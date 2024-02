Άντζελα Δημητρίου: Είπε «όχι» σε προγραμματισμένη εμφάνιση στο MEGA

Τα επαγγελματικά της Άντζελας Δημητρίου πηγαίνουν πολύ καλά, όμως ακυρώθηκε μια προγραμματισμένη εμφάνισή της στην τηλεόραση λόγω του... Just the 2 of us

Αρκετά είναι τα προβλήματα που φαίνεται πως αντιμετωπίζει η Άντζελα Δημητρίου. Από τη μία ο καυγάς με την κόρη της, Όλγα Κιουρτσάκη και τον γαμπρό της, Φώτη Λώση και από την άλλη τα κοντινά της πρόσωπα που μιλούν δημοσίως για τον εν λόγω τσακωμό.

Τα επαγγελματικά της Άντζελας Δημητρίου πηγαίνουν πολύ καλά, όμως ακυρώθηκε μια προγραμματισμένη εμφάνισή της στην τηλεόραση λόγω του... Just the 2 of us. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Real News, η Άντζελα Δημητρίου είπε «όχι» στην μουσική εκπομπή του MEGA, Σπίτι με το Mega, καθώς αποφάσισε να επιστρέψει στο show του ALPHA που θα μεταδίδεται «απέναντι» από την εν λόγω εκπομπή.

Γιατί άλλαξε τους κωδικούς της στο Instagram η Άντζελα Δημητρίου

Σύμφωνα με την εκπομπή του OPEN, Πρωινό Σουσού, φαίνεται πως γίνεται έντονη προσπάθεια να χακάρουν τους λογαριασμούς της Άντζελας Δημητρίου στα social media της, κάτι που ξεκίνησε από το ταξίδι της στην Αμερική.

«Αυτό που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό θέμα είναι αρκετά σοβαρό και θέλει προσοχή στην διατύπωση, είναι ότι χθες αναγκάστηκε για δεύτερη φορά να αλλάξει τους κωδικούς της στο Instagram και σε όλα τα social media, γιατί υπήρξαν κάποιες πληροφορίες και διαρροές ότι κάποιος παρακολουθεί το λογαριασμό της.

Κατά κάποιο τρόπο την είχαν χακάρει. Επιστρέφοντας από την Αμερική τους είχε ήδη αλλάξει ήδη μια φορά και χθες, επειδή ήρθαν στην κατοχή της κάποιες πληροφορίες, αποφάσισε να ξανά αλλάξει τους κωδικούς της με τους συνεργάτες της. Της έκαναν εντύπωση κάποια πράγματα. Υπάρχει ένας συνεργάτης της που χειρίζεται τα social media της», είπε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος της εκπομπής.