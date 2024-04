Παγκόσμια Ημέρα Υγείας: Η δέσμευση της Novartis για ισότιμη πρόσβαση στην Υγεία

Στην Ελλάδα, η Novartis Hellas πραγματοποίησε 72 κλινικές μελέτες ενώ υποστηρίζει συστηματικά τις Ενώσεις ασθενών με ένα στρατηγικό πλάνο ενίσχυσης των δεξιοτήτων τους.

Η πρόσβαση σε υπηρεσίες Υγείας αποτελεί θεμελιώδες και βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, με πολλούς πολίτες σε όλο τον κόσμο όμως, να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια και ανισότητες. Οι πολεμικές συγκρούσεις, οι ανθρωπιστικές και κλιματικές κρίσεις και οι οικονομικοί περιορισμοί, απειλούν το δικαίωμα των ανθρώπων στην ισότιμη πρόσβαση στην Υγεία.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας στις 7 Απριλίου, ο Π.Ο.Υ. επέλεξε ως βασικό μήνυμα της καμπάνιας του, το «Η υγεία μου, δικαίωμά μου» (My health, my right), υπογραμμίζοντας και υποστηρίζοντας το δικαίωμα όλων παγκοσμίως, στην πρόσβαση σε υπηρεσίες Υγείας, στην ενημερωμένη συναίνεση, στη σωματική ακεραιότητα και αυτονομία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων Υγείας.

Ταυτόχρονα το 2023, η Novartis επένδυσε 8,6 δισ. δολάρια στην έρευνα και ανάπτυξη νέων φαρμάκων και 98,4 εκατ. δολάρια για παραμελημένες τροπικές ασθένειες και την ελονοσία. Ακολουθώντας πιστά την αποστολή της να προσφέρει πρόσβαση σε όλο και περισσότερους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, 22 φάρμακα εγκρίθηκαν στις ΗΠΑ, την ΕΕ, την Κίνα και την Ιαπωνία, ενώ ενισχύει με συνέπεια το χαρτοφυλάκιο της με νέα φάρμακα σε σημαντικές θεραπευτικές κατηγορίες όπως οι καρδιομεταβολικές παθήσεις, η ανοσολογία, η νευρολογία, οι παθήσεις των νεφρών και η ογκολογία.

Στην Ελλάδα για το 2023, η Novartis πραγματοποίησε 72 κλινικές μελέτες, δημιουργώντας αξία για τους ασθενείς, το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τους επαγγελματίες υγείας. Επιπλέον, προσηλωμένη στην ασθενοκεντρική της φιλοσοφία, η εταιρεία ανακοίνωσε πρόσφατα την έναρξη του δεύτερου κύκλου του Προγράμματος Ενδυνάμωσης Ενώσεων Ασθενών, με 26 εκπροσώπους από 14 ενώσεις ασθενών να έχουν δηλώσει συμμετοχή. Το πρόγραμμα, υλοποιείται σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης για δεύτερη συνεχή χρονιά και απευθύνεται σε εκπροσώπους ενώσεων ασθενών στοχεύοντας στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και τη βελτίωση των γνώσεων τους, ώστε να υποστηρίξουν πιο αποδοτικά τη λειτουργία των συλλόγων τους.