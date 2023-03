Ο «The Weeknd» έγινε ο πιο δημοφιλής καλλιτέχνης στον κόσμο - Τα δύο νέα ρεκόρ Γκίνες

Ο The Weeknd στο Coachella Music & Arts Festival το 2022

Ο «The Weeknd» μόλις κατέρριψε δύο νέα ρεκόρ Γκίνες στο Spotify.

Ο The Weeknd, κατά κόσμον Abel Tesfaye, είναι και επίσημα ο πιο δημοφιλής καλλιτέχνης στον κόσμο.



Ο 33χρονος Καναδός μόλις κατέρριψε δύο νέα ρεκόρ Γκίνες. Συγκεκριμένα, έγινε ο καλλιτέχνης με τους περισσότερους μηνιαίους ακροατές στο Spotify, 111.4 εκατομμύρια (μέχρι τις 20 Μαρτίου) και ο πρώτος καλλιτέχνης που έφτασε και ξεπέρασε τους 100 εκατομμύρια ακροατές στο Spotify.



Στη δεύτερη θέση –αρκετά πιο πίσω- ακολουθεί η Μάιλι Σάιρους με 82.4 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές.



Τη λίστα συμπληρώνουν οι: Σακίρα (81.6 εκατομμύρια ακροατές), Αριάνα Γκράντε (80.6 εκατομμύρια ακροατές), Τέιλορ Σουίφτ (80.2 εκατομμύρια ακροατές), Ριάνα (78.5 εκατομμύρια ακροατές) και Εντ Σίραν (77.5 εκατομμύρια ακροατές).



Tα δύο νέα ρεκόρ του Weeknd έρχονται μετά την κυκλοφορία του remix για το Die For You με την Αριάνα Γκράντε, το οποίο έγινε viral στο TikTok.

Το κομμάτι έφτασε στο νούμερο ένα στο Billboard Hot 100, και έγινε η έβδομη νούμερο ένα επιτυχία τόσο για τον The Weeknd όσο και για την Γκράντε αντίστοιχα.

Επίσης είναι η τέταρτη συνεργασία του ντουέτου, μετά τα «Love Me Harder» (2014), «Off the Table» (2020) και το remix του «Save Your Tears» (2021).

Το αρχικό Die For You κυκλοφόρησε το 2016 ως μέρος του άλμπουμ Starboy του The Weeknd και τελικά έφτασε στην κορυφή των charts έξι χρόνια αργότερα.

Σημειώνεται ότι αυτά δεν είναι τα πρώτα ρεκόρ του The Weeknd στο Guinness World Records. Το 2016 του απονεμήθηκαν δύο πιστοποιητικά. Ένα για το άλμπουμ με τις περισσότερες μεταδόσεις στο Spotify το 2015 και ένα άλλο για τις περισσότερες συνεχόμενες εβδομάδες στο Top 10 του Hot 100 του Billboard από έναν σόλο άνδρα καλλιτέχνη.

Ο The Weeknd έχει κυκλοφορήσει πέντε στούντιο άλμπουμ από τότε που έκανε το ντεμπούτο του με το Kiss Land (2013). Η τελευταία του κυκλοφορία, Dawn FM (2022), είναι το πιο αναγνωρισμένο έργο του από τους κριτικούς μέχρι σήμερα.

Επίσης, το Blinding Lights, από το τέταρτο άλμπουμ του Καναδού, με τίτλο After Hours, παραμένει το κομμάτι με τη μεγαλύτερη ροή στο Spotify, με πάνω από 3.4 δισεκατομμύρια streams από τον Φεβρουάριο του 2023. Το τραγούδι έριξε από την κορυφή το Shape of You του Έντ Σίραν, το οποίο κατείχε την πρώτη θέση από τον Σεπτέμβριο του 2017.



