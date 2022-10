Netflix: Οι νέες σειρές και ταινίες που βλέπουμε αυτή την εβδομάδα

Το Σχολείο του Καλού και του Κακού (The School for Good and Evil) «προσγειώνεται» στο Netflix στις19/10/2022

Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες κυκλοφορίες του Netflix την εβδομάδα 17 έως 23 Οκτωβρίου.

Οι νέες σειρές πρωταγωνιστούν στο Netflix την τρίτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Ήδη οι συνδρομητές ψάχνουν τη νέα σειρά-κόλλημα μετά το The Watcher. Aπό το «μέτωπο» των ταινιών, ξεχωρίζει Το Σχολείο του Καλού και του Κακού (The School for Good and Evil) με την Σαρλίζ Θερόν στον πρωταγωνιστικό ρόλο.





Σειρές του Netflix

Ταΐστε τον Φιλ: Σεζόν 6 (Somebody Feed Phil: Season 6)

Κυκλοφορεί 18/10/2022



Από την Κροατία μέχρι τη Φιλαδέλφεια, ο Φιλ ταξιδεύει στον κόσμο και απολαμβάνει την τοπική κουζίνα και κουλτούρα. Επιπλέον, τιμά τους αγαπημένους του γονείς.

Άλυτα Μυστήρια: Τόμος 3 (Νέα επεισόδια εβδομαδιαία | 18 Οκτωβρίου: Επεισόδια 1-3, 25 Οκτωβρίου: Επεισόδια 4-6) (Unsolved Mysteries: Volume 3 New episodes weekly | October 18: Episodes 1-3, October 25: Episodes 4-6)

Κυκλοφορεί 18/10/2022



Το ριμέικ της αναγνωρισμένης σειράς ντοκιμαντέρ αληθινών εγκλημάτων επιστρέφει για μια νέα σεζόν.

Παναγία των Παρισίων: Σειρά μίας σεζόν (Notre-Dame)

Κυκλοφορεί 19/10/2022



Εμπνευσμένη από αληθινές μαρτυρίες Γάλλων πυροσβεστών, αυτή η δραματική σειρά διερευνά τον αντίκτυπο της πυρκαγιάς στην Παναγία των Παρισίων το 2019.



Η Συμμορία με τα Πράσινα Γάντια (The Green Glove Gang)

Κυκλοφορεί 19/10/2022



Μετά την αποτυχία της τελευταίας τους ληστείας, τρεις ηλικιωμένες γυναίκες κρύβονται από την αστυνομία σε ένα γηροκομείο όπου αποκαλύπτουν ένα σκοτεινό μυστικό.

28 Ημέρες Τρόμου (28 Days Haunted)

Κυκλοφορεί 21/10/2022



Τρεις ομάδες περνούν από 28 μέρες σε ορισμένα από τα πιο στοιχειωμένα μέρη της Αμερικής για να ζήσουν κάτι παραφυσικό όπως οι Εντ και Λορέιν Γουόρεν.



Βάρβαροι: Σεζόν 2 (Barbarians II)

Κυκλοφορεί 21/10/2022



Έναν χρόνο μετά την ήττα του Βάρος, ένας νέος Ρωμαίος στρατηγός εγκαθίσταται στη Γερμανία καθώς ο Άρι επιδιώκει να γίνει βασιλιάς όλων των φυλών.



Από το Μηδέν: Σειρά μίας σεζόν (From Scratch)

Κυκλοφορεί 21/10/2022



Σε αυτήν τη ρομαντική ταινία, μια Αμερικανίδα (Ζόε Σαλντάνα) αγαπά και χάνει έναν άντρα από τη Σικελία που γνώρισε στην Ιταλία. Βασισμένη στο μπεστ σέλερ της Τέμπι Λοκ.

High: Εξομολογήσεις μιας Διακινήτριας Ναρκωτικών (High: Confessions of an Ibiza Drug Mule)

Κυκλοφορεί 21/10/2022



Όταν συλλαμβάνεται για λαθρεμπόριο κοκαΐνης, η Μικέλα ΜακΚόλουμ εξιστορεί το συγκλονιστικό της ταξίδι στον παράνομο κόσμο της διακίνησης ναρκωτικών.

Ταινίες του Netflix

Το Σχολείο του Καλού και του Κακού (The School for Good and Evil)

Κυκλοφορεί 19/10/2022



Η φιλία των κολλητών Σόφι και Άγκι δοκιμάζεται όταν αναγκάζονται να πάνε σε ένα μαγικό σχολείο που ετοιμάζει τους μελλοντικούς ήρωες και κακούς παραμυθιών.



Η Γραμμή της Κιμωλίας (The Chalk Line)

Κυκλοφορεί 24/10/2022



Ένα ψυχολογικό θρίλερ εμπνευσμένο από την αληθινή ιστορία του «Τέρατος του Αμστέτεν».

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Descendant: Το Τελευταίο Πλοίο Σκλάβων (Descendant)

Κυκλοφορεί 21/10/2022



Απόγονοι Αφρικανών σκλάβων που επέβαιναν σ' ένα πλοίο το οποίο έφτασε στην Αλαμπάμα το 1860 θέλουν δικαιοσύνη και παρηγοριά όταν ανακαλύπτονται τα απομεινάρια του.

Παιδικές Σειρές και Ταινίες του Netflix

Το Εστιατόριο των Βάφλα + Μότσι (Waffles + Mochi's Restaurant)

Κυκλοφορεί 17/10/2022



Η Βάφλα και ο Μότσι, τα φιλαράκια που λατρεύουν το φαγητό, μαγειρεύουν στο δικό τους εστιατόριο, όπου πελάτες έρχονται για να απολαύσουν γεύσεις από όλο τον κόσμο!

