Οι νέες σειρές και οι ταινίες που βλέπουμε στο Netflix αυτή την εβδομάδα

Οι νέες κυκλοφορίες του Netflix για την εβδομάδα 9 έως 15 Μαΐου 2022.

Τρεις νέες σειρές και δύο ταινίες θα είναι διαθέσιμες στο Netflix αυτή την εβδομάδα. Ξεχωρίζουμε τον Δικηγόρο με τη Λίνκολν, τη βραβευμένη με Emmy σειρά η οποία επιστρέφει για έκτη σεζόν. Παράλληλα, οι φαν των ντοκιμαντέρ μπορούν να ρίξουν μια ματιά στον Πατέρα μας που θα κυκλοφορήσει στην πλατφόρμας στις 11 Μαΐου.



Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες σειρές και ταινίες που έρχονται στο Netflix την εβδομάδα 9 έως 15 Μαΐου 2022.

Σειρές του Netflix

13/5/2022

Ερσάν Κουνέρι (The Life and Movies of Erşan Kuneri)



Επανεξετάζοντας το έργο που αφήνει πίσω του, ένας καταξιωμένος δημιουργός ερωτικών ταινιών αποφασίζει να ασχοληθεί και με άλλα είδη, από sci-fi μέχρι μεσαιωνική δράση.

13/5/2022

Ο Δικηγόρος με τη Λίνκολν (The Lincoln Lawyer)



Η βραβευμένη με Emmy σειρά επιστρέφει για έκτη σεζόν.

13/5/2022

Νόιματ: Νέα Ζωή (New Heights)



Όταν ο σύμβουλος επιχειρήσεων Μίχι Βις κληρονομεί την προβληματική φάρμα του μακαρίτη πατέρα του, πρέπει να αντιμετωπίσει το παρελθόν του και το μέλλον της οικογένειας.



Ταινίες του Netflix

11/5/2022

Ο Βασιλιάς των Αποδράσεων (The Getaway King)



Μετά την εγχείρηση, η ζωή της Μάρτα κρέμεται από μια κλωστή, ενώ ο αληθινός έρωτας είναι κοντά. Μπορεί όμως η καρδιά να επιβληθεί σε παλιά μυστικά – και μια άστατη μοίρα;

13/5/2022

Ξανά στο Λύκειο (Senior Year)



Πριν από 20 χρόνια, μια μαζορέτα έπεσε σε κώμα από ένα ατύχημα. Τώρα είναι 37, μόλις συνήλθε και ετοιμάζεται να ζήσει το όνειρό της: να γίνει η βασίλισσα του χορού.



Ντοκιμαντέρ του Netflix

11/5/2022

Ο Πατέρας Μας (Our Father)



Όταν το τεστ DNA μιας γυναίκας αποκαλύπτει ότι έχει πολλά ετεροθαλή αδέλφια, ανακαλύπτει μια συνταρακτική πλεκτάνη με δωρητές σπέρματος κι έναν γνωστό γιατρό γονιμότητας.





