Ο Δράκουλας του Νίκολας Κέιτζ είναι ένας φόρος τιμής στον Κρίστοφερ Λι

Στη νέα ταινία Renfield, ο Νίκολας Κέιτζ αντλεί έμπνευση από τον Κόμη Δράκουλα του Κρίστοφερ Λι.

Την περασμένη εβδομάδα, η Universal Pictures έδωσε στη δημοσιότητα το τρέιλερ για την επερχόμενη κωμωδία τρόμου Renfield, αποκαλύπτοντας μια απόκοσμη αλλά ταυτόχρονα λίγο αστεία απεικόνιση του εμβληματικού Κόμη Δράκουλα από τον Νίκολας Κέιτζ.



Πρόσφατα, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε στο Collider για τον νέο του ρόλο, εξηγώντας ότι εμπνεύστηκε από τον Δράκουλα του Κρίστοφερ Λι, αν και είχε «πολλή βοήθεια» από ενδυματολόγους και makeup artists.



«Eίχα πολλή βοήθεια. Υπήρχε ένας τόνος υπερ-ταλαντούχων ανθρώπων σε εκείνη την ταινία που βοήθησαν στο σχεδιασμό της εμφάνισης. Θέλαμε να είναι περισσότερο ένας φόρος τιμής στον Κρίστοφερ Λι. Ο Δράκουλας του Κρίστοφερ Λι ήταν ο αγαπημένος μου. Μου άρεσε το χτένισμα της δεκαετίας του ‘60», αναφέρει ο Νίκολας Κέιτζ.

Για την ιστορία αναφέρουμε ότι ο θρυλικός Κρίστοφερ Λι υποδύθηκε τον Δράκουλα σε πολλές ταινίες των δεκαετιών του '50, του '60 και του '70. Επίσης τον είδαμε ως Count Dooku στο Star Wars, ενώ οι νεότεροι τον έμαθαν από τον ρόλο του Saruman στην κινηματογραφική τριλογία The Lord of The Rings του Πίτερ Τζάκσον.



Από τις λίγες στιγμές που τον βλέπουμε στο τρέιλερ του Renfield μπορούμε να πούμε ότι ο Δράκουλας του Κέιτζ θυμίζει λίγο εκείνον του Λι, όσον αφορά τα μαλλιά, τις εκφράσεις του προσώπου και φυσικά τους… κυνόδοντες.



Σημειώνεται ότι η επερχόμενη ταινία εστιάζει στον Ρένφιλντ, πιστό υπηρέτη του Δράκουλα τον οποίο υποδύεται ο Νίκολας Χουλτ. Ο Ρένφιλντ προσπαθεί να παρατήσει τη δουλειά του να παρέχει αίμα στον Δράκουλα και να απεμπλακεί από εκείνον, χαρακτηρίζοντας τη σχέση τους «τοξική».

Αν και ο Νίκολας Χουλτ μπορεί να είναι λιγότερο γνωστός από τον Νίκολας Κέιτζ, δεν είναι καθόλου άπειρος, καθώς έχει παίξει σε δεκάδες ταινίες, όπως το franchise X-Men, Mad Max: Fury Road, Tolkien και The Menu. Είχε επίσης έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στο Warm Bodies, στο οποίο υποδύεται ένα ζόμπι που ερωτεύεται έναν άνθρωπο. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Χουλτ παίζει στο πλευρό του Κέιτζ, έχοντας υποδυθεί τον γιο του ηθοποιού στο The Weather Man το 2005.



Υπενθυμίζεται ότι ο Κέιτζ είχε υποδυθεί ξανά το βαμπίρ στην ταινία «Vampire's Kiss» του 1988.

Το Renfield θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 14 Απριλίου 2023.



