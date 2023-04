Ελευθερία Ελευθερίου: Προχώρησε σε νέα σχέση μετά τον Μάριο Πρίαμο

Ο Τριαντάφυλλος υποστήριξε ότι η Ελευθερία Ελευθερίου είναι ερωτευμένη με τον Μάριο Πρίαμο Ιωαννίδη.

Ο Τριαντάφυλλος το πρωί της Παρασκευής σχολίασε τις δηλώσεις του Γιώργου Ταλάντσεβ που υποστήριξε ότι η Ελευθερία Ελευθερίου είναι ερωτευμένη με τον Μάριο Πρίαμο Ιωαννίδη.

Όπως αποκάλυψε ο τραγουδιστής στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», η Ελευθερία Ελευθερίου έχει προχωρήσει μετά τον Μάριο και «βγαίνει με έναν κούκλο».

«Ποιον Μάριο; Πάμε να τη ρωτήσουμε. Ξέρω τι σου λέω, αφού μιλάω με την Ελευθερία. Δεν ξέρω; Αυτό που ξέρω είναι ότι η Ελευθερία Ελευθερίου τα έχει με έναν κούκλο. Βγαίνει με ένα παιδί που είναι κούκλος. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω αν τα έχουν ή δεν τα έχουν. Εγώ πιστεύω πως προς τα 'κει πάει, γιατί είναι κι ωραίο παιδί και καλό και την προσέχει», είπε.

Όπως είπε στη συνέχεια, ο άνδρας με τον οποίο βγαίνει η τραγουδίστρια, μπορεί να μην έχει στο βιογραφικό του σπουδές, όμως είναι ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος.

«Δεν έχει σπουδάσει, όμως παλεύει να σπουδάσει την κόρη του κι αυτό είναι δύο φορές προς τιμήν του. Κι εμάς παλιά οι γονείς μας δούλευαν, δεν σπουδάσαμε όλοι. Ούτε εγώ σπούδασα, κατάφερα όμως να σπουδάσω την αδερφή μου κι έγινε μια πολύ καλή οικονομολόγος. Εγώ σπούδασα γιατρός ψυχών. Τραγουδάμε και ο κόσμος περνάει καλά», σημείωσε.

Τέλος, ο Τριαντάφυλλος αναφέρθηκε στο Survivor All Star και τον Κώστα Παπαδόπουλο, ο οποίος βρέθηκε στο πάρτι της ένωσης. «Κώστα Παπαδόπουλε, ξέρεις πόσο σε αγαπάω. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο κι εσύ είσαι μεγάλος πελάτης. Πήγες στο All Star, σου είπα θα φύγεις από τους πρώτους κι έφυγες. Εγώ δεν θα πήγαινα να τραγουδήσω στο All Star ούτε με 50.000 ευρώ. Αυτό το κατοστάρι, θα σε στοιχειώνει για μια ζωή», είπε κλείνοντας.

