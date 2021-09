ABBA: Νέος δίσκος μετά από 40 χρόνια - Ακούστε τα δύο νέα τους τραγούδια!

Oι ABBA επιστρέφουν με νέο άλμπουμ και εικονικές συναυλίες.

Τι κι αν πέρασαν 40 ολόκληρα χρόνια; Είναι σαν να μη πέρασε μια μέρα για τους ABBA! Οι Σουηδοί το είπαν (εδώ και χρόνια) και επιτέλους το έκαναν! Κυκλοφόρησαν νέο τραγούδι 40 χρόνια μετά τη διάλυσή τους.

Τις τελευταίες μέρες, μέσω teaser στα social media, το συγκρότημα μας είχε προετοιμάσει για μια έκπληξη που μας ετοίμαζαν, την οποία θα αποκάλυπταν στις 2 Σεπτεμβρίου. Πράγματι, χθες το θρυλικό γκρουπ ανακοίνωσε την κυκλοφορία του πρώτου στούντιο άλμπουμ τους μετά από τέσσερις δεκαετίες, παρουσιάζοντας παράλληλα δύο από τα νέα τους τραγούδια.

Το άλμπουμ θα έχει τίτλο Abba Voyage και θα περιλαμβάνει 10 τραγούδια. Στο πλαίσιο της προώθησής του, την άνοιξη του 2022 θα γίνουν εικονικές συναυλίες με τα ψηφιακά είδωλα του γκρουπ, τα Abba-tars, που εκτός από το νέο υλικό θα περιλαμβάνουν τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει, όπως τα Mamma Mia! Και Waterloo.

Ο Benny Andersson στην παγκόσμια live εκδήλωση που μεταδόθηκε από το Λονδίνο, εξήγησε για το επερχόμενο άλμπουμ ότι η αρχική ιδέα ήταν να κυκλοφορήσουν δύο τραγούδια, όμως στο τέλος ηχογράφησαν 10.



Το πρώτο single παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και είναι ήδη διαθέσιμο στο YouTube υπό τον τίτλο I Still Have Faith In You. Πρόκειται για μια τρυφερή μπαλάντα με ένα νοσταλγικό βίντεο που θα συγκινήσει όλους τους φαν του συγκροτήματος. Το δεύτερο κομμάτι έχει τίτλο Don’t Shut Me Down.

Το νέο άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 5 Νοεμβρίου.





Διαβάστε επίσης:



Νέες αναβολές για τα «Top Gun: Maverick» και «Mission Imossible 7»

Μίκης Θεοδωράκης: Έλληνες καλλιτέχνες αποχαιρετούν στο Newsbomb.gr τη φωνή της Ρωμιοσύνης



Μίκης Θεοδωράκης: Ο άνθρωπος που μελοποίησε όλη την Ελλάδα