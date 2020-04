Κορονοϊός: Οι εγκυμοσύνες στην Ελλάδα από γυναίκες θετικές στον COVID-19 - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Σύμφωνα με την Καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και Διευθύντρια της Γ’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής, Σοφία Καλανταρίδου, τρεις επίτοκες γέννησαν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Κλινικής υγιή τελειόμηνα μωρά, τα οποία ήταν και τα τρία αρνητικά στον SARS-CoV-2. Οι δύο μητέρες είχαν ήπια συμπτωματολογία και έχουν λάβει εξιτήριο μαζί με τα μωρά τους, ενώ η τρίτη μητέρα παραμένει ακόμη για νοσηλεία σε καλή κατάσταση, καθώς είχε υποκείμενο νόσημα (βρογχικό άσθμα) και είναι ακόμη θετική στον ιό. Το μωρό της είναι σε άριστη κατάσταση.

Μία έγκυος διαγνώστηκε στην 35η εβδομάδα της κύησης με SARS-CoV-2 και ήπια συμπτωματολογία, αρνητικοποιήθηκε μετά από δύο εβδομάδες και επέστρεψε για παρακολούθηση και τοκετό στον θεράποντα ιατρό της. Γέννησε ένα υγιές μωρό και αναμένεται η απάντηση του διαγνωστικού ελέγχου (rt-PCR) του ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος του νεογνού για επιβεβαίωση.

Τέλος, μία έγκυος στο πρώτο τρίμηνο και μία έγκυος στο τρίτο τρίμηνο νοσηλεύτηκαν με μέτριας βαρύτητας Covid-19 λοίμωξη (κεφαλαλγία, βήχα, πυρετό, δύσπνοια).

Η γυναίκα στο τρίτο τρίμηνο κυοφορεί το δεύτερο παιδί και εισήχθη στις 32 εβδομάδες κύησης με έντονο βήχα, δύσπνοια και πυρετό 38 βαθμών. Έλαβε αζιθρομυκίνη, υδροξυχλωροκίνη και κεφαλοσπορίνη 2ης γενιάς. Επειδή είναι γνωστό ότι ο προηγούμενος ιός SARS-CoV-1 έχει συσχετιστεί με εμβρυική δυσχέρεια και πρόωρο τοκετό και, από τα λίγα δεδομένα της βιβλιογραφίας που έδειξαν το ίδιο και για το νέο κορονοϊό SARS-CoV-2, ετέθη σε καθημερινό έλεγχο με καρδιοτοκογραφία (στο θάλαμο αρνητικής πίεσης όπου νοσηλευόταν). Εμφάνισε πρόωρες συστολές μήτρας και έλαβε τοκολυτική αγωγή, που είχε ως αποτέλεσμα την ύφεση των συμπτωμάτων και έλαβε εξιτήριο.

Η έγκυος στο πρώτο τρίμηνο της κύησης είναι πρωτότοκος στη 13η εβδομάδα κύησης, μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση με δίδυμη κύηση. Αρχικά εμφάνισε πυρετό έως 38 βαθμούς, βήχα και κεφαλαλγία, οπότε έγινε και η διάγνωση με SARS-CoV-2 και έλαβε την οδηγία να παραμείνει στο σπίτι με συμπτωματική αγωγή. Μετά από μία εβδομάδα υπήρξε επιδείνωση με δύσπνοια και έγινε εισαγωγή. Έχει ιστορικό θρομβοφιλίας και για το λόγο αυτό λαμβάνει αντιπηκτική αγωγή, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες. Λαμβάνει επίσης αζιθρομυκίνη, υδροξυχλωροκίνη και κεφαλοσπορίνη 2ης γενιάς και παραμένει νοσηλευόμενη.

Οι λεχωίδες και οι έγκυες με SARS-CoV-2 λοίμωξη νοσηλεύονται στην ειδική πτέρυγα του Αττικού Νοσοκομείου για COVID-19 λοιμώξεις. Τα νεογνά νοσηλεύονται σε θερμοκοιτίδα σε ειδικό θάλαμο στη μονάδα προώρων νεογνών για παρακολούθηση και έρχονται σε επαφή με τις μητέρες τους, όταν έχουν αρνητικά αποτελέσματα στην εξέταση του ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος.

Σε μία πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο “The New England Journal of Medicine” από τους Sutton και συνεργάτες, διαπιστώθηκε ότι σε δύο νοσοκομεία της Νέας Υόρκης (το New York–Presbyterian Allen Hospital και το Columbia University Irving Medical Center), όπου γέννησαν 215 γυναίκες σε ένα χρονικό διάστημα 14 ημερών, το 13,5% των επιτόκων ήταν θετικές στον SARS-CoV-2 χωρίς συμπτώματα, ενώ το 1,9% ήταν θετικές με ήπια συμπτωματολογία. Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι στην πολιτεία της Νέας Υόρκης 1:8 επίτοκες μπορεί να είναι θετικές στο SARS-CoV-2, γεγονός που υποδεικνύει την ανάγκη μεγαλύτερων μελετών προκειμένου να διαπιστωθεί η πραγματική συχνότητα των ασυμπτωματικών επιτόκων με SARS-CoV-2, ώστε να λαμβάνονται τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα για την ασφάλεια των μωρών που γεννιούνται και του ιατρικού, μαιευτικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Να σημειωθεί ότι η Γ’ Μαιευτική – Γυναικολογική κλινική έχει ετοιμάσει πρωτόκολλο διαχείρισης και συγκεκριμένο χώρο στην κλινική για τη διεκπεραίωση τοκετού σε γυναίκες θετικές στη λοίμωξη COVID-19, είτε φυσιολογικά είτε με καισαρική τομή.

