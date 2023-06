Netflix: Οι Τιτάνες επιστρέφουν - Οι νέες σειρές και ταινίες της εβδομάδας

Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες κυκλοφορίες του Netflix από τις 19 έως 25 Ιουνίου 2023.

Οι σειρές Sleeping Dog και Τιτάνες ξεχωρίζουν αυτή την εβδομάδα στο Netflix. Αν είστε φαν των ντοκιμαντέρ και των αστυνομικών ιστοριών, τότε πρέπει να ρίξετε μια ματιά στην τρίτη σεζόν του Catching Killers.

Σειρές του Netflix

Glamorous

22/06/2023

Ένα 20χρονος νιώθει βαλτωμένος μέχρι που προσλαμβάνεται σε μια εταιρεία μακιγιάζ ενός πρώην μοντέλου. Θα αντέξει τη σκληρή δουλειά και τα ζόρικα ραντεβού;

Το Κουτί της Πανδώρας / Sleeping Dog

22/06/2023

Ένας πρώην ντετέκτιβ που πλέον ζει στον δρόμο αναζητά την αλήθεια, όταν ένας νέος θάνατος εγείρει ανησυχητικές αμφιβολίες για μια τάχα κλειστή υπόθεση δολοφονίας.



Τιτάνες: Σεζόν 4 / Titans: Season 4

25/06/2023

Ο δρόμος της επιστροφής στην πατρίδα είναι γεμάτος εμπόδια για τους Τιτάνες, καθώς μια ισχυρή και φονική αίρεση στη Μητρόπολη θέλει να καταστρέψει αυτούς και τον κόσμο.

Ταινίες του Netflix

Η Τέλεια Ανακάλυψη / The Perfect Find

23/06/2023

Μια fashion editor επιστρέφει στη δουλειά αλλά αντιμετωπίζει αναποδιές: ο γοητευτικός άγνωστος που φίλησε σε ένα πάρτι είναι ο νέος της συνεργάτης και γιος του αφεντικού.

Μέσα απ' το Παράθυρο: Πέρα απ' τη Θάλασσα / Through My Window: Across the Sea

23/06/2023

Μετά από έναν χρόνο χωριστά, η Ρακέλ και ο Άρης ξανασμίγουν για ένα ερωτικό καλοκαιρινό ταξίδι. Μπορεί η αγάπη τους να αντέξει τα φιλικά φλερτ και τις νέες ανασφάλειες;



Κάνε με να Πιστέψω / Make Me Believe

23/06/2023

Δύο ανακατώστρες γιαγιάδες κάνουν τα εγγόνια τους να συναντηθούν τάχα τυχαία και αναζωπυρώνουν παιδικούς έρωτες, αλλά και διαφωνίες τους παρελθόντος.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Κυνηγώντας Φονιάδες: Σεζόν 3 / Catching Killers: Season 3

23/06/2023

Πραγματικοί ερευνητές θυμούνται ιστορίες ψυχρών δολοφόνων, τις απεγνωσμένες προσπάθειες να τους σταματήσουν και τους γενναίους ανθρώπους που τους έφεραν στη δικαιοσύνη.



