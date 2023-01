Χρυσά Βατόμουρα 2023: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα χειρότερα της χρονιάς

Άνα ντε Άρμας, Τομ Χανκς και Τζάρεντ Λέτο βλέπουν τις ταινίες τους στα χειρότερα του σινεμά για τη χρονιά που πέρασε.

Σύμφωνα με την… παράδοση, λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα βραβεία Όσκαρ, τα Χρυσά Βατόμουρα (Razzie Awards), ανακοινώνουν τους φιναλίστ για τα αντί-Όσκαρ, δηλαδή τους... χειρότερους που είδαμε στη μεγάλη οθόνη την προηγούμενη χρονιά.



Απόλυτος πρωταγωνιστής στα φετινά Χρυσά Βατόμουρα είναι το Blonde, η βιογραφική ταινία του Netflix για τη ζωή της Μέριλιν Μονρόε με πρωταγωνίστρια την Άνα ντε Άρμας, συγκεντρώνοντας 8 υποψηφιότητες, μεταξύ άλλων, στις κατηγορίες Χειρότερη Ταινία, Σκηνοθεσία και Σενάριο.



Ακολουθούν οι ταινίες Disney’s Pinocchio με 6 και το Morbius με 5 υποψηφιότητες και τον Τζάρεντ Λέτο να διεκδικεί Χρυσό Βατόμουρο Χειρότερου Ηθοποιού. Πιο πίσω συναντάμε ακόμα το The King’s Daughter με πρωταγωνιστή τον Πιρς Μπρόσναν το οποίο συγκεντρώνει 3 υποψηφιότητες.



Αξίζει να σημειωθεί πως στη λίστα με τους χειρότερους ηθοποιούς για τη χρονιά που πέρασε φιγουράρει -και μάλιστα δύο φορές- ο βραβευμένος με Όσκαρ Τομ Χανκς, για τον ρόλο του Τζεπέτο στον Pinocchio της Disney και για τον ρόλο του Τομ Πάρκερ στην ταινία Elvis.



Οι νικητές στα Χρυσά Βατόμουρα θα ανακοινωθούν το Σάββατο 11 Μαρτίου, την παραμονή της τελετής των βραβείων Όσκαρ.



Ακολουθεί η λίστα με τις υποψηφιότητες στα φετινά Χρυσά Βατόμουρα:

Χειρότερη Ταινία

Blonde

Disney’s Pinocchio

Good Morning

The King’s Daughter

Morbius

Χειρότερος Ηθοποιός

Κόλσον Μπέικερ, Good Morning

Πιτ Ντέιβιντσον, Marmaduke

Τομ Χανκς, Disney’s Pinocchio

Τζάρεντ Λέτο, Morbius

Σιλβέστερ Σταλόνε, Samaritan

Χειρότερη Ηθοποιός

Ράιαν Κίρα Αρμστρονγκ, Firestarter

Μπράις Ντάλας Χάουαρντ, Jurassic Park: Dominion

Νταϊάν Κίτον, Mack & Mira

Κάγια Σκοντελάριο, The King’s Daughter

Αλίσια Σίλβερστοουν, The Requin

Χειρότερο Remake/Rip-off/Sequel

Blonde

365 Days: This Day & The Next 365 Days

Disney’s Pinocchio

Firestarter

Jurassic World: Dominion

Χειρότερος Β’ Ανδρικός Ρόλος

Πιτ Ντέιβιντσον, Good Morning

Τομ Χανκς, Elvis

Ξαβιέ Σάμιουελ, Blonde

Μοντ Σαν, Good Morning

Έβαν Γουίλιαμς, Blonde

Χειρότερος Β’ Γυναικείος Ρόλος

Άντρια Αρτζόνα, Morbius

Λορέιν Μπράκο, Disney’s Pinocchio

Πενέλοπε Κρουζ, The 355

Μπίνγκμπιν Φαν, The 355 & The King’s Daughter

Μίρα Σορβίνο, Lamborghini: The Man Behind the Legend

Χειρότερο Ζευγάρι

Κόλσον Μπέικερ & Μοντ Σαν, Good Morning

Οι δύο πραγματικοί χαρακτήρες της παραπλανητικής σκηνής στο υπνοδωμάτιο του Λευκού Οίκου, Blonde

Τομ Χανκς και το λάτεξ προσθετικό του πρόσωπο (και η απερίγραπτη προφορά του), Elvis

Άντριου Ντόμινικ και τα θέματά του με τις γυναίκες, Blonde

Τα δυο σίκουελ του 365 Days

Χειρότερος Σκηνοθέτης

Τζαντ Άπατοου, The Bubble

Κόλσον Μπέικερ & Μοντ Σαν, Good Morning

Άντριου Ντόμινικ, Blonde

Ντάνιελ Εσπινόζα, Morbius

Ρόμπερτ Ζεμέκις, Disney’s Pinocchio

Χειρότερο Σενάριο

Blonde

Bio-Novel

Disney’s Pinocchio

Good Morning

Jurassic World: Dominion

Morbius



