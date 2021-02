Κορονοϊός: Η κοινωνική συνεισφορά της Pfizer Hellas στην αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

ASSOCIATED PRESS

Μελέτη αποτίμησης της κοινωνικής αξίας που δημιούργησαν οι δράσεις της εταιρείας το διάστημα Απριλίου - Σεπτεμβρίου 2020, με βάση τη διεθνή μεθοδολογία SROI.

Η Pfizer Hellas συμμετείχε ενεργά στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης στην Ελλάδα, εστιάζοντας στρατηγικά σε τρεις βασικούς πυλώνες: στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στην υποστήριξη ευπαθών ομάδων και φορέων με κοινωνική δράση, καθώς και στην προστασία και τη στήριξη των εργαζομένων της.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποίησε δωρεές συνολικού ύψους 600.000 ευρώ, μέσω των οποίων:

• Ενισχύθηκαν και θα επωφεληθούν για τα επόμενα 10 χρόνια 50 Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

• Καλύφθηκαν οι ανάγκες σε μάσκες 2.100 ατόμων από το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό της χώρας.

• Καλύφθηκαν για 4 μήνες οι ανάγκες σε μάσκες προστασίας και γάντια 330 ατόμων από την ευπαθή ομάδα των αστέγων.

• Καλύφθηκαν ανάγκες σε υγειονομικό υλικό για την προστασία 100 συνολικά ατόμων (προσωπικού και φιλοξενούμενων) σε δύο δομές φιλοξενίας της ΑΜΚΕ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» καθώς και στο Ορφανοτροφείο «ΜΕΛΙΣΣΑ».

• Δημιουργήθηκαν συνθήκες ασφάλειας για τους 300 εργαζόμενους της εταιρείας και των οικογενειών τους.

• Ενισχύθηκαν οικονομικά 3 Σύλλογοι Ασθενών, συγκεκριμένα η Ένωση Ασθενών Ελλάδας, ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών και ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας», για την υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης και υποστήριξης.

Βάσει της διεθνούς μεθοδολογίας του SROI, για κάθε 1 ευρώ δωρεάς της Pfizer Hellas στην περίοδο έξαρσης της πανδημίας, δημιουργήθηκε κοινωνική αξία ισοδύναμη με 2,08 ευρώ, ενώ το συνολικό κοινωνικό αποτύπωμα των δράσεων της εταιρείας ανέρχεται σε 4,5 εκατ. ευρώ. Τα στοιχεία αυτά αναδείχθηκαν στο πλαίσιο μελέτης, που πραγματοποίησε το Κέντρο Αειφορίας με χρήση της διεθνούς μεθοδολογίας Social Return On Investment (SROI) για την αποτίμηση της αξίας των αλλαγών, που βίωσαν τα ενδιαφερόμενα μέρη, χάρη στις δράσεις της εταιρείας το διάστημα Απριλίου – Σεπτεμβρίου 2020. Το Social Return On Investment (SROI) είναι ένα διεθνές πρότυπο για τη μέτρηση της αξίας που δημιουργούν στην κοινωνία προγράμματα Εταιρικής Υπευθυνότητας. Για να εκτιμηθεί η ακριβής παραγόμενη κοινωνικοοικονομική αξία των προγραμμάτων, λαμβάνονται υπόψη και αποτυπώνονται σε οικονομικούς όρους τα αποτελέσματα/ αλλαγές που βιώνουν οι ωφελούμενες ομάδες. To σχετικό έντυπο για τη συμβολή της Pfizer Hellas στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 είναι διαθέσιμο στον εταιρικό ιστότοπο Pfizer.gr.

«Η Pfizer Hellas, εδώ και 60 χρόνια εργάζεται για τη φροντίδα των Ελλήνων ασθενών, στηρίζοντας παράλληλα την ελληνική κοινωνία σε καλές και δύσκολες περιόδους. Το ίδιο κάνουμε και τώρα, απέναντι σε μια πρωτόγνωρη κρίση. Από την πρώτη στιγμή, ενώσαμε τις δυνάμεις μας στην κοινή προσπάθεια να προστατευθούν πολύτιμες ζωές συνανθρώπων μας, αλλά και να διευκολυνθεί το έργο των επαγγελματιών υγείας που έδωσαν και δίνουν τη μάχη από την πρώτη γραμμή. Η αποτίμηση αυτής της συνεισφοράς, με τη διεθνώς αναγνωρισμένη μέθοδο SROI, επιβεβαιώνει ότι οι δράσεις μας είχαν ουσιαστικό αντίκτυπο, αποτελώντας παράλληλα ένα χρήσιμο εργαλείο για το σχεδιασμό στοχευμένων και αποτελεσματικών πρωτοβουλιών στο μέλλον», δήλωσε σχετικά η Βάσω Καραμάνου, BU Lead Vaccines και επικεφαλής της ομάδας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Pfizer Hellas.

