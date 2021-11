«To Be Loved»: Η Αντέλ δίνει πόνο από το σαλόνι του σπιτιού της

Η Αντέλ παρουσιάζει την ανατριχιαστική μπαλάντα To Be Loved μέσα από το νέο της άλμπουμ με τίτλο 30.

H Αντέλ επεφύλασσε μια συγκινητική έκπληξη στους θαυμαστές της, χαρίζοντας τους μια μοναδική ερμηνεία του ολοκαίνουριου To Be Loved, που βρίσκεται μέσα στο επερχόμενο και πολυαναμενόμενο άλμπουμ της με τίτλο 30.

Στο homemade βίντεο, η Βρετανίδα κάθεται στον καναπέ στο σαλόνι του σπιτιού της και δίνει πόνο με την ερμηνεία και τη μοναδική φωνή της. Όπως θα ακούσετε, το μόνο που τη συνοδεύει σε αυτή τη σπαραξικάρδια μπαλάντα είναι ένα πιάνο.



Η ίδια σε συνέντευξή της έχει αποκαλύψει ότι δεν πρόκειται να τραγουδήσει live το To Be Loved καθώς της προκαλεί τρομερή συγκίνηση κάθε φορά που το ακούει ή το ερμηνεύει.

«Δεν μπορώ να το ακούσω καν. Φεύγω από το δωμάτιο. Ταράζομαι πολύ κάθε φορά. Όταν το έγραφα και το τραγουδούσα, φανταζόμουν τον Angelo στα 30 του. Υποθέτω ότι θα το τραγουδάω τότε σε εκείνον».



Στην ίδια συνέντευξη η τραγουδίστρια είχε εξομολογηθεί ότι κάποια στιγμή είχε σκεφτεί να μην κυκλοφορήσει τελικά το άλμπουμ 30. «Υπήρχαν στιγμές όταν έγραφα τα τραγούδια, ακόμα και όταν κάναμε τη μίξη και όλα αυτά, που σκεφτόμουν ότι ίσως δεν θα έπρεπε να το βγάλω. Ότι θα έπρεπε να γράψω άλλο άλμπουμ».

Αυτό είναι το δεύτερο τραγούδι που παρουσιάζει η Αντέλ μέσα από το 30. Θυμίζουμε ότι είχε προηγηθεί το κομμάτι με τίτλο Easy On Me. Παράλληλα, στο One Night Only του CBS, είχε ερμηνεύσει επίσης τα κομμάτια Hold On, I Drink Wine και Love is A Game.

