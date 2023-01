Καπραβέλος: Φοβόμαστε έκρηξη ιώσεων - Γεμάτες οι παιδιατρικές ΜΕΘ

Ισχυρότατες είναι οι συστάσεις για τα σχολεία, προκειμένου να αποφύγουμε μια έκρηξη ιώσεων, η οποία θα οδηγούσε σε κατάρρευση το σύστημα υγείας, τονίζει ο διευθυντής της Β Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης, Νίκος Καπραβέλος.

«Είναι λάθος να λέμε ότι τα σχολεία ανοίγουν χωρίς μέτρα, είναι ισχυρότατες οι συστάσεις με βάση την ανησυχία όλων μας. Οι πάντες εκφράζουμε μία ανησυχία, σε σχέση με αυτό που είχαμε προβλέψει, δηλαδή ότι αυτός ο χειμώνας θα έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Θα έχουμε μία αύξηση όλων των ιογενών λοιμώξεων εξαιτίας ενός κενού ανοσίας που έχει δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια» δήλωσε ο Νίκος Καπραβέλος, στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ1.

«Με ισχυρότατες συστάσεις άνοιξαν τα σχολεία με βάση και την ανησυχία γονιών και εκπαιδευτικών» τόνισε και πρόσθεσε: «Αν τα παιδιά μας αισθάνονται έστω και λίγο κακουχία, μια μικρή καταρροή, καλό είναι να τα κρατήσουμε στο σπίτι για να μην γίνει διασπορά και έκρηξη ιογενών λοιμώξεων». Υπενθύμισε επίσης τη σύσταση για χρήση μάσκας και αναφέρθηκε στο θέμα των απουσιών: «Και από την άλλη μεριά, το γεγονός ότι δεν καταμετρώνται, δεν λαμβάνονται υπόψιν οι απουσίες, δίνει και το περιθώριο οι αίθουσες των σχολείων να μην είναι γεμάτες, ώστε ακριβώς να αποφύγουμε έκρηξη των ιώσεων».

Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι καλύτερα να παραταθεί η περίοδος των ιώσεων, παρά να υπάρξει μια έκρηξη, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατάρρευση το υγειονομικό σύστημα. «Αναφερόμαστε σε ένα ευαίσθητο πληθυσμό, τα παιδιά μας, όπου η ανοχή απέναντι στις επιπλοκές των ιώσεων και μάλιστα άσχημες επιπλοκές είναι μηδενική» ανέφερε χαρακτηριστικά, τη στιγμή που υπάρχει έλλειψη παιδιατρικών κλινών στη Βόρεια Ελλάδα. «Υπάρχουν μόνο 8 κλίνες για έναν πληθυσμό που καλύπτει το 30% της Ελλάδος». «Τρεις διακομιδές μέτρησα το τελευταίο διάστημα όπου χρειάστηκαν εντατική. Φύγανε για Αθήνα και Πάτρα» ανέφερε.

Διακομιδές παιδιών από την περιφέρεια στην Αττική

Στην ανάγκη να υπάρξει καλύτερος σχεδιασμός και λειτουργία παιδιατρικών ΜΕΘ σε νοσοκομεία της περιφέρειας, αναφέρεται και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος. Σύμφωνα με τον ίδιο, «την Παρασκευή των Φώτων είχαμε νέα διακομιδή 11χρονης με υποκείμενα σοβαρά προβλήματα υγείας θετικής στο κορονωιο από τη περιφέρεια στην Αττική. Συγκεκριμένα από το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων στο "Αγλαΐα Κυριακού". Και μάλιστα λόγω ομίχλης δεν μπορούσε να γίνει αεροδιακομιδή από Γιάννενα στην Αττική. Έτσι το κοριτσάκι διασωληνωμένο, συνοδεία γιατρού και όλα τα μέτρα ασφαλείας με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο Άκτιο και από εκεί έγινε η αεροδιακομιδή για Αττική.

Οι διακομιδές είναι ασφαλείς, δεν παύουν όμως να είναι ταλαιπωρία για τα διασωληνωμένα παιδιά και τους γονείς που θα πρέπει να τα ακολουθήσουν σε Νοσοκομεία που βρίσκονται σε μεγάλες αποστάσεις από τον τόπο κατοικίας. Με δεδομένη και αναμενόμενη την έξαρση της γρίπης, κορονοϊού και άλλων ιώσεων δημιουργείται η αναγκαιότητα σχεδιασμού και λειτουργίας νέων ΜΕΘ για παιδιά σε Νοσοκομεία της Περιφέρειας. Είναι έλλειμμα διαχρονικό του συστήματος και παράλειψη δική μας που τόσα χρόνια δεν αναδείξαμε αυτά το ζήτημα.

Να επισημάνουμε την περίπτωση του 6χρονου παιδιού από το Νοσοκομείο Γρεβενών που διεκομίσθη στο Ρίο και στη διαδρομή χάλασε το ασθενοφόρο. Κλήθηκε άλλο στην Άρτα που ήταν κοντά, δεν υπήρχε διαθέσιμο και τελικά ήρθε από Γιάννενα, μισή ώρα μετά. Μεγαλείο ψυχής από τους γονείς μέσα στη θλίψη τους για το χαμό του παιδιού τους, να δωρίσουν τα όργανα του παιδιού και να χαρίσουν ζωή σε 7 συνανθρώπους μας

Επίσης το 3χρονο παιδί από το νοσοκομείο Κοζάνης που με αεροδιακομιδή νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παίδων Πεντέλης. Τα παιδιά από Γρεβενά και Κοζάνη μεταφέρθηκαν στο Ρίο και την Αθήνα, επειδή η μοναδική ΜΕΘ παίδων που λειτουργεί στη Β. Ελλάδα είναι του Ιπποκρατείου 8 κλινών και είναι γεμάτη. Στην Ήπειρο, Θεσσαλία δεν λειτουργεί ΜΕΘ παίδων».

Αυτή τη στιγμή, στα νοσοκομεία της χώρας λειτουργούν 55 κλίνες ΜΕΘ για παιδιά. Στην περιφέρεια μόνο 23 κλίνες εκ των οποίων 18 κλίνες για non covid-19 περιστατικά και 5 κλίνες για covid-19.

«Συγκεκριμένα στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, 10 κλίνες εκ των οποίων 8 κλίνες για non covid-19 και 2 κλίνες για covid-19, στο ΠαΓΝΗ 6 κλίνες εκ των οποίων 5 κλίνες non covid-19 και 1 κλίνη covid-19, στο Ρίο 7 κλίνες εκ των οποίων 5 κλίνες non covid-19 και 2 κλίνες covid-19.

Στην Αττική λειτουργούν 32 κλίνες ΜΕΘ παίδων. Συγκεκριμένα 11 κλίνες στο "Αγλαΐα Κυριακού" εκ των οποίων 6 κλίνες non covid-19 και 5 κλίνες covid-19, στο διπλανό "Αγία Σοφία" 9 κλίνες non covid-19, στο Παίδων Πεντέλης 6 κλίνες non covid-19 και στο Αττικό 6 κλίνες non covid-19» αναφέρει ο κ. Γιαννάκος.

