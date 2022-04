Νίκολας Κέιτζ: Το μιούζικαλ, η καλύτερη ταινία του και οι ρόλοι που απέρριψε

Ο Νίκολας Κέιτζ εξηγεί επίσης τους λόγους που απέρριψε ρόλους στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και το Matrix.

Ο Νίκολας Κέιτζ εξέφρασε ενδιαφέρον να πρωταγωνιστήσει σε μιούζικαλ μετά τη νέα του ταινία «The Unbearable Weight Of Massive Talent».

Ο ηθοποιός υποδύεται μια φανταστική εκδοχή του εαυτού του που είναι «δημιουργικά ανεκπλήρωτος και αντιμετωπίζει οικονομική καταστροφή» στην κωμωδία δράσης, μαζί με τους Πέδρο Πασκάλ και Τίφανι Χάντις.

Ο ηθοποιός σε δηλώσεις του στο Rolling Stone, είπε ότι ελπίζει να έχει περισσότερους κωμικούς ρόλους στο μέλλον – αναφέροντας ότι είναι ιδιαίτερα «περίεργος» για τα μιούζικαλ.

«Ένας από τα αστέρες που πραγματικά θαυμάζω από τη Χρυσή Εποχή [του Χόλιγουντ] είναι ο Τόνι Κέρτις» σημείωσε ο Νίκολας Κέιτζ. «Μου άρεσε που μπορούσε να κάνει κάτι σαν το "The Boston Strangler", αλλά μπορούσε επίσης να κάνει το "Some Like It Hot" ή το "Sweet Smell Of Success". Ήταν χαρισματικό ταλέντο που μπορούσε να γυρίσει κωμωδία και δράμα.

Αυτή τη στιγμή, είμαι ενθουσιασμένος που η κωμωδία επέστρεψε στο μενού. Δεν συνέβαινε αυτό για 15 χρόνια. Είναι ωραίο που μπορεί να έχω την ευκαιρία να κάνω περισσότερες κωμωδίες. Αλλά δεν έχω κάνει ποτέ μιούζικαλ. Αυτό θα ήταν κάτι για το οποίο θα ήμουν περίεργος».

Ο ηθοποιός εξήγησε ότι θέλει επίσης να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί σε indie δράματα στο μέλλον. «Αυτό είναι το αληθινό μου πάθος, όπως οι ταινίες Pig, Leaving Las Vegas, Joe» πρόσθεσε ο Νίκολας Κέιτζ. «Είδα πρόσφατα την ταινία Bringing Out The Dead. Πρέπει να πω ότι ίσως είναι η καλύτερη ταινία που έκανα ποτέ» είπε.



Στη συνέχεια, ο διάσημος ηθοποιός αναφέρθηκε στην ταινία «Superman» του Τιμ Μπάρτον που δεν δυστυχώς δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Ο ίδιος επρόκειτο να φορέσει την κόκκινη κάπα του Superman ενώ αποκάλυψε ότι ήταν αυτός που έκανε καστ στον Μπάρτον και όχι το αντίστροφο.



«Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω πως ο Τιμ Μπάρτον δεν έκανε καστ εμένα. Εγώ έκανα καστ τον Τιμ Μπάρτον», είπε και πρόσθεσε ότι το στούντιο ήθελε τον Ρένι Χάρλιν αλλά ο Κέιτζ οροματιζόταν μια ταινία στο στιλ και την ατμόσφαιρα του Μπάρτον.



Παράλληλα, μιλώντας στο People, εξήγησε τους λόγους που απέρριψε ρόλους στο Lord of The Rings και στο Matrix. «Δεν υπάρχει εκδοχή του Νικ Κέιτζ που δεν έχει βάλει την οικογένεια πάνω από την καριέρα. Απέρριψα το Lord of the Rings και το Matrix επειδή δεν ήθελα να πάω στη Νέα Ζηλανδία για τρία χρόνια ή στην Αυστραλία για άλλα τρία και γιατί είχα την ανάγκη να είμαι στο σπίτι με τον γιο μου, Γουέστ, αυτή είναι η πραγματικότητα».



Με πληροφορίες από το ΑΠΕ και το People





