Το Netflix έσπασε κάθε ρεκόρ: 1.024 επεισόδια σε ένα τρίμηνο!

Photo by Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty Images

Το Netflix κυκλοφόρησε 1.024 τηλεοπτικά επεισόδια κατά το 3ο τρίμηνο του 2022, πέντε φορές περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα streaming.

To Netflix το τερμάτισε, σπάζοντας το ρεκόρ του! Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022 (Ιούλιος - Σεπτέμβριος), κυκλοφόρησε τον περισσότερο αριθμό επεισοδίων από κάθε άλλη συνδρομητική πλατφόρμα streaming!

Σύμφωνα με μελέτη της MoffettNathanson της Wall Street, ο «γίγαντας του streaming» κυκλοφόρησε τον απίστευτο αριθμό των 1.026 επεισοδίων σε ένα μόνο τρίμηνο!

Ο παραπάνω αριθμός είναι πέντε φορές μεγαλύτερος από τις υπόλοιπες πλατφόρμες streaming. Συγκεκριμένα τα στοιχεία για τις υπόλοιπες συνδρομητικές υπηρεσίες έχουν ως εξής:

Amazon Prime Video: 223 επεισόδια

Hulu: 194 επεισόδια

Disney+: 140 επεισόδια

HBO Max: 114 επεισόδια



Για την ιστορία, το Netflix κυκλοφόρησε 159 πρωτότυπες παραγωγές το τρίτο τρίμηνο του 2022, δηλαδή 16 περισσότερες από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021, μια περίοδος που μέτρησε 143 κυκλοφορίες και 900 επεισόδια.



Από τις πιο δημοφιλείς κυκλοφορίες του Netflix για το τρίτο τρίμηνο του 2022 είναι οι: πέμπτη σεζόν του Cobra Kai, η τρίτη σεζόν του Locke & Key, Τhe Sandman, κ.ά.

Στο Netflix «υπάρχει κάτι για τον καθένα» δηλώνει ο Τεντ Σαράντος, επικεφαλής περιεχομένου της υπηρεσίας. Σύμφωνα με το Netflix, οι συνδρομητές κατά μέσο όρο παρακολουθούν κάθε μήνα, έξι διαφορετικά είδη κυκλοφοριών, από δράμα έως θρίλερ και από κωμωδίες μέχρι παιδικά προγράμματα.

Αλλά, φυσικά η ποσότητα δεν είναι το παν. Όπως τόνισε η ομάδα της MoffettNathanson «το HBO Max, με μικρότερο αριθμό νέων παραγωγών στο τρίτο τρίμηνο, με το The House of the Dragon, την prequel σειρά του Game of Thrones, πέτυχε να σπάσει τα κοντέρ τηλεθέασης σημειώνοντας ρεκόρ στις πλατφόρμες streaming με μέσο όρο 29 εκατομμύρια θεατές ανά επεισόδιο».



Αυτές είναι οι σειρές που κυκλοφόρησε το Netflix το τρίμηνο Ιούλιος 2022 - Σεπτέμβριος 2022





Ιούλιος 2022

Alba

Alchemy of Souls

Another Self

Attack on Pearl Harbor: Minute by Minute

Backstreet Rookie

Bad Exorcist (Seasons 1-2)

Big Timber (Season 2)

Blown Away (Season 3)

Boo, Bitch

Capitani (Season 2)

Car Masters: Rust to Riches (Season 4)

Case Closed: Zero’s Tea Time

Change Days (Season 2)

Control Z (Season 3)

Country Queen

Detective Conan: Zero’s Tea Time

DI4RIES

Dream Home Makeover (Season 3)

Extraordinary Attorney Woo

Fanático

Forged in Fire (Season 8)

Gabby’s Dollhouse (Season 5)

How to Build a Sex Room

How to Change Your Mind

Hurts Like Hell

Jurassic World Camp Cretaceous (Season 5)

Keep Breathing

King of Stonks

Komi Can’t Communicate

Kung Fu Panda: The Dragon Knight

Lego Ninjago (Season 5)

Married at First Sight (Season 11)

Mom, Don’t Do That!

My Unfamiliar Family

No Regrets in Life

Oggy and the Cockroaches: Next Generation

Oh My Baby

Pororo & Fairy Tales

Rebel Cheer Squad: A Get Even Series

Remarriage & Desires

Resident Evil

Ride on Time (Season 4)

Sintonia (Season 3)

StoryBots: Laugh, Learn, Sing (Collection 2 – Learn to Read)

Stranger Things (Season 4 – Volume 2)

Street Food: USA

Sunny Bunnies (Seasons 5-6)

The Beauty Queen of Jerusalem (Season 2)

The Flash (Season 8)

The House of Dark Secrets

The Longest Night

The Secret of Skinwalker Ranch

Uncle From Another World

Uncoupled

Virgin River (Season 4)

Αύγουστος 2022

A Clean Sweep

A Model Family

Ancient Aliens (Season 4)

Angry Birds: Summer Madness (Season 3)

Big Tree City

Cafe Minamdang

Chad and JT Go Deep

Change Days

Club América vs Club América

Deepa & Anoop

Delhi Crime (Season 2)

Drive Hard: The Maloof Way

Echoes

Endless Night

Family Secrets

Glow Up: The Next Make-Up Star (Season 4)

Good Morning, Verônica (Season 2)

He-Man and the Masters of the Universe (Season 3)

High Heat

History 101 (Season 2)

I Am a Killer (Season 3)

Indian Matchmaking (Season 2)

Instant Dream Home

Iron Chef Brazil

Junior Baking Show (Season 6)

Kakegurui Twin

Kleo

Lady Tamara

Locke & Key (Season 3)

Ludik

Mighty Express (Season 7)

Mo

Never Give Up

Never Have I Ever (Season 3)

Partner Track

Pawn Stars (Season 13)

Polly Pocket (Season 6)

Queer Eye: Brazil

Riverdale (Season 6)

School Tales the Series

Selling the OC

Super Giant Brothers

Superbro (Seasons 1-2)

Team Zenko Go (Season 2

Tekken: Bloodline

The Cuphead Show! (Season 2)

The Girl in the Mirror

The Sandman

Top Gear (Seasons 29-30)

Under Fire

Unsuspicious

Σεπτέμβριος 2022