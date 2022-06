«Lord of the Rings»: Δείτε το νέο teaser βίντεο για τον τηλεοπτικό «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»

Η πολυαναμενόμενη σειρά «Lord of the Rings: The Rings of Power» έρχεται στο Amazon τον Σεπτέμβριο.

To Amazon έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο teaser βίντεο για την πολυαναμενόμενη σειρά Lord of the Rings: The Rings of Power.

Η πλατφόρμα συνεχίζει να κρατάει κλειστά τα χαρτιά της σχετικά με τις λεπτομέρειες του σεναρίου, αποκαλύπτοντας πληροφορίες με το σταγονόμετρο για τη νέα spinoff σειρά.



Μετά την αποκάλυψη των Όρκ, μας ανακοινώνει ότι «τίποτα δεν είναι κακό στην αρχή» παρουσιάζοντας ένα βίντεο μερικών δευτερολέπτων, καθώς μετράει αντίστροφα για τη μεγάλη πρεμιέρα.

Nothing is evil in the beginning... #TheRingsOfPower pic.twitter.com/XffZtqp8Yw — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) June 27, 2022

Όπως έχει γίνει γνωστό, η σειρά βασίζεται στο σύμπαν του Τόλκιν και η ιστορία εξελίσσεται χιλιάδες χρόνια πριν από τα γεγονότα του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και του Χόμπιτ, μεταφέροντας τους θεατές στη Δεύτερη Εποχή της Μέσης Γης, ακολουθώντας πολλαπλές ιστορίες.



Θα αποτελείται από οκτώ εβδομαδιαία επεισόδια, ενώ τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν έχουν ήδη ξεκινήσει. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η συμφωνία κάνει λόγο για πέντε σεζόν τουλάχιστον, εκτινάσσοντας το κόστος της παραγωγής στο ένα δισεκατομμύριο δολάρια και άρα μιλάμε για την ακριβότερη παραγωγή της μικρής οθόνης.



Η σειρά θα ξεκινήσει σε μια εποχή σχετικής ειρήνης ακολουθώντας οικείους αλλά και άγνωστους χαρακτήρες οι οποίοι αντιμετωπίζουν τη μακρόχρονη επανεμφάνιση του κακού στη Μέση Γη. «Από τα πιο σκοτεινά βάθη των Όρεων της Ομίχλης, στα μεγαλοπρεπή δάση της πρωτεύουσας των Ξωτικών στο Λίντον, κι από το μαγευτικό βασίλειο του Νούμενορ, στα πιο απομακρυσμένα σημεία του χάρτη, αυτά τα Βασίλεια και οι χαρακτήρες θα χαράξουν μία κληρονομιά που θα ζει για πολλά χρόνια αφού θα έχουν φύγει», αναφέρεται στην επίσημη σύνοψη της σειράς.



Πρέπει να πούμε ότι καστ της σειράς έχει άρωμα Game of Thrones, καθώς συμμετέχουν οι Τζόζεφ Μόουλ (Μπέντζεν Σταρκ) και Ρόμπερτ Αραμάγιο (Νεντ Σταρκ). Παίζουν ακόμα οι Κιπ Τσάπμαν, Σίνθια Αντάι-Ρόμπινσον, Πίτερ Τέιτ, Τομ Μπατζ, Μόρφιντ Κλαρκ, Όγουεν Άρθουρ, κ.ά.



Το The Lord of the Rings: The Rings of Power θα κυκλοφορήσει στο Amazon Prime Video 2 στις Σεπτεμβρίου 2022.

