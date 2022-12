Τα «Μαγνητικά Πεδία» στους 92 τίτλους για το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας

Οι υποψηφιότητες των επερχόμενων Όσκαρ θα ανακοινωθούν στις 24 Ιανουαρίου 2023.

H Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε την λίστα με τους 92 τίτλους που θα διεκδικήσουν μια θέση στις τελικές υποψηφιότητες για το Βραβείο Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας.



Μεταξύ αυτών βρίσκεται και η επίσημη υποβολή της Ελλάδας στη διοργάνωση, τα πολυβραβευμένα «Μαγνητικά Πεδία», το κινηματογραφική ντεμπούτο του σκηνοθέτη Γιώργου Γούση.



Στις 21 Δεκεμβρίου θα ανακοινωθεί η λίστα με τους 15 φιναλίστ από την οποία θα προκύψει η τελική πεντάδα των υποψηφιοτήτων της κατηγορίας. Η Ακαδημία πρόκειται να ανακοινώσει τις υποψηφιότητες των επερχόμενων Όσκαρ στις 24 Ιανουαρίου 2023. Η 95η Απονομή των βραβείων Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαρτίου 2023.

Λίγα λόγια για τα «Μαγνητικά Πεδία»

Μετά την τυχαία συνάντησή τους φτάνοντας στην Κεφαλονιά, μια γυναίκα και ένας άνδρας αποφασίζουν να περιπλανηθούν μαζί στο νησί σε αναζήτηση του κατάλληλου μέρους να θάψουν ένα μεταλλικό κουτί.



Η ταινία δρόμου του Γούση μας δείχνει μια Κεφαλονιά, αγνώριστη σε όλους όσοι την ξέρουν από εικόνες της σαν κι αυτές του Μύρτου.



Ο Αντώνης και η Έλενα γνωρίζονται τυχαία την ώρα της αποβίβασής τους από το πλοίο στο λιμάνι του νησιού. Το αμάξι του Αντώνη μένει από βλάβη στο γκαράζ του πλοίου (στην «παντόφλα» της γραμμής Ληξούρι -Αργοστόλι) και η Έλενα, που βρίσκεται εκεί χωρίς προφανή σκοπό, προτείνει να τον πάρει στο γέρικο ρενώ της, τον Ζορζ, που δεν έχει χειρόφρενο, για να τον μεταφέρει στο πιο κοντινό ξενοδοχείο.



Η ‘Ελενα ήρθε στην Κεφαλονιά τυχαία, τρομαγμένη από την εικόνα της στον καθρέφτη, για να πετάξει κάπου το φορτίο της ζωής της. Ο Αντώνης, που η εικόνα του τον κάνει να φαντάζει με θαλασσοδαρμένο ναυτικό, μεταφέρει μια οστεοθήκη· έχει επωμιστεί το καθήκον να θάψει τα οστά μιας θείας του στον γενέθλιο τόπο της.



Ένα συγκινητικό και τρυφερό road movie με μεγάλη καρδιά, και το εξαιρετικό πρωταγωνιστικό δίδυμο της Έλενας Τοπαλίδου και του Αντώνη Τσιοτσιόπουλου, η χημεία μεταξύ των οποίων είναι… μαγνητική.



H βραβευμένη ταινία του Γούση έκανε πρεμιέρα στα σινεμά στις 30 Ιουνίου του 2022.



Η λίστα των 92 ταινιών, αλφαβητικά βάση χώρας

Albania, “A Cup of Coffee and New Shoes On”

Algeria, “Our Brothers”

Argentina, “Argentina, 1985”

Armenia, “Aurora’s Sunrise”

Australia, “You Won’t Be Alone”

Austria, “Corsage”

Azerbaijan, “Creators”

Bangladesh, “Hawa”

Belgium, “Close”

Bolivia, “Utama”

Bosnia and Herzegovina, “A Ballad”

Brazil, “Mars One”

Bulgaria, “In the Heart of the Machine”

Cambodia, “Return to Seoul”

Cameroon, “The Planters Plantation”

Canada, “Eternal Spring”

Chile, “Blanquita”

China, “Nice View”

Colombia, “The Kings of the World”

Costa Rica, “Domingo and the Mist”

Croatia, “Safe Place”

Czech Republic, “Il Boemo”

Denmark, “Holy Spider”

Dominican Republic, “Bantú Mama”

Ecuador, “Lo Invisible”

Estonia, “Kalev”

Finland, “Girl Picture”

France, “Saint Omer”

Georgia, “A Long Break”

Germany, “All Quiet on the Western Front”

Greece, “Magnetic Fields”

Guatemala, “The Silence of the Mole”

Hong Kong, “Where the Wind Blows”

Hungary, “Blockade”

Iceland, “Beautiful Beings”

India, “Last Film Show”

Indonesia, “Missing Home”

Iran, “World War III”

Iraq, “The Exam”

Ireland, “The Quiet Girl”

Israel, “Cinema Sabaya”

Italy, “Nostalgia”

Japan, “Plan 75”

Jordan, “Farha”

Kazakhstan, “Life”

Kenya, “TeraStorm”

Kosovo, “Looking for Venera”

Kyrgyzstan, “Home for Sale”

Latvia, “January”

Lebanon, “Memory Box”

Lithuania, “Pilgrims”

Luxembourg, “Icarus”

Mexico, “Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths”

Moldova, “Carbon”

Mongolia, “Harvest Moon”

Montenegro, “The Elegy of Laurel”

Morocco, “The Blue Caftan”

Nepal, “Butterfly on a Windowpane”

Netherlands, “Narcosis”

New Zealand, “Muru”

North Macedonia, “The Happiest Man in the World”

Norway, “War Sailor”

Pakistan, “Joyland”

Palestine, “Mediterranean Fever”

Panama, “Birthday Boy”

Paraguay, “Eami”

Peru, “Moon Heart”

Philippines, “On the Job: The Missing 8”

Poland, “EO”

Portugal, “Alma Viva”

Romania, “Imaculat”

Saudi Arabia, “Raven Song”

Senegal, “Xalé”

Serbia, “Darkling”

Singapore, “Ajoomma”

Slovakia, “Victim”

Slovenia, “Orchestra”

South Korea, “Decision to Leave”

Spain, “Alcarràs”

Sweden, “Cairo Conspiracy”

Switzerland, “A Piece of Sky”

Taiwan, “Goddamned Asura”

Tanzania, “Tug of War”

Thailand, “One for the Road”

Tunisia, “Under the Fig Trees”

Turkey, “Kerr”

Uganda, “Tembele”

Ukraine, “Klondike”

United Kingdom, “Winners”

Uruguay, “The Employer and the Employee”

Venezuela, “The Box”

Vietnam, “578: Magnum



