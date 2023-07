43ο River Party Reboot – Νεστόριο Καστοριάς: Οι νικητές του διαγωνισμού

Το Newsbomb.gr πρόσφερε στους αναγνώστες του διπλά 4ήμερα εισιτήρια για το 43ο River Party Reboot στο Νεστόριο Καστοριάς

Διπλά 4ήμερα εισιτήρια (αξίας 60€/το καθένα) για το 43ο River Party Reboot στο Νεστόριο Καστοριάς, πρόσφερε το Newsbomb.gr στους αναγνώστες του μέσα από τον διαγωνισμό που «έτρεξε» από τις 20 Ιουλίου.

Τα εισιτήρια καλύπτουν τα εξής: Πρόσβαση στον χώρο από την Τετάρτη 2 Αυγούστου από τις 14.00 και μετά έως και τη Δευτέρα 7 Αυγούστου 2023 με ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ.

Οι νικητές είναι οι:

ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΜΠΑ

Οι νικητές θα ελέγχονται στην Πύλη βάσει ταυτοποίησής τους, συνεπώς θα πρέπει –απαραιτήτως– για λόγους εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας, να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο πρόσφορο μέσο (π.χ. Διαβατήριο, Άδεια Οδήγησης).

Ραντεβού στο ποτάμι για το πιο όμορφο πάρτι του καλοκαιριού!

Το τελικό πρόγραμμα με 2 stages του 43ου River Party:

Πέμπτη 3 Αυγούστου ΧΑΤΖΗΦΡΑΓΚΕΤΑ, 1.000MODS, BAD MOVIES, PANX ROMANA, JOEY



Παρασκευή 4 Αυγούστου ΜΑΤΟΥΛΑ ΖΑΜΑΝΗ, LOCOMONDO, ΚΟΙΝOI ΘΝΗΤΟΙ, ΣΤΙΧΟΙΜΑ, VAGINA LIPS



Σάββατο 5 Αυγούστου ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΛΙΟΥ, ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ, DANI GAMBINO & DJ THE BOY, MAZOHA και CUCUMBA



Κυριακή 6 Αυγούστου ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ, ΜΙΚΡΟΣ ΚΛΕΦΤΗΣ x TSAKI, WALKMAN, ΚΟΥΠΕΣ και ΤΑΚΙ ΤSAN με guests BUE & GOT.



Φέτος στην παρέα για πρώτη φορά θα είναι ο Μιχάλης Χωρινός (Comedy Masters), γνωστός σε όλους ως Sotirakis The Hustla.

Εκδρομές με River Buses

Εκδρομείς από όλη την χώρα αναμένεται να κατακλύσουν και φέτος τον μοναδικής ομορφιάς χώρο! Για όσους/ες θέλουν να ζήσουν τη μαγεία του ατελείωτου Party ακριβώς δίπλα στο ποτάμι, τις φανταστικές συναυλίες και το ξεφάντωμα στο Tequila Bar, αλλά δεν ξέρουν πώς να έρθουν, η ομάδα του φεστιβάλ έχει εξασφαλίσει δρομολόγια από 11 μεγάλες πόλεις!

Τα River Buses αναλαμβάνουν να σας ταξιδέψουν από:

Αθήνα, Βόλο, Γρεβενά, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Κοζάνη, Λαμία, Λάρισα, Πάτρα, Τρίκαλα, Φλώρινα

Οι αναχωρήσεις από τις παραπάνω πόλεις θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη, 3 Αυγούστου, ενώ οι επιστροφές θα γίνουν τη Δευτέρα, 7 Αυγούστου, ενώ ετοιμάζονται και μονοήμερες εκδρομές από τις κοντινές πόλεις. Όσοι εκδρομείς έχουν ήδη αγοράσει εισιτήριο, έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν τη μεταφορά τους ξεχωριστά. Στην περίπτωση που δεν έχουν κλείσει ακόμα το πολυήμερο εισιτήριο τους, έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν συνδυαστικά με την Εκδρομή τους.

Για κρατήσεις εκδρομών και εισιτηρίων επισκεφτείτε το σύνδεσμο

Για περισσότερες πληροφορίες, στείλτε μας ένα email στο: bus@riverparty.net

ή καλέστε στο: 6944875985

Ξεκίνησε η Φυσική Προπώληση!

Hard Copy εισιτήρια θα βρείτε πλέον στα εξής σημεία προπώλησης:

Καστοριά:

COFFEE BROWN, 11ης Νοεμβρίου 21

SUPER ΠΕΡΙΠΤΕΡΑΚΙ, Αθανασίου Διάκου 4

ΟΗΜΑΜΙ, Άρτη 23

MOSAICO, Ερμού 4

STARDUST, Μεγ. Αλεξάνδρου 57

Άργος Ορεστικόν:

SUPER ΠΕΡΙΠΤΕΡΑΚΙ, Διοικητηρίου 38

ΤΡΥΠΟΚΑΡΥΔΟΣ, Αγίας Παρασκευής 14

LA MAISON, Διοικητηρίου 28

Νεστόριο:

ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΑΡΟΥΤΑΣ

Μανιάκοι:

YOURCAKE LAND, Δαβάκη 2

Κοζάνη: CROSSROADS, Φαρμάκη 1

Γρεβενά: ROCK CAFE, Μεγ. Αλεξάνδρου 22

Πτολεμαΐδα: ΜΑΝΔΡΑΚΟΥΚΟΣ, Βασ. Κωνσταντίνου 41

Φλώρινα: FACTORY, Στοά Σπυράκη 5

Βέροια: ΚΡΙΑΡΑΣ, Στρατού 61

Λάρισα: SNUFF, Φιλελλήνων 53

Βόλος: CAFE SANTAN, Εργατικού Κέντρου 12

Ιωάννινα: ΟΠΤΙΚΑ ΜΑΝΘΟΣ, Αβέρωφ 16

Θεσσαλονίκη:

NEPHILIM MUSIC STORE: Πατριάρχου Ιωακείμ 17

CAFE ΔΙΟΡΟΦΟΝ: Κερασούντος 81

Αθήνα:

SIRENS RECORDS: Νικηταρά 14

MONSTERVILLE: Αγίας Ειρήνης 13

ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ: Σαπφούς 114, Πλατεία Κύπρου, Καλλιθέα.

Η ηλεκτρονική προπώληση συνεχίζεται κανονικά στο site:

https://riverparty.net/product-category/tickets/

και μέσω Viva.gr και το δίκτυο συνεργατών τους

https://www.viva.gr/tickets/music/43o-river-party-nestorio-kastorias/



ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ PARKING

Θέλεις και εσύ να έρθεις στο River Party, αλλά δεν ξέρεις που να παρκάρεις το αυτοκίνητό σου; Ακολούθησε τον σύνδεσμο που θα βρεις παρακάτω και εξασφάλισε τώρα μία θέση Parking στον χώρο του Φεστιβάλ:

https://riverparty.net/parking/

Προσοχή‼️ Για την είσοδο του αυτοκινήτου στο φεστιβάλ, θα πρέπει να έχουν εισιτήριο και να έχουν προμηθευτεί το βραχιόλι εισόδου από την πύλη τόσο ο οδηγός όσο και τυχών επιβάτες του οχήματος.

Από την Τετάρτη 2 Αυγούστου, μπορείτε να εισέρχεστε και να αποχωρείτε από τον χώρο όσες φορές θέλετε.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ, ενώ οι κενές θέσεις θα διατεθούν όπως πάντα Δωρεάν (first come - first served). Σε περίπτωση που το Parking του φεστιβάλ γεμίσει, υπάρχει φυσικά άπλετος χώρος στάθμευσης περιμετρικά αυτού για όλους.

