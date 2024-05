Αποκαλύφθηκε πώς οι κατσαρίδες εξαπλώθηκαν στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο

Αναφέρθηκε ότι το είδος «Blattella germanica», γνωστό και ως «γερμανική κατσαρίδα» μπορεί να προέρχεται από την Ασία

Στην έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Proceedings of the National Academy of Sciences», αναφέρθηκε ότι το είδος «Blattella germanica», γνωστό και ως «γερμανική κατσαρίδα», που καταγράφηκε στην Ευρώπη πριν από περίπου 250 χρόνια, μπορεί να προέρχεται από την Ασία.

Οι ερευνητές εξέτασαν τη γενετική δομή 281 ειδών κατσαρίδων από 17 χώρες.

Υπό το φως αυτής της έρευνας, αναφέρθηκε ότι αυτό το είδος κατσαρίδας εκτιμήθηκε ότι εξελίχθηκε από το είδος "Blattella asahinai", το οποίο ζούσε στην Ασία περίπου πριν από 2.100 χρόνια, με την προσαρμογή σε οικισμούς.

Ο Theo Evans από το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αυστραλίας, ένας από τους ερευνητές που έκανε μια δήλωση στο περιοδικό Cosmos σχετικά με το θέμα, είπε: «Στις έρευνές μας, διαπιστώσαμε ότι η αλληλουχία γονιδίου της γερμανικής κατσαρίδας είναι ίδια με αυτή του είδους Blattella asahinai. ένα είδος εγγενές στην Ανατολική Ινδία, το Μπαγκλαντές, τη Μιανμάρ και τον Κόλπο της Βεγγάλης».

Ο Έβανς είπε ότι η «Blattella germanica» έφτασε στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη λόγω διηπειρωτικών «εμπορικών και στρατιωτικών κινήσεων».

Δηλώνοντας ότι η «Blattella germanica» μπορεί να ήρθε στην Ευρώπη πριν από περίπου 270 χρόνια, ο Έβανς σημείωσε ότι από εκεί εξαπλώθηκε σε άλλα μέρη του κόσμου.

Ο Έβανς τόνισε επίσης ότι η επιβίωση των κατσαρίδων εξαρτάται από το κατά πόσο είναι ορατές στον άνθρωπο και είπε: «Οι γερμανικές κατσαρίδες έχουν εξελιχθεί για να αναδύονται τη νύχτα, να αποφεύγουν τις ανοιχτές περιοχές και παρόλο που προστατεύουν τα φτερά τους, έχουν σταματήσει να πετούν».