Ελληνικό box office: Αυτές τις ταινίες είδαμε στα σινεμά το πρώτο τετραήμερο του Ιουνίου

Δείτε αναλυτικά τις 10 πιο εμπορικές ταινίες στα ελληνικά σινεμά για το τετραήμερο 2 έως 5 Ιουνίου 2022.

Το σίκουελ του «Top Gun» συνεχίζει τη σαρωτική του πορεία εκτός και εντός συνόρων, παραμένοντας στην κορυφή και του ελληνικού box office, κόβοντας σχεδόν 130.000 εισιτήρια τη δεύτερη εβδομάδα προβολής του.



Δυνατό ήταν και το ξεκίνημα του Χρυσού Λέοντα της Βενετίας, καθώς η ταινία «Γεγονός» ακολουθεί αρκετά πιο πίσω σε εισιτήρια, από τη δεύτερη όμως θέση της λίστας



Η ταινία «Μαγνητικά πεδία» του Γιώργου Γούση κερδίζει όλο και περισσότερο το σινεφίλ κοινό της Αθήνας και φιγουράρει στην πέμπτη θέση του πίνακα των 10 πιο εμπορικών ταινιών, ενώ στην έβδομη θέση του ιδίου πίνακα βρέθηκε και η ταινία «18» του Βασίλη Δούβλη.



Συνολικά κατά το τετραήμερο από τις 2 έως τις 5 Ιουνίου 2022 σε πανελλαδική κλίμακα 28 ταινίες έκοψαν όλες μαζί 71.192 εισιτήρια.



1. «Top Gun: Maverick», εισιτήρια 44.679 (163 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 129.389 (2η εβδομάδα προβολής)



2. «Το γεγονός», εισιτήρια 6.085 (19 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 6.085 (1η εβδομάδα προβολής)



3. «Doctor Strange in the Multiverse of Madness», εισιτήρια 3.424 (42 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 222.987 (5η εβδομάδα προβολής)



4. «Ίκαρος και Δαίδαλος», εισιτήρια 2.308 (44 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 5.501 (2η εβδομάδα προβολής)



5. «Μαγνητικά πεδία», εισιτήρια 2.306 (14 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 12.977 (3η εβδομάδα προβολής)



6. «Ελκάνο και Μαγγελάνος», εισιτήρια 1722 (55 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 1.722 (1η εβδομάδα προβολής)



7. «18», εισιτήρια 1309 (15 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 1.309 (1η εβδομάδα προβολής)



8. «Men», εισιτήρια 1.232 (39 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 1.232 (1η εβδομάδα προβολής)



9. «Sonic: Η ταινία 2», εισιτήρια 1.223 (25 οθόνες) / Σύνολο: 1.232 (1η εβδομάδα προβολής)



10. «Τα κακά παιδιά», εισιτήρια 1.209 (22 οθόνες) / Σύνολο: 60.878 (11η εβδομάδα προβολής)

Σχετικές ειδήσεις

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr