Οι νέες σειρές και ταινίες που θα δούμε στο Netflix αυτή την εβδομάδα

Αναλυτικά οι σειρές, οι ταινίες και τα ντοκιμαντέρ που κάνουν πρεμιέρα στο Netflix την εβδομάδα από 18 έως 24 Οκτωβρίου.

Δύο νέες σειρές και δύο επόμενες σεζόν έρχονται στο Netflix στις 22 Οκτωβρίου, μεταξύ των οποίων και ο πολυαναμενόμενος δεύτερος κύκλος του Locke & Key. Από τις νέες ταινίες που θα κάνουν πρεμιέρα στην πλατφόρμα, αξίζει να ρίξουμε μια ματιά στο Stuck Together με θέμα το lockdown στο Παρίσι.



Δείτε αναλυτικά ό,τι νέο έρχεται στο Netflix την εβδομάδα από 18 έως 24 Οκτωβρίου.





Σειρές του Netflix



22/10/2021

Locke & Key: Σεζόν 2



Η σειρά μαγικού μυστηρίου από κόμικ των Τζο Χιλ και Γκάμπριελ Ροντρίγκεζ επιστρέφει για μια νέα σεζόν.



22/10/2021

Inside Job: Μέρος 1



Για τους υπαλλήλους του τμήματος εσωτερικών συνωμοσιών, οι συνωμοσίες δεν μένουν απλώς στη θεωρία - είναι αληθινές. Και η συγκάλυψή τους είναι σκέτη ταλαιπωρία.



22/10/2021

Adventure Beast: Ο Περίεργος Κόσμος των Ζώων: Σεζόν 1 (Adventure Beast)



Ο ειδικός άγριας ζωής Μπράντλεϊ Τρέβορ Γκριβ γυρίζει τον κόσμο και ζει περιπέτειες, αποκαλύπτοντας παράξενες, απίθανες και απόλυτα ασήμαντες πληροφορίες για τη φύση.



22/10/2021

Δυναστεία: Σεζόν 4 (Dynasty: Season 4)



Ένας γάμος, μια κηδεία, ένα νέο μέλος στην οικογένεια και πολύ δράμα για τους Κόλμπι και τους Κάριγκτον σε αυτήν τη σεζόν.





Ταινίες του Netflix

20/10/2021

Νυχτερινά Δόντια (Night Teeth)



Ένας νεαρός οδηγός μεταφέρει δύο μυστηριώδεις γυναίκες σε μια νύχτα ξέφρενου πάρτι. Όταν όμως εκείνες αποκαλύπτουν την αληθινή τους φύση, πρέπει να παλέψει για να σωθεί.



20/10/2021

Οδός Ανθρωπιάς 8 (Stuck Together)



Όταν την περίοδο της πανδημίας το Παρίσι μπαίνει σε καραντίνα, οι ιδιαίτεροι κάτοικοι μιας πολυκατοικίας πρέπει να συνηθίσουν μια νέα ζωή – και ο ένας τον άλλο.





Ντοκιμαντέρ του Netflix

20/10/2021

Found: Αναζητώντας τη Χαμένη Ιστορία (Found)



Όταν μαθαίνουν ότι είναι ξαδέλφες, τρία κορίτσια, υιοθετημένα από διαφορετικές αμερικανικές οικογένειες, πάνε στην Κίνα ελπίζοντας να βρουν τους βιολογικούς τους γονείς.



22/10/2021 & 29/10

Τα Τρελά Χρόνια των Είκοσι: Σεζόν 1 (Roaring Twenties)



Σ' αυτό το ριάλιτι ενηλικίωσης με φόντο το Όστιν του Τέξας, οι 20χρονοι συμμετέχοντες βιώνουν τον έρωτα, τη φιλία και τη μοναδική περιπέτεια της ενήλικης ζωής.

22/10 - Επεισόδια 1-3

29/10 - Επεισόδια 4-6





Παιδικές Ταινίες και Σειρές του Netflix



19/10/2021

Το Κουκλόσπιτο της Γκάμπι: Σεζόν 3 (Gabby's Dollhouse: Season 3)



Γλυκά γατάκια, ιδιαίτερες κατασκευές και πολύχρωμη μαγεία! Ακολουθήστε τη φίλη των γατών Γκάμπι και τον βοηθό της, Πάντι Πατούσια, σε νέες περιπέτειες κινουμένων σχεδίων.



21/10/2021

Toot-Toot Κόρι το Αυτοκινητάκι: Σεζόν 6 (Go! Go! Cory Carson: Season 6)



Ετοιμαστείτε για διασκέδαση με το αξιολάτρευτο αυτοκινητάκι Κάρι Ρόδα σε μια νέα σεζόν με νέες περιπέτειες.



22/10/2021

Η Μάγια και οι Τρεις: Σειρά μίας σεζόν (Maya and the Three)



Μια Μεσοαμερικανίδα πριγκίπισσα-μαχήτρια αναλαμβάνει να εκπληρώσει μια αρχαία προφητεία και να σώσει την ανθρωπότητα από τους εκδικητικούς θεούς του κάτω κόσμου.





Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.





Διαβάστε επίσης:



Τα φεστιβάλ Coachella και Stagecoach ανοίγουν τις πόρτες και στους ανεμβολίαστους



The Batman: Στο νέο επικό τρέιλερ ο σκοτεινός «ιππότης» είναι η εκδίκηση



The Crown: Φωτογραφίες από τα γυρίσματα του 5ου κύκλου - Το ταξίδι Κάρολου και Νταϊάνα στην Ιταλία