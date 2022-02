«Άρχοντας των Δαχτυλιδιών»: Επιστροφή στη Μέση Γη με νέα ταινία - Πότε θα κυκλοφορήσει!

Πρόκεται για τη νέα anime ταινία με τίτλο «The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim».

To κινηματογραφικό σύμπαν του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών μεγαλώνει ακόμα περισσότερο με την επερχόμενη νέα ταινία που φέρνει στα σινεμά η Warner Bros. σε συνεργασία με τη New Line.

Ο λόγος για το The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, τη νέα animation ταινία που όπως αναφέρει το Variety, θα καταφτάσει στους κινηματογράφους στις 12 Απριλίου του 2024.

Τα ευχάριστα νέα για τους φίλους του Τόλκιν και του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, ήρθαν για πρώτη φορά τον περασμένο Ιούνιο. Όπως έχει γίνει γνωστό η ιστορία θα τοποθετείται 200 χρόνια πριν τα γεγονότα των επικών ταινιών του Πίτερ Τζάκσον (Άρχοντας των Δαχτυλιδιών και Χόμπιτ).



Με λίγα λόγια, η ταινία θα εξερευνά την ιστορία πίσω από το φρούριο του Helm’s Deep, όπως και την ζωή του Βασιλιά του Ρόχαν, Χελμ Χάμερχαντ. Για τους φαν του «Άρχοντα» θυμίζουμε ότι η Μάχη του Helm’s Deep ήταν μια από τις πιο εμβληματικές μάχες στην δεύτερη ταινία του Τζάκσον, «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Οι Δυο Πύργοι».

Η σκηνοθεσία του πρίκουελ θα έχει την υπογραφή του Ιάπωνα, Κέντζι Καμιγιάμα (των επιτυχημένων anime Blade Runner: Black Lotus και Ghost in the Shell: Stand Alone Complex) σε παραγωγή του anime studio Sola Entertainment.

Σύμφωνα με την Warner Bros., σύντομα πρόκειται να μάθουμε και τους ηθοποιούς που θα δανείσουν τις φωνές τους στους χαρακτήρες της ταινίας.

Σημειώνεται ότι τα νέα έρχονται λίγες ώρες μετά την κυκλοφορία του πρώτου τρέιλερ για την πρίκουελ σειρά της Amazon, Lord of the Rings: Rings of Power, την ακριβότερη τηλεοπτική παραγωγή μέχρι σήμερα με μπάτζετ που αγγίζει το ένα δισεκατομμύριο δολάρια.



