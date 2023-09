Κλινικές αξιολογήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο φέρνει ο νέος κανονισμός HTA

Παρουσιάστηκε ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας - Τα οφέλη για την Ελλάδα

Τον νέο κανονισμό για την Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας (Health Technology Assessment, HTA) παρουσίασαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διάρκεια της ημερίδας "From Theory to Practice: Implementing the EU Health Technology Assessment Regulation", που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού του υπουργείου Υγείας, Άρη Αγγελή.

Η Aξιολόγηση Tεχνολογιών Yγείας (HTA) εξετάζει πληροφορίες σχετικά με ιατρικά, οικονομικά, κοινωνικά και ηθικά ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση των τεχνολογιών Υγείας. Ειδικότερα, αφορά στην αξιολόγηση νέων φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός για την Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας αφορά κυρίως στη δημιουργία ενός μηχανισμού για συλλογικές κλινικές αξιολογήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες ύστερα θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα κράτη-μέλη σαν βάση για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες που χρειάζονται, για να ληφθούν οι αποφάσεις τιμολόγησης και αποζημίωσης νέων προϊόντων.

«Ο ευρωπαϊκός κανονισμός HTA και η εφαρμογή του βρίσκονται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους θεμελιώδεις στόχους του ίδιου του υπουργείου Υγείας ως προς τη διαφάνεια, την προβλεψιμότητα και τη δικαιοσύνη», σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού, Άρης Αγγελής στον χαιρετισμό του κατά την έναρξη της ημερίδας.

«Εκτός από τη βελτιωμένη πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμα φαρμακευτικά και ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ο κανονισμός θα μειώσει τον διοικητικό φόρτο σε εθνικό επίπεδο, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο Ε.Ε.». Τέλος, τόνισε ότι χρειάζεται ακόμη αρκετή δουλειά προς αυτήν την κατεύθυνση, καθώς και ότι η χώρα μας μπορεί να γίνει ενεργό μέλος αυτής της νέας κεντρικής διαδικασίας αξιολογήσεων.

Από την πλευρά του ο Υπεύθυνος Πολιτικής Υγείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Bela Dajka εξήγησε ότι ο κανονισμός θα βοηθήσει, μεταξύ άλλων, στην θέσπιση κανόνων για τα φάρμακα και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα αλλά και σε διακρατικές συνεργασίες σε αυτούς τομείς.

