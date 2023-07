Φεστιβάλ Βενετίας: Πρεμιέρα για το «Poor Things» του Λάνθιμου - Όλες οι ταινίες

Το 80ό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας ανακοίνωσε το πρόγραμμά του.

Η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Poor Things» θα κάνει πρεμιέρα στο 80ό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Ο Έλληνας σκηνοθέτης επιστρέφει στη Μόστρα 5 χρόνια μετά την «Ευνοούμενη». Το «Poor Things» με πρωταγωνίστρια την Έμα Στόουν περιλαμβάνεται στη λίστα του Διαγωνιστικού Τμήματος.

Ταινία έναρξης του Φεστιβάλ είναι το «Comandante» του Εντοάρντο ντε Άντζελις. Στο Διαγωνιστικό Τμήμα οι ταινίες που θα διεκδικήσουν επίσης τον Χρυσό Λέοντα είναι μεταξύ άλλων οι: «The Killer» του Ντέιβιντ Φίντσερ, «Maestro» του Μπράντλεϊ Κούπερ, «Priscilla» της Σοφία Κόπολα, «Ferrari» του Μάικλ Μαν, κ.ά.



Εκτός Διαγωνιστικού Τμήματος θα δούμε τη νέα ταινία των Γούντι Άλεν, Γουές Αντερσον, Ρομάν Πολάνσκι, κ.ά.

Το 80ό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Αυγούστου - 9 Σεπτεμβρίου 2023.

Διαγωνιστικό Τμήμα

Ταινία Εναρξης - Comandante (Εντοάρντο ντε Άντζελις)

The Promised Land (Νικολάι Αρσέλ)

Gogman (Λικ Μπεσόν)

La Bete (Μπερτραντ Μπονέλο)

Hors-Saison (Στεφάν Μπριζέ)

Enea (Πιέτρο Καστελίτο)

Maestro (Μπράντλεϊ Κούπερ)

Priscilla (Σοφία Κόπολα)

Finally Dawn (Σαβέριο Κονστάνζο)

Lubo (Τζιόρτζιο Ντιρίτι)

Origin (Έιβα ΝτιΒερνέ)

The Killer (Ντέιβιντ Φίντσερ)

Memory (Μάικλ ΦράνκοΜεξικό)

Io Capitano (Ματέο Γκαρόνε)

Evil Does Not Exist (Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι)

The Green Border (Ανιέσκα Χόλαντ)

The Theory of Everything (Τιμ Κρέγκερ)

Poor Things (Γιώργος Λάνθιμος)

El Conde (Πάμπλο Λαραϊν)

Ferrari (Μάικλ Μαν)

Adagio (Στέφανο Σολίμα)

Woman Of (Μαλγκορζάτα Σουμόφσκα, Μικάλ Ενγκλερτ)

Holly (Φάιεν Τροχ)

Ορίζοντες

A Cielo Aperto (Μαριάνα Αριάγα, Σαντιάγκο Αριάγα)

El Paraiso (Ενρίκο Μαρία Αρτάλε)

Behind the Mountains (Μοχάμεντ Μπεν Ατία)

The Red Suitcase (Φιντέλ Ντεβκότα)

Tatami (Γκι Νατίβ, Ζάχρα Αμίρ Εμπραχίμι)

Paradise is Burning (Μίκα Γκούσταφσον)

The Featherweight (Ρόμπερτ Κόλονι)

Invelle (Σιμόν Μασί)

Hesitation Wound (Σέλμαν Νακάρ)

Heartless (Νάρα Νομάντε, Τιάο)

Una Sterminata Domenica (Αλέν Παρόνι)

City of Wind (Λκχαγκβαντουλάμ Πουρέβ-Όχιρ)

Explanation for Everything (Γκαμπόρ Ράις)

Gasoline Rainbow (Μπιλ Ρος, Τέρνερ Ρος)

En Attendant La Nuit (Σελίν Ρουζέτ)

Housekeeping for Beginners (Γκόραν Στολέβσκι)

Shadow of Fire (Σινία Τσουκαμότο)

Dormitory (Νεχίρ Τούνα)

Ορίζοντες Έξτρα

Bota Jone (Λουάνα Μπαϊράμι)

Forever Forever (Άννα Μπουριάκοβα)

The Rescue (Ντανιέλα Γκόγγι)

Day of the Fight (Τζακ Χιούστον)

In the Land of Saints and Sinners (Ρόμπερτ Λόρενζ)

Felicita (Μικαέλα Ραμαζότι))

Pet Shop Boys (Όλμο Σνάμπελ)

Stolen (Καράν Τετζπάλ)

L’ Homme D’ Argille (Αναΐς Τελέν)

Εκτός Διαγωνιστικού - Μυθοπλασία

Ταινία Λήξης - Society of the Snow (Χουάν Αντόνιο Μπαγιόνα)

Coup de Chance (Γούντι Άλεν)

The Wonderful Story of Henry Sugar (Γουές Αντερσον)

The Penitent (Λούκα Μπαρμπαρέσκι)

L’ Ordine Del Tempo (Λίλιανα Καβάνι)

Vivantis (Αλίξ Ντελαπόρτ)

Welcome to Paradise (Λεονάρντο ντι Κονστάνζο)

DAAAAAALI! (Καντάν Ντουπιέ)

The Caine Mutiny Court-Martial (Γουίλιαμ Φριντκιν)

Making of (Σέντρικ Καν)

Aggro Dr1ft (Χάρμονι Κορίν)

Hit Man (Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ)

The Palace (Ρομάν Πολάνσκι)

Snow Leopard (Πέμα ΤσέντενΚίνα)

Εκτός Διαγωνιστικού – Non Fiction

Amor (Βιρτζινία Ελευτέρι Σερπιέντι)

Frente A Guernica [Uncut Version] (Γιερβάντ Γκιανίκιαν, Άντζελα Ρίτσι Λούτσι)

Hollywoodgate (Ιμπραχίμ Νασ’ατ)

Ryuichi Sakamoto – Opus (Νέο Σόρα)

Enzo Jannacci Vengo Anch’io (Τζόρτζιο Βερντέλι)

Menus Plaisirs (Φρέντερικ Γουάιζμαν)

Εκτός Διαγωνιστικού - Σειρές

D’ Argent et de Sang (Επεισόδια 1-12)

I Know Your Soul (Επεισόδια 1-2)



