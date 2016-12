Πολιτική Ανασκόπηση 2016: Πώς οι «καλύτερες ημέρες» που υποσχέθηκαν έγιναν... εφιάλτης μας!

Επιμέλεια: Θωμάς Μόσχος, Βασίλης Σκουλαράκος, Χρήστος Παναγόπουλος

Αναντίρρητα, το 2016 υπήρξε μία εξαιρετικά άσχημη χρονιά για την πολιτική στην Ελλάδα. Οι πολίτες παραμένουν για έκτη συνεχή χρονιά υπό τον δυσβάσταχτο ζυγό των Μνημονίων, με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ να επιμένει στο αφήγημα της δήθεν περήφανης διαπραγμάτευσής της με τους δανειστές. Πιστοί και απόλυτα δεμένοι στο άρμα του Βερολίνου και τις πολιτικές της εξαθλίωσης, ο Αλέξης Τσίπρας και ο κυβερνητικός εταίρος του, Πάνος Καμμένος, επιμένουν στην ίδια ακριβώς τακτική, όπως και κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας της κυβέρνησης του «πρώτη φορά Αριστερά» το 2015: Παλληκαρισμοί και μεγαλόστομα λόγια για εσωτερική κατανάλωση, όταν απευθύνονται στο εσωτερικό της χώρας, πλήρης υποταγή στους έξω, ακόμη κι όταν ο μνημονιακός παραλογισμός τείνει να καταστεί «κοινή λογική».

Αποτέλεσμα;

Μια ολόκληρη χώρα παραμένει χωρίς ίχνος εθνικής κυριαρχίας, έχοντας στο «τιμόνι» της μια κυβέρνηση που μοιάζει έρμαιο απέναντι στις ανεκδιήγητες απαιτήσεις των δανειστών. Τα πάντα ελέγχονται από τους Θεσμούς και το άγρυπνο βλέμμα του ντουέτου Μέρκελ - Σόιμπλε.

Την ίδια στιγμή, και υπό το πρίσμα αυτό, το κυβερνητικό δίδυμο Τσίπρα - Καμμένου δεν συνιστά τίποτε λιγότερο και τίποτε περισσότερο από ένα ντουέτο διαχείρισης ενός πολιτικού χάους. Ένας απλός εκτελεστής των εντολών που επιβάλλουν τα «κοράκια» και οι τεχνοκράτες μιας Ευρώπης, που μοιάζει να έχει χάσει την ταυτότητά της.

Δυστυχώς, η αυλαία του 2016 βρίσκει τους Έλληνες πέρα από τα όρια της εξαθλίωσης. Η βαρβαρότητα των μνημονιακών μέτρων έχει εξαντλήσει τις οικονομίες και την υπομονή των πολιτών, οι οποίοι βλέπουν τους κύριους Τσίπρα και Καμμένο να εφαρμόζουν πολιτικές που δεν θα τις έκανε πράξη ούτε η πιο στυγνή νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση. Κι όσο κι αν οι ίδιοι κομπάζουν για τα «ατού» της διαπραγμάτευσής τους, κατόρθωσαν για δεύτερη χρονιά να εξαϋλώσουν κάθε ίχνος αισιοδοξίας που είχαμε ως λαός.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

10 Ιανουαρίου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης νέος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας

Τα βλέμματα όλων στην αρχή του νέου έτους ήταν στραμμένα στη Νέα Δημοκρατία, με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να είναι σε παρατεταμένη αναταραχή και να αναζητά εναγωνίως αρχηγό μετά την αποχώρηση του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά. Οι πρώτες εκλογές, στις 22 Νομεβρίου 2015, κατέληξαν σε φιάσκο για την κεντροδεξιά παράταξη και το ενδεχόμενο της διάσπασης ήταν πιο ορατό από ποτέ για το κόμμα που ίδρυσε ο εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής. Ο Β' Γύρος των Εσωκομματικών Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου διεξήχθη στις 10 Ιανουαρίου 2016, όπου 9ος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας εξελέγη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κερδίζοντας τον συνυποψήφιό του, Ευάγγελο Μεϊμαράκη. Στις 11 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του κόμματος η τελετή παράδοσης - παραλαβής της προεδρίας από τον Γιάννη Πλακιωτάκη στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αμέσως μετά την εκλογή του, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε ριζικές αλλαγές στο κόμμα. Στην αντιπροεδρία του κόμματος τοποθετείται ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Κωστής Χατζηδάκης.

14 Ιανουαρίου

Λίστα Λαγκάρντ: Ελέγχεται ο Στ. Παπασταύρου για 3,3 εκατ. ευρώ

Ποσό ύψους 3,3 εκατομμυρίων ευρώ καταλογίζει το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου στον δικηγόρο, άλλοτε σύμβουλο του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Σταύρο Παπασταύρου, μετά από προσωρινό φορολογικό έλεγχο που διενέργησε για την υπόθεση λογαριασμού 5,4 εκατομμυρίων δολαρίων που εντοπίστηκε μέσω της «λίστας Λαγκάρντ» στην ελβετική HSBC.

15 Ιανουαρίου

Συνάντηση Παυλόπουλου – Πούτιν

Με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν συναντάται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Μόσχα. Οι δύο άνδρες θα συζητήσουν για τις τρέχουσες εξελίξεις σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, και κυρίως για τα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή.

15 Ιανουαρίου

Σάλος από τις αποκαλύψεις ότι η ΕΥΠ φρουρούσε το Νομισματοκοπείο

Φρουρά της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών είχε αναλάβει κατ’ εντολή της κυβέρνησης τη φύλαξη του Νομισματοκοπείου το καλοκαίρι του 2015, προκειμένου να αποτρέψει σχέδια εισβολής και «απαλλοτρίωσης» των χρηματικών αποθεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος που φυλάσσονταν εκεί. Σύμφωνα με ρεπορτάζ, με εντολή Τσίπρα η ΕΥΠ ανέλαβε, κατά τις δραματικές ημέρες της διαπραγμάτευσης, να φρουρεί το Νομισματοκοπείο προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε επιχείρηση εφόδου.

19 Ιανουαρίου

Η πρώτη συνάντηση Τσίπρα – Μητσοτάκη

«Νομίζω ότι η εκλογή σου κλείνει κι έναν ηλικιακό κύκλο», ανέφερε ο πρωθυπουργός, υποδεχόμενος τον πρόεδρο της ΝΔ, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο διάλογος διεξήχθη στον ενικό. Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «μένει να αποδειχθεί πως η νέα γενιά μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις μιας καθαρής πολιτικής αντιπαράθεσης, με επιχειρήματα, με ιδέες και ταυτόχρονα και μιας ειλικρινούς ανταλλαγής πληροφοριών και ενημέρωσης για τα μεγάλα ζητήματα της χώρας». Ο κ. Μητσοτάκης από την πλευρά του γνωστοποίησε τη διάθεσή του να υπάρξει πολιτική επικοινωνία και εθνική συνεννόηση στα σημαντικά προβλήματα της χώρας, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει - όπως τόνισε - ότι οι διαφορές μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ δεν παραμένουν μεγάλες και σημαντικές.

21 Ιανουαρίου

Σόιμπλε προς Τσίπρα: Είναι η εφαρμογή των συμφωνιών, ηλίθιε!

Σε σκληρό «μπρα-ντε-φερ» ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε εξελίχθηκε η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο Νταβός της Ελβετίας, με θέμα το «Μέλλον της Ευρώπης». Με μια απίστευτα προκλητική στάση, καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε αποκάλεσε ούτε λίγο ούτε πολύ «ηλίθιο» τον Έλληνα πρωθυπουργό, κουνώντας αυστηρά το δάχτυλο προς την Ελλάδα.

21 Ιανουαρίου

Οι εκπρόσωποι των δανειστών από 4 γίνονται... 5!

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προστίθεται στο «κουαρτέτο», με εποπτικό ρόλο, για την εφαρμογή του προγράμματος «μακροοικονομικής προσαρμογής στην Ελλάδα», όπως αποφάσισε στο Στρασβούργο η Διάσκεψη των Προέδρων των πολιτικών ομάδων του Ε.Κ. Για τη συγκεκριμένη απόφαση δεν είχε ρωτήθηκε καν η ελληνική κυβέρνηση!

24 Ιανουαρίου

Ασφαλιστικό: Το κίνημα της γραβάτας και οι αγρότες απειλούν την κυβέρνηση

Δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιστημονικοί φορείς, αγρότες, συνταξιούχοι βάλουν κατά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ για το νέο ασφαλιστικό. Εγκλωβισμένος ο Αλέξης Τσίπρας αναζητά λύσεις.

25 Ιανουαρίου

Προσφυγικό: Οι Ευρωπαίοι απειλούν την Ελλάδα με έξοδο από τη Σένγκεν

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιχειρούν να καλύψουν τραγικά λάθη και παραλείψεις για το προσφυγικό, απομονώνοντας την Ελλάδα. Φόβοι για μετατροπή της χώρας σε «αποθήκη ψυχών» για χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες...

26 Ιανουαρίου

Ασφαλιστικό: Η πρώτη «μονομαχία» Τσίπρα – Μητσοτάκη στη Βουλή

Με αφορμή το Ασφαλιστικό δόθηκε η πρώτη κοινοβουλευτική μάχη μεταξύ του πρωθυπουργού και του νέου αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αλέξης Τσίπρας και Κυριάκος Μητσοτάκης αντάλλαξαν σκληρές εκφράσεις, που έφτασαν στα όρια του προσωπικού.

29 Ιανουαρίου

Υπερψηφίζεται στη Βουλή η τροπολογία για τις τηλεοπτικές άδειες

Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί της τροπολογίας για τις ραδιοτηλεοπτικές άδειες. Η τροπολογία ψηφίστηκε το βράδυ της Παρασκευής 29 Ιανουαρίου 2016. Υπέρ της τροπολογίας τάχθηκαν ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξάρτητοι Έλληνες, «παρών» δήλωσε το ΚΚΕ, ενώ κατά ψήφισαν Ν.Δ., Χρυσή Αυγή, Δημοκρατική Συμπαράταξη (ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ), Ποτάμι και Ένωση Κεντρώων. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης σημειώθηκαν εντάσεις και καυγάδες, μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

1 Φεβρουαρίου

Ασφαλιστικό: «Φλερτάρει» με την κοινωνική έκρηξη η κυβέρνηση

Χτυπάει «κόκκινο» η αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και το σύνολο των εργαζομένων της χώρας, με φόντο το νομοσχέδιο για το νέο Ασφαλιστικό και μάλιστα τη στιγμή που οι εκπρόσωποι των Θεσμών επιστρέφουν στην Αθήνα για το νέο γύρο διαπραγμάτευσης με τους υπουργούς. Αγρότες, ελεύθεροι επαγγελματίες, δικηγόροι και νέοι επιστήμονες βρίσκονται πλέον σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης με την κυβέρνηση.

4 Φεβρουαρίου

Ώρα μηδέν για τον Αλέξη Τσίπρα: Μπρος λαός και πίσω Τρόικα...

Μια αριστερή κυβέρνηση, ένα κουαρτέτο δανειστών και ένας ολόκληρος λαός. Ο παραγωγικός και εργατικός ιστός της χώρας βγαίνει στους δρόμους και διαδηλώνει ενάντια σε αυτό που επιδιώκουν οι κυβερνώντες να του επιβάλουν: ένα καθεστώς μόνιμης μιζέριας και εξαθλίωσης, μια ακόμη ταπεινωτική σελίδα στο βιβλίο των Μνημονίων.

10 Φεβρουαρίου

Σκάνδαλο μεγατόνων! Κρατικοποιούν το Μέγαρο Μουσικής

Την ώρα που Τσίπρας και Καμμένος πουλάνε τα δάνεια των πολιτών σε ξένα funds, παράλληλα προχωράνε στην κρατικοποίηση των χρεών του Μεγάρου Μουσικής, συμφερόντων του Ιδρύματος Λαμπράκη και του Σταύρου Ψυχάρη.

20 Φεβρουαρίου

Υπερψηφίζεται το παράλληλο πρόγραμμα

Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία (ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ) επί της αρχής, στα άρθρα, στο σύνολό του και στις τροπολογίες του. «Κατά» ψήφισαν επί της αρχής η ΝΔ, η ΧΑ και η Ένωση Κεντρώων και «παρών» δήλωσαν το ΚΚΕ, η Δημοκρατική Συμπαράταξη και το Ποτάμι.



ΜΑΡΤΙΟΣ

4 Μαρτίου

Σύσκεψη πολιτικών αρχηγών για το προσφυγικό

Η κρίσιμη κατάσταση που διαμορφώθηκε στην Ελλάδα με τις ανεξέλεγκτες προσφυγικές ροές θορύβησε τους πολιτικούς αρχηγούς, που πραγματοποίησαν σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Προκόπη Παυλόπουλο.

7 Μαρτίου

Σύνοδος Κορυφής: Το προσφυγικό κρίνει το μέλλον της Ελλάδας

Η κρίσιμη Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες κινήθηκε πάνω σε δύο βασικούς άξονες. Αφενός να πειστεί η Άγκυρα προκειμένου βοηθήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την μεταναστευτική κρίση που θέτει σε κίνδυνο τα θεμέλια της ΕΕ και αφετέρου να βοηθηθεί με κάθε δυνατό τρόπο η Ελλάδα, η οποία έχει επωμιστεί όλο το βάρος των προσφυγικών ροών.

15 Μαρτίου

Κρίση στην κυβέρνηση: Ο Καμμένος ζητά την παραίτηση Μουζάλα

Σάλο προκαλεί η τοποθέτηση του Γιάννη Μουζάλα σε τηλεοπτική του συνέντευξη όπου αποκάλεσε τα Σκόπια... «Μακεδονία». Ο ίδιος, αν και ζήτησε συγγνώμη, προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, δέχεται σφοδρά πυρά τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από στελέχη της κυβέρνησης, με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας και κυβερνητικό εταίρο να ζητά (δήθεν) την αποχώρησή του από την κυβέρνηση.

18 Μαρτίου

Σύνοδος Κορυφής: Εγκρίθηκε η συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας για το προσφυγικό

«Πράσινο φως» των Ευρωπαίων ηγετών στο αναθεωρημένο σχέδιο συμφωνίας με την Τουρκία για το προσφυγικό. Σύφωνα με την απόφαση, από τις 20 Μαρτίου, όσοι πρόσφυγες εισέρχονταν παράνομα στην Ελλάδα από τη γείτονα, θα επέστρεφαν πίσω.

29 Μαρτίου

Μετωπική Τσίπρα – Μητσοτάκη στη Βουλή με φόντο τη διαπλοκή

Σφοδρότατοι διαξιφισμοί με σκληρές και χυδαίες εκφράσεις σε ένα κοινοβουλευτικό σόου χωρίς κανένα απολύτως νόημα.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

01 Απριλίου 2016

Κατακραυγή για τα «παλλόμενα πέη»

Πρωταπριλιά και στη ζωή μας μπαίνει ξαφνικά ένας Βέλγος ονόματι Γιαν Φαμπρ, ο οποίος διορίζεται Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. O Φλαμανδός εικαστικός, που επελέγη από τον – τότε - υπουργό Πολιτισμού, Αριστείδη Μπαλτά και μάλιστα έφτασε μέχρι το Μέγαρο Μαξίμου για να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων με την απόφασή να αφιερώσει όλο το πρόγραμμα στη… γενέτειρά του, το Βέλγιο, καθώς, όπως είχε πει, δεν είχε χρόνο να εξετάσει τις ελληνικές προτάσεις! Στο πρόγραμμα είχε εντάξει και την παράστασή του «Mount Olympus. To glorify the cult of tragedy», γνωστή και ως «Παλλόμενα Πέη», με γυμνούς άνδρες επί σκηνής. Οι προθέσεις του Φαμπρ «άναψαν φωτιές» στον εγχώριο καλλιτεχνικό και πολιτικό κόσμο, ενώ υπήρξαν σφοδρές αντιδράσεις και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση προσπάθησε αρχικά να… μαζέψει τα ασυμμάζευτα (παρέμβαση Τσίπρα μέσω Twitter και ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού), αλλά τελικά ο Γιαν Φαμπρ έφυγε όπως… ήρθε ένα 24ωρο μετά, υποβάλλοντας την παραίτησή του.

02 Απριλίου 2016

Wikileaks: Συνομιλίες – «φωτιά» Τόμσεν – Βελκουλέσκου για το ελληνικό πρόγραμμα

«Βόμβα» στη διαπραγμάτευση για την πρώτη αξιολόγηση φέρνει η αποκάλυψη των WikiLeaks, που δίνουν στη δημοσιότητα τηλεφωνική συνομιλία του διευθυντή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του ΔΝΤ, Πολ Τόμσεν με την επικεφαλής της αποστολής του Ταμείου στην Ελλάδα, Ντέλια Βελκουλέσκου. Σε αυτή, τα δύο κορυφαία στελέχη του ΔΝΤ συζητούν για το ελληνικό πρόγραμμα, με τον Πολ Τόμσεν να τονίζει πως σκοπεύει να μην επιστρέψει το ΔΝΤ στην Ελλάδα, ώστε να καθυστερήσει η ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Αθήνα να μείνει χωρίς λεφτά και να υποχρεωθεί να δεχτεί τις απαιτήσεις του ΔΝΤ για νέα σκληρά μέτρα, που δεν προβλέπονται στη συμφωνία! Στην κυβέρνηση σημαίνει «συναγερμός». Πραγματοποιείται έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου, επαφές του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο και τους πολιτικούς αρχηγούς, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας αποστέλλει επιστολή προς την γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ στην οποία εκφράζει την προβληματισμό του για τις αποκαλύψεις των Wikileaks, εκτιμά ότι η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη κλονίστηκε και ζητά να ξεκαθαρίσει το Ταμείο εάν αυτά που αποκαλύπτονται είναι επίσημες θέσεις του ΔΝΤ. Η απάντηση της Λαγκάρντ; «Ανοησίες»! Παράλληλα, αφήνει και υπονοούμενα ότι σε όσα αποκαλύφθηκαν ίσως να εμπλέκονται Έλληνες, εγείροντας θέμα ασφάλειας των μελών της αποστολής του ΔΝΤ στην Ελλάδα! Και μπορεί οι εκβιασμοί των δανειστών σε βάρος της χώρας μας και τα ύπουλα παιχνίδια στις πλάτες του ελληνικού λαού ήταν γνωστά, εδώ και πολλά χρόνια, για πρώτη φορά, ωστόσο, μια ελληνική κυβέρνηση είχε αποδείξεις, και μάλιστα απτές, για όσα οι, καθ’ ομολογίαν τους, εταίροι της Ελλάδας προσπαθούν να μας επιβάλλουν και με ποιον τρόπο. Δυστυχώς, όμως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και ο Αλέξης Τσίπρας είχαν στα χέρια τους ένα τεράστιο «όπλο», το οποίο «έκαψαν» προτού καν το καταλάβουν.

04 Απριλίου 2016

Panama Papers: Η μεγαλύτερη διαρροή εγγράφων όλων των εποχών για την παγκόσμια διαφθορά

Αποκάλυψη – «μαμούθ» προκαλεί παγκόσμιο σκάνδαλο και «καίει» γνωστούς πολιτικούς και επιχειρηματίες από όλο τον κόσμο. Με την κωδική ονομασία «The Panama Papers», τα Wikileaks δίνουν στη δημοσιότητα ένα «θησαυρό» από 11,5 εκατομμύρια εσωτερικά έγγραφά της δικηγορικής εταιρείας του Παναμά «Mossack Fonseca», εκθέτοντας εκατοντάδες χιλιάδες φοροφυγάδες, για λογαριασμό των οποίων σε χρονικό διάστημα 40 ετών στήθηκαν χιλιάδες υπεράκτιες εταιρείες (offshore), προκειμένου να «εξαφανιστούν» από προσώπου γης υπέρογκα χρηματικά ποσά και να νομιμοποιηθούν έσοδά από παράνομες δραστηριότητες. Στα ονόματα συγκαταλέγονται πρώην πρωθυπουργοί, αρχηγοί κρατών, πολιτικοί, δικτάτορες, επιχειρηματίες, έμποροι ναρκωτικών, έμποροι όπλων, έμποροι λευκής σαρκός, αλλά και πλειάδα συγγενικών προσώπων επιφανών προσώπων. Το Νewsbomb.gr κάνει – κι αυτή τη φορά - τη διαφορά: Tην ώρα που όλα τα ελληνικά ΜΜΕ «σιωπούν» ως συνήθως, δημοσιεύει ολόκληρη τη λίστα των Panama Papers, καθώς και τα ονόματα όλων των Ελλήνων που βρίσκονται σε αυτή.

05 Απριλίου 2016

Τσίπρας και Παππάς μετείχαν σε Ομόρρυθμη Εταιρεία

«Παραλείψεις στις δηλώσεις πόθεν έσχες του πρωθυπουργού», διαπιστώνει η εφημερίδα «Τα Νέα», σε δημοσίευμά της με τίτλο «Καραμάνος, Παππάς και Τσίπρας ΟΕ», προκαλώντας πολιτική θύελλα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, ο – τα’οτε - υπουργός Επικρατείας, Νίκος Παππάς και ένα αυτοδιοικητικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ συμμετείχαν σε ομόρρυθμη εταιρεία που συνεστήθη το 2007 και λύθηκε στο τέλος του 2015. Λίγο μετά τις εκλογές του 2009, οπότε και εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής, ο κ. Τσίπρας μεταβίβασε το μερίδιό του στην αδερφή του. Ωστόσο, όπως υποστηρίζει η εφημερίδα, ο κ. Τσίπρας δεν είχε δηλώσει ούτε τη συμμετοχή του στην εταιρεία «Αγνάντι ΟΕ», ούτε το χρηματικό ποσό που εισέπραξε από την αδερφή του κατά τη μεταβίβαση του μεριδίου του τον Ιανουάριο του 2010. Τελικά, η αρμόδια επιτροπή της Βουλής έθεσε, λίγες ημέρες αργότερα, την υπόθεση στο αρχείο!

9 Απριλίου 2016

«Έφυγε» ο Γιάννης Αγγέλου

Έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Αγγέλου, ένας εκ των στενότερων συνεργατών του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή. Ο Γιάννης Αγγέλου νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, δίνοντας μάχη με τον καρκίνο.

13 Απριλίου 2016

Η οικογένεια Καμμένου και οι δύο «off shore της μιας λίρας» με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία

Πολιτική «θύελλα» ξεσηκώνει η αποκάλυψη του Newsbomb.gr πως η οικογένεια Καμμένου ίδρυσε στη Μεγάλη Βρετανία δύο εταιρείες της μιας λίρας τον Φεβρουάριο του 2016 στο όνομα του Ηλία Καμμένου, λίγες ημέρες πριν από τον θάνατο του πατέρα του σημερινού υπουργού Άμυνας και προέδρου των ΑΝΕΛ Πάνου Καμμένου. Η υπόθεση αφορούσε δυο εταιρείες με άγνωστο αντικείμενο εργασιών και άγνωστα περιουσιακά στοιχεία. Στα εύλογα και τεράστια ερωτήματα τόσο του Newsbomb.gr όσο και των πολιτικών κομμάτων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, με μία ανακοίνωση, προειδοποιούσε ότι θα προσφύγει στην Δικαιοσύνη, ενώ ανέφερε ότι «η "ανακάλυψη" των εγγράφων βρετανικής εταιρείας με δηλωμένη έδρα ιδιοκτήτη στη Γλυφάδα, αφορά εταιρεία συσταθείσα με μοναδικό σκοπό την επανανηολόγηση και την πώληση του (σ.σ περίφημου) σκάφους αναψυχής».

19 Απριλίου 2016

Πέθανε ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Γεράσιμος Αρσένης

Έφυγε από τη ζωή ο πρώην υπουργός και κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Γεράσιμος Αρσένης, από λοίμωξη του αναπνευστικού. Είχε εισαχθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο με λοίμωξη. Ο Γεράσιμος Αρσένης είχε γεννηθεί στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, στις 30 Μαΐου 1931. Ήταν Έλληνας πολιτικός και διετέλεσε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και υπουργός.

22 Απριλίου 2016

Ξεκινά το 10ο Συνέδριο της ΝΔ

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιείται το 10ο Συνέδριο της ΝΔ. Στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο απολογισμός των εργασιών του Συνεδρίου αποτιμάται θετικά, με τα στελέχη να δηλώνουν ότι η νέα σελίδα για το κόμμα είναι γεγονός, χαρακτηρίζοντας το Συνέδριο σταθμό για την πορεία της παράταξης. Οι τριήμερες εργασίες του Συνεδρίου ξεκίνησαν και ολοκληρώθηκαν με την ομιλία του προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη. Ομιλίες που χαρακτηρίστηκαν από τη σκληρή κριτική στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, με φόντο τις εξελίξεις στην οικονομία, το προσφυγικό αλλά και την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.

25 Απριλίου 2016

Τα αδέρφια του Τσίπρα και η πλαστή ασφαλιστική ενημερότητα!

«Σεισμό» στην πολιτική σκηνή του τόπου προκαλεί για ακόμα μια φορά η μαχητική και αποκαλυπτική δημοσιογραφία του Newsbomb.gr, το οποίο φέρνει στη δημοσιότητα την άγνωστη περιπέτεια της οικογένειας του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, με τη Δικαιοσύνη. Εταιρεία συμφερόντων του κ. Δημήτρη Τσίπρα και της αδελφής του Ζαννέτ, επιχείρησε να πάρει ένα δημόσιο έργο με πλαστή ενημερότητα, για να κερδίσει ένα project του Δημοσίου 1,1 εκατ. ευρώ.

ΜΑΙΟΣ

07 Μαίου 2016

Λάδι με… ντροπολογία βγήκε ο Σταθάκης

Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις… 25 τροπολογίες, στην πλειοψηφία τους εκπρόθεσμες και χωρίς σχετικό περιεχόμενο, πέρασε μαζί με το νομοσχέδιο των 46 άρθρων για την Έρευνα, το υπουργείο Παιδείας. Την ώρα της απεργίας των ΜΜΕ, ο υπουργούς Παιδείας, Νίκος Φίλης έκανε αποδέκτες 8 υπουργικές τροπολογίες και 17 βουλευτικές. Ανάμεσά τους, και η σκανδαλώδης διάταξη που καταργούσε καταλογισμούς για την κακοδιαχείριση κονδυλίων του Πανεπιστημίου Κρήτης, υπόθεση στην οποία εμπεκόταν και ο - τότε - υπουργός Οικονομίας, Γιώργος Σταθάκης.

09 Μαίου 2016

Ασφαλιστικό: «Ναι σε όλα» για την καρέκλα και το μισθό των 6.000 του βουλευτή

ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝ.ΕΛ. υπέγραψαν αβίαστα μέτρα «αφαίμαξης» των Ελλήνων, ύψους 5,6 δισ. ευρώ, για να διατηρήσουν τις «χρυσές καρέκλες» τους. Χωρίς καμία αίσθηση κοινωνικής ευαισθησίας 153 κυβερνητικοί βουλευτές, για άλλη μια φορά ψήφισαν τα πάντα για να διατηρήσουν για λίγο ακόμα διάστημα τις καρέκλες τους και την παχυλή βουλευτική αποζημίωση των 6.000 ευρώ! Κατά ψήφισαν 143 βουλευτές από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τέσσερις βουλευτές ήταν απόντες. Οι… δήθεν αντιμνημονιακοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝ.ΕΛ. έλαμψαν δια της απουσίας τους από τη συζήτηση στη Βουλή και μετέβησαν μόνον για να ψηφίσουν ως... υπάλληλοι των δανειστών το ασφαλιστικό του Κατρούγκαλου που καταδίκασε εκατομμύρια Έλληνες στη φτώχεια και την εξαθλίωση.

11 Μαίου 2016

Στη δημοσιότητα και με καθυστέρηση δύο ετών τα «πόθεν έσχες» των βουλευτών

Για άλλη μία φορά το κράτος αποδεικνύει πως κινείται με ρυθμούς χελώνας, αφού με καθυστέρηση δύο ετών δίνονται στη δημοσιότητα τα «πόθεν έσχες» για βουλευτές, ευρωβουλευτές αλλά και για τους υπεύθυνους οικονομικών των πολιτικών κομμάτων για το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012). Πρόκειται για 609 δηλώσεις, οι οποίες υποβλήθηκαν από τον πρωθυπουργό, τους τέως πρωθυπουργούς, υπουργούς, υφυπουργούς, εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς, τέως υπουργούς και υφυπουργούς, βουλευτές και ευρωβουλευτές, νυν και τέως, καθώς και από τους υπευθύνους, νυν και τέως, των οικονομικών των κομμάτων.

