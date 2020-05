Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Δεύτερος κύκλος δωρεών για την αντιμετώπιση του νέου κορονοϊού

Ειδικότερα, οι 25 δωρεές, συνολικού ύψους άνω των 27,7 εκατ. δολαρίων, εστιάζουν στην ενίσχυση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και της δυνατότητας πραγματοποίησης μαζικών διαγνωστικών τεστ για τον COVID-19 στην Ελλάδα, στην ενίσχυση βασικών υπηρεσιών υγείας στην Ισπανία και την Αφρική, στην προσφορά έκτακτης βοήθειας σε τοπικές κοινότητες στις ΗΠΑ, με διασφάλιση σίτισης και υπηρεσιών πρώτης ανάγκης, ενίσχυση εκπαιδευτικών ευκαιριών για τους νέους, υποστήριξη των τεχνών.

«Η κρίση που βιώνουμε σήμερα αποκάλυψε ότι οι άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο είναι αντιμέτωποι με τις ίδιες απειλές και προκλήσεις», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΙΣΝ, Ανδρέας Δρακόπουλος. «Παράλληλα, φανέρωσε ότι, εάν το επιθυμούμε, μπορούμε να έρθουμε κοντά μέσω όλων εκείνων που είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε μαζί και ο ένας για τον άλλον. Όλοι οι οργανισμοί που υποστηρίζουμε παρέχουν υπηρεσίες ζωτικής σημασίας για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των πλέον ευάλωτων ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο και στο ΙΣΝ αισθανόμαστε βαθύτατα ευγνώμονες για όλα όσα προσφέρουν, αλλά και για τη δυνατότητα που έχουμε να ενισχύσουμε το έργο τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ιδρυτή μας και θείο μου Σταύρο Νιάρχο γιατί, χωρίς το καταπίστευμά του μετά τον θάνατο του, δεν θα μπορούσαμε ως Ίδρυμα να είμαστε εδώ σήμερα ώστε να συνεχίζουμε να συνεισφέρουμε για ένα καλύτερο αύριο για όλους μας».

Ελλάδα

Συνεργασία με το Ελληνικό Δημόσιο για την ενίσχυση του Συστήματος Υγείας, σήμερα και στο μέλλον: Με δωρεά, άνω των 17,8 εκατομμυρίων δολαρίων (16,4 εκατομμυρίων ευρώ), το ΙΣΝ θα υποστηρίξει την ανακαίνιση χώρων σε 19 νοσοκομεία στην Ελλάδα, προκειμένου να επιτευχθεί η προσθήκη συνολικά 177 κλινών εντατικής θεραπείας και 46 κλινών αυξημένης φροντίδας στη χώρα, καθώς και την πραγματοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος για το προσωπικό των ΜΕΘ. Σε στενή συνεργασία με το ελληνικό δημόσιο και χτίζοντας πάνω στη σημαντική δύναμη και τις προοπτικές της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπως με την περίπτωση της Πρωτοβουλίας για την Υγεία, συνολικού ύψους άνω των 400 εκατομμυρίων δολαρίων, το ΙΣΝ επιδιώκει να ενισχύσει την ετοιμότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως αυτής που ενδέχεται να προκαλέσει ένα ενδεχόμενο δεύτερο κύμα του COVID-19. Οι νέες εγκαταστάσεις θα εξοπλιστούν από το ελληνικό δημόσιο σε συνεργασία με ιδιώτες χορηγούς.

Από την πρώτη στιγμή αναδείχθηκε ο σημαντικός ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού των Νοσοκομείων και Κλινικών στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. Η άρτια κατάρτιση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού είναι μέγιστης σημασίας για την αποτελεσματικότητα της μάχης που δίνεται σε κάθε ΜΕΘ για την επιβίωση κάθε ασθενούς. Το ΙΣΝ, μέσα από αυτή τη δωρεά, θα υποστηρίξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης κάθε ιατρού και κάθε νοσηλευτή/τριας στις ΜΕΘ, για 5 χρόνια. Μετά την πάροδο της πενταετίας το πρόγραμμα θα συνεχιστεί από το Ελληνικό Δημόσιο.

Η επόμενη ημέρα εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από την ικανότητα να κατανοήσουμε, να πραγματοποιήσουμε τεστ και να θεραπεύσουμε τον COVID-19. Σε στενή συνεργασία με το Ελληνικό Δημόσιο, το ΙΣΝ πραγματοποιεί δωρεά ύψους άνω των 4 εκατομμυρίων δολαρίων (3.740.000 ευρώ) για να ενισχύσει σημαντικά τη δυνατότητα των αρμόδιων υγειονομικών φορέων να πραγματοποιήσουν μαζικά τεστ για τη διάγνωση του COVID-19. Με αυτόν τον τρόπο, θα καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων βάσει συγκεκριμένων δεδομένων, με σκοπό τον περιορισμό του ιού. Η δωρεά έρχεται σε συνέχεια της οικονομικής υποστήριξης ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων του ΙΣΝ, τον περασμένο μήνα, για την πρωτοβουλία Testing Insights Initiative του Πανεπιστημίου Johns Hopkins που θα παρέχει σε κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και στο ευρύ κοινό απαραίτητες πληροφορίες που θα επηρεάσουν τις μελλοντικές αποφάσεις σχετικά με τον ιό.

Μέσω της νέας δωρεάς, το ελληνικό δημόσιο θα προμηθευτεί 2 Συστήματα Μοριακών Εξετάσεων και 240.000 αντιδραστηρίων, αυξάνοντας σημαντικά την ημερήσια δυνατότητα πραγματοποίησης εξετάσεων για τη διάγνωση του COVID-19. Το ένα από τα δύο Συστήματα θα εγκατασταθεί στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) στην Αθήνα, όπου πραγματοποιείται και η πλειονότητα των εξετάσεων, και το δεύτερο στο Κέντρο Αίματος του ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη.

Σχετικά με τη συνεργασία με το ΙΣΝ, ο Πρόεδρος της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, δήλωσε: «Σε αυτήν την πρωτοφανή και πολύ δύσκολη συγκυρία για τη χώρα μας, όπως και άλλες φορές στην ιστορία του ελληνικού έθνους, οι μεγάλοι ευεργέτες ήταν αυτοί που βοήθησαν, ήταν αυτοί που "έβαλαν πλάτη" στα δύσκολα. Εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης θα ήθελα να εκφράσω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ προς το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και στον Πρόεδρο του Ιδρύματος κ. Ανδρέα Δρακόπουλο και να αναφέρω ότι η εξαιρετική αυτή προσπάθεια αποτελεί συνέχεια των μεγάλων δωρεών της Πρωτοβουλίας για την Υγεία. Όλο αυτό το διάστημα και πριν από την κρίση για τον κορονοϊό αλλά και τώρα πορευόμαστε μαζί, αντλούμε δύναμη ο ένας από τον άλλο και έχουμε χτίσει μια εξαιρετική σχέση και συνεργασία».

Ο Γιάννης Ζερβάκης, Υπεύθυνος Διαχείρισης Μεγάλων Δωρεών του ΙΣΝ, δήλωσε σχετικά με τη συνεργασία του Ιδρύματος με το ελληνικό δημόσιο: «Είναι ολοφάνερο πως για να είναι αποτελεσματική η αντιμετώπιση μια παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης, όπως αυτή που ζήσαμε, και ζούμε ακόμα, είναι απαραίτητη, περισσότερο από ποτέ, η συνεργασία ανάμεσα στον ιδιωτικό τομέα και τους κρατικούς φορείς. Όλοι μαζί μπορούμε να είμαστε πιο δυνατοί τώρα, εξασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες για όσους μάχονται καθημερινά απέναντι στην πανδημία και, κυρίως, να γίνουμε ισχυρότεροι απέναντι σε ένα νέο, ενδεχόμενο κύμα. Η εξαιρετική συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, όχι μόνο τώρα αλλά εδώ και 3 χρόνια που υλοποιούμε από κοινού την Πρωτοβουλία για την Υγεία, δίνει σε εμάς στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ένα ξεχωριστό κίνητρο κάθε μέρα να προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις να βοηθήσουμε στη θωράκιση, ενδυνάμωση και αναβάθμιση του Συστήματος Υγείας της χώρας».

Ισπανία

Έκτακτη υποστήριξη: Τρεις δωρεές του ΙΣΝ, συνολικού ύψους 980.000 δολ., θα υποστηρίξουν μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στην Ισπανία για την έρευνα σχετικά με τον κορωνοϊό αλλά και την παροχή φροντίδας σε ορισμένους από τους πλέον ευάλωτους πληθυσμούς, όπως αστέγους, μετανάστες, εργαζόμενους στο σεξ, καθώς και ανθρώπους με νοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες.

GALLERY 01 San Antonio Food Bank, Σαν Αντόνιο: Κάλυψη της εξαιρετικά μεγάλης ανάγκης σε τρόφιμα στην ευρύτερη περιοχή του νοτιοδυτικού Τέξας. Ο οργανισμός προσφέρει γεύματα σε δεκάδες χιλιάδες επιπλέον ανθρώπους κάθε εβδομάδα. SNF







ΗΠΑ

Στήριξη τοπικών κοινωνιών: Η αντιμετώπιση μιας κρίσης που επηρεάζει όλες ανεξαιρέτως τις πτυχές της ζωής μας, με άνισες συνέπειες, προϋποθέτει μια προσέγγιση ολιστική και ταυτόχρονα ιδιαίτερα συγκεκριμένη και λεπτομερή. Τα ιδρύματα και οι οργανισμοί, με τοπική δράση, είναι σε θέση να εφαρμόσουν συντονισμένες, ολοκληρωμένες λύσεις σε πραγματικό χρόνο, που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας. Οι δωρεές του ΙΣΝ, συνολικού ύψους άνω των 2 εκατομμυρίων δολαρίων, υποστηρίζουν οργανισμούς στις περιοχές του Μπάνγκορ, Ντιτρόιτ, της Νέας Ορλεάνης, της Νέας Υόρκης και του Σαν Αντόνιο, στην προσπάθειά τους να συγκεντρώσουν πόρους για την αποτελεσματικότερη στήριξη οικογενειών που έχουν ανάγκη.

Υποστηρικτικά δίκτυα νέων ανθρώπων και τεχνών: Οι ενδεχόμενες χαμένες ευκαιρίες για εκπαίδευση και ανάπτυξη νέων ανθρώπων αποτελεί μια από τις δυνητικά πιο σοβαρές και μακροχρόνιες συνέπειες της πανδημίας. Ευκαιρίες που, εάν χαθούν, είναι εξαιρετικά δύσκολο να ξαναδημιουργηθούν. Οι δωρεές του ΙΣΝ, συνολικού ύψους άνω του 1,6 εκατομμυρίου δολ., αποσκοπούν στην υποστήριξη παιδιών και ενηλίκων προκειμένου να παραμείνουν αφοσιωμένοι στην ακαδημαϊκή και προσωπική ανάπτυξή τους.

Παροχή γευμάτων και κοινωνικών υπηρεσιών: Ο πρώτος κύκλος δωρεών της Διεθνούς Πρωτοβουλίας του ΙΣΝ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό στην παροχή βοήθειας για την κάλυψη άμεσων αναγκών σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Όσο περνάει ο καιρός, φαίνεται ότι οι ανάγκες αυτές όχι μόνο αυξάνονται, αλλά παγιώνονται. Οι δωρεές του ΙΣΝ, συνολικού ύψους 755.000 δολ., θα βοηθήσουν τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης να αντιμετωπίσουν τις έκτακτες ανάγκες σε τρόφιμα, ψυχολογική υποστήριξη και άλλα βασικά αγαθά και υπηρεσίες.

Αφρική

Κάλυψη βασικών υγειονομικών αναγκών: Μέσα από τρεις δωρεές συνολικού ύψους 387.000 δολ., το ΙΣΝ προσβλέπει στην ενδυνάμωση οργανισμών υγείας σε χώρες της Αφρικής, με μεγάλο αριθμό κρουσμάτων και χαμηλό κατά κεφαλήν αριθμό επαγγελματιών υγείας. Οι δωρεές θα παρέχουν προστατευτικό εξοπλισμό και προμήθειες ζωτικής σημασίας, καθώς και υποστήριξη για τον έλεγχο των λοιμώξεων.

Οι παραπάνω δωρεές έρχονται σε συνέχεια του πρώτου κύκλου δωρεών άνω των $31 εκατομμυρίων της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης συνολικού ύψους 100 εκατομμυρίων δολ. για τον COVID-19, οι οποίες διατέθηκαν σε ορισμένες από τις περιοχές του κόσμου που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία. Μέχρι σήμερα το ΙΣΝ έχει διαθέσει 59 εκατομμύρια δολ. Οι δωρεές που θα επακολουθήσουν θα επικεντρωθούν ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση των έκτακτων και μακροχρόνιων κοινωνικοοικονομικών συνεπειών, καθώς και των επιπτώσεων της πανδημίας στην εκπαίδευση. Ανάμεσα στους Οργανισμούς που υποστηρίζει το ΙΣΝ περιλαμβάνονται οι: Rockefeller University, Robin Hood Foundation, City Harvest, Fund for Public Health in New York City, Γαλλικός Ερυθρός Σταυρός, Barça Foundation, Mπορούμε, CRESCER, Fondazione Progetto Arca και πολλοί άλλοι.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr

Ακολούθησε το Newsbomb.gr

στο Google News