα ψάρια στις ταβέρνες κατά μήκος της παραλίας Ψανή.

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