Easy On Me: Ακούστε το νέο τραγούδι της Αντέλ μετά από έξι χρόνια

Το νέο τραγούδι της Αντέλ θα βρίσκεται στο επερχόμενο άλμπουμ της με τίτλο 30.

Η Αντέλ επιστρέφει στην δισκογραφία μετά από έξι ολόκληρα χρόνια, με την κυκλοφορία του νέου της single Easy On Me. Το τραγούδι έχει ήδη οπτικοποιηθεί θα περιλαμβάνεται στο επερχόμενο και ολοκαίνουργιο άλμπουμ της ερμηνεύτριας με τίτλο 30, το οποίο θα κυκλοφορήσει από την Panik Records/Sony Music.



Θυμίζουμε ότι πρόσφατα η ίδια μοιράστηκε τα νέα για την ημερομηνία κυκλοφορίας του νέου της άλμπουμ και την έμπνευση για τη δημιουργία του, με ένα προσωπικό σημείωμα στους θαυμαστές της, ενημερώνοντας τους ότι «επιτέλους είμαι έτοιμη να βγάλω το άλμπουμ μου».



Το video του Easy On Me γυρίστηκε πριν ένα μήνα στο Κεμπέκ και βρίσκει την Αντέλ να συνεργάζεται ξανά με τον βραβευμένο στο Cannes Grand Prix σκηνοθέτη Ξαβιέ Ντολάν (Mommy, It’s Only The End The World).



«Ειλικρινά ήλπιζα να συμβεί αυτό», σχολίασε ο ο σκηνοθέτης. «Για μένα δεν υπάρχει τίποτα ισχυρότερο από τους καλλιτέχνες που επανασυνδέονται μετά από χρόνια χωρισμού. Έχω αλλάξει. Η Αντέλ έχει αλλάξει. Και αυτή είναι μια ευκαιρία να γιορτάσουμε τον τρόπο με τον οποίο έχουμε εξελιχθεί και οι δύο και πως μείναμε πιστοί στα αγαπημένα μας πράγματα. Είναι όλα ίδια αλλά τόσο διαφορετικά». Το βίντεο ξεκινάει στο ίδιο σπίτι που χρησιμοποίησε το ζευγάρι για τα γυρίσματα του smash hit single της Αντέλ, το Hello του 2015.

Το 30 είναι η πρώτη νέα δουλειά της Αντέλ μετά από έξι χρόνια, δηλαδή από την κυκλοφορία του τρίτου της άλμπουμ 25, που βγήκε τον Νοέμβριο του 2015. Η νέα δισκογραφική της δουλειά είναι σε παραγωγή των Greg Kurstin, Max Martin, Shellback και Tobias Jesso Jr που έχουν συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν αλλά και των νέων συνεργατών της, Inflo και Ludwig Göransson. Το 30 είναι διαθέσιμο για προ-παραγγελία.







