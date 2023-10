Γιορτή του Σινεμά: Αναλυτικά όλες οι ταινίες που μπορείτε να δείτε με 2 ευρώ

Για μία μόνο ημέρα, όλες οι ταινίες, σε όλα τα σινεμά, σε όλη την Ελλάδα θα έχουν ενιαίο εισιτήριο 2 ευρώ.

Στις 26 Οκτωβρίου η Ελλάδα μετατρέπεται για δεύτερη χρονιά σε ένα τεράστιο σινεμά και υποδέχεται τη Γιορτή του Σινεμά.



Εμείς συγκεντρώσαμε και σας παρουσιάζουμε τις ταινίες που μπορείτε να δείτε με 2 ευρώ





Ένα Καινούριο Αύριο (A Brighter Tomorrow)

Ο Τζιοβάνι, ένας διάσημος Ιταλός σκηνοθέτης, πρόκειται να ξεκινήσει τα γυρίσματα της νέας, πολιτικού περιεχομένου ταινίας του. Παράλληλα, ο γάμος του περνάει σοβαρή κρίση, ο συμπαραγωγός του είναι στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και η ταινία κινδυνεύει να ακυρωθεί ενώ η ταχέως μεταβαλλόμενη κινηματογραφική βιομηχανία δεν του επιτρέπει να υπηρετήσει το σινεμά όπως ξέρει και θέλει εκείνος! Τελικά, ο Τζιοβάνι θα πρέπει να ξανασκεφτεί τον τρόπο που πρέπει πλέον να κάνει κινηματογράφο, αν θέλει να οδηγήσει τον μικρόκοσμο γύρω του σε ένα καινούργιο αύριο γεμάτο χαμόγελα.



Σκηνοθεσία: Nanni Moretti. Πρωταγωνιστούν: Nanni Moretti, Margherita Buy, Silvio Orlando, Barbora Bobulova, Mathiey Amalric, Zsolt Anger

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού (Killers Of The Flower Moon)

Βασισμένη στο δημοφιλές ομότιτλο best-seller μυθιστόρημα του David Grann, η ταινία «Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού» (Killers Of The Flower Moon) μας μεταφέρει στην Οκλαχόμα της δεκαετίας του 1920 όπου τα μέλη της φυλής Οσέιτζ που είχε πλουτίσει λόγω του πετρελαίου που ανακαλύφθηκε στη γη τους αρχίζουν να δολοφονούνται το ένα μετά το άλλο. Οι κτηνώδεις αυτές δολοφονίες έμειναν στην Ιστορία ως Κράτος του Τρόμου.

Σκηνοθεσία: Martin Scorsese. Πρωταγωνιστούν: Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone

Paw Patrol: H Σούπερ Ταινία

Όταν ένας μαγικός μετεωρίτης πέφτει στην Πόλη της Περιπέτειας, τα κουτάβια του PAW Patrol αποκτούν υπερδυνάμεις, μεταμορφώνοντάς τα σε Υπερκουτάβια! Για τη Σκάι, το νεαρότερο μέλος της ομάδας, οι νέες δυνάμεις που αποκτά ήταν όνειρο ζωής. Αλλά τα πράγματα χειροτερεύουν όταν ο μεγαλύτερος αντίπαλος των κουταβιών, ο Δήμαρχος Χάμντινγκερ, το σκάει από τη φυλακή και συνεργάζεται με μία τρελή επιστήμονα για να κλέψει τις υπερδυνάμεις και για τους δύο κακούς. Με τη μοίρα της Πόλης της Περιπέτειας να κρέμεται από μια κλωστή, τα Υπερκουτάβια πρέπει να σταματήσουν τους κακούς προτού να είναι πολύ αργά και η Σκάι θα μάθει ότι ακόμα και το πιο μικρό κουτάβι μπορεί να κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά.

Ο Δημιουργός (The Creator)

Ο Joshua (Washington), ένας σκληροτράχηλος πρώην πράκτορας των ειδικών δυνάμεων που θρηνεί την εξαφάνιση της συζύγου του (Chan), επιστρατεύεται για να βρει και να σκοτώσει τον Δημιουργό, τον μόνιμα ασύλληπτο αρχιτέκτονα ενός προγράμματος Τεχνητής Νοημοσύνης που έχει κατασκευάσει ένα μυστηριώδες όπλο με τη δύναμη όχι μόνο να τερματίσει τον πόλεμο αλλά και να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Ο Joshua μαζί με μία ομάδα από ελίτ μυστικούς πράκτορες θα διανύσουν εχθρικά εδάφη και θα βρεθούν στη σκοτεινή καρδιά μιας περιοχής που κατοικείται από «πλάσματα» Τεχνητής Νοημοσύνης. Εκεί θα ανακαλύψουν πως το θανάσιμο όπλο που μπορεί να καταστρέψει τον κόσμο δεν είναι παρά ένα δημιούργημα Τεχνητής Νοημοσύνης με τη μορφή μικρού παιδιού (Voyles).

Σκηνοθεσία: Gareth Edwards. Παίζουν: John David Washington, Gemma Chan, Ken Watanabe, Sturgill Simpson, Madeleine Yuna Voyles, Allison Janney.

Μάβκα: Το Ξωτικό Του Δάσους

Η Μάβκα είναι μια Ψυχή του Δάσους και η πρόσφατα επιλεγμένη Φύλακάς του. Η κύρια αποστολή της είναι να προστατεύσει το Δάσος και την ιερή Καρδιά του - την ίδια την Πηγή της Ζωής - από οποιαδήποτε επίθεση ή εισβολή, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων.



Ο Λούκας είναι ένα γνήσιο χωριατόπαιδο, με μεγάλη αγάπη για τη μουσική που διοχετεύει το ταλέντο του στο ξύλινο φλάουτό του ενώ ονειρεύεται να αφιερώσει τη ζωή του σε αυτό το πάθος. Και η μουσική του Λούκας δημιουργεί κάτι μοναδικό: η Μάβκα και ο Λούκας συναντιούνται και ερωτεύονται. Από την αρχή, η σχέση τους αντιμετωπίζει δυσκολίες, αλλά τα εμπόδια γίνονται ακόμη μεγαλύτερα όταν η φιλήδονη Κυλίνα καταφτάνει, ισχυριζόμενη ότι είναι κληρονόμος ενός παλιού πριονιστηρίου στην άκρη του Δάσους και υπόσχεται στους χωρικούς όλα τα πλούτη της βιομηχανικής προόδου που φέρνει από το εξωτερικό. Αυτό δεν είναι παρά μια πρόφαση για να κρύψει τον πραγματικό της σκοπό: να αποκτήσει την Καρδιά του Δάσους (ευελπιστώντας εγωιστικά να μείνει για πάντα νέα και όμορφη) — που δεν είναι άλλη από την ίδια τη Μάβκα, η οποία είναι ήδη ευάλωτη λόγω των συναισθημάτων της για τον Λούκας.

Για να φτάσει στη Μάβκα, η Κυλίνα κρατά τον Λούκας ως όπλο της και σκορπίζει θυμό και φόβο στις καρδιές των χωρικών. Θα καταφέρει η Μάβκα να σώσει το δάσος; Θα μπορέσει η μουσική του Λούκας να κάνει θαύματα και να σώσει την αγάπη; Θα μπορέσουν οι δύο κόσμοι τους να ενωθούν ενάντια στο κακό;



Σκηνοθεσία: Oleg Malamuzh, Oleksandra Ruban

Μυστήριο Στη Βενετία (A Haunting in Venice)

Ο θρυλικός ντετέκτιβ Ηρακλής Πουαρό (Kenneth Branagh) έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση και ζει στην απόκοσμη, μεταπολεμική Βενετία. Όλα αλλάζουν όταν τον επισκέπτεται η Ariadne Oliver (Tina Fey), η πιο διάσημη συγγραφέας μυστηρίου, που ισχυρίζεται ότι έχει κάτι να μοιραστεί μαζί του και του υπόσχεται ότι δεν πρόκειται για έγκλημα.



Ο Πουαρό παρασύρεται και συμμετέχει σε μία σεάνς με φόντο ένα παρηκμασμένο, στοιχειωμένο παλάτι που ανήκει στη διάσημη τραγουδίστρια όπερας Rowena Drake (Kelly Reilly). Όταν ένας από τους συμμετέχοντες βρεθεί δολοφονημένος, όλοι θεωρούνται ύποπτοι και ο Βέλγος ντετέκτιβ βυθίζεται σε έναν νοσηρό κόσμο που κρύβει πολλά μυστικά.



Σκηνοθεσία: Kenneth Branagh. Παίζουν: Kenneth Branagh, Tina Fey, Jaime Dornan, Jude Hill, Kelly Reilly, Academy- Michelle Yeoh , Emma Laird, Kyle Allen, Camille Cottin, Ali Khan, Riccardo Scamarcio

Χελωνονιντζάκια: Μεταλλαγμένος Χαμός

Μετά από χρόνια απομόνωσης από τον κόσμο των ανθρώπων, τα Χελωνονιντζάκια βγαίνουν στην επιφάνεια για να κερδίσουν, μέσα από τις ηρωικές τους πράξεις, τις καρδιές των Νεοϋορκέζων και να καταφέρουν να γίνουν αποδεκτοί ως κανονικοί έφηβοι. Με τη βοήθεια της νέας τους φίλης, April O’Neil, θα κληθούν να αντιμετωπίσουν ένα μυστηριώδες συνδικάτο εγκλήματος, που αποτελείται από στρατό μεταλλαγμένων.

The Equalizer 3: Το Τελευταίο Κεφάλαιο (The Equalizer 3)

Ο Robert McCall (Denzel Washington), μετά την απόσυρση του ως πληρωμένος κυβερνητικός δολοφόνος, παλεύει σκληρά προκειμένου να συμφιλιωθεί με τα φρικτά εγκλήματα που διέπραξε στο παρελθόν, βρίσκοντας παρηγοριά στο να αποδίδει δικαιοσύνη στο όνομα των αδύναμων σε ανάγκη.



Μετακομίζει στη Νότια Ιταλία την οποία και νιώθει απροσδόκητα κοντά του όταν ανακαλύπτει ότι οι νέοι φίλοι του βρίσκονται υπό τον έλεγχο κάποιων τοπικών εγκληματιών. Καθώς τα γεγονότα παίρνουν θανατηφόρα τροπή, ο McCall ξέρει πως πρέπει να τα βάλει με τη μαφία για να προστατέψει τους φίλους του.

Σκηνοθεσία: Antoine Fuqua Πρωταγωνιστούν: Denzel Washington, Dakota Fanning, David Denman

Επικίνδυνη Αποστολή - Θανάσιμη Εκδίκηση Μέρος Πρώτο (M.I. - Dead Reckoning P.1)

Στην ταινία "Επικίνδυνη Αποστολή: Θανάσιμη Εκδίκηση Μέρος Πρώτο", o Ethan Hunt (Tom Cruise) και η IMF ομάδα του αναλαμβάνουν την πιο επικίνδυνη αποστολή της καριέρας τους: Πρέπει να εντοπίσουν ένα τρομακτικό νέο όπλο που απειλεί την ανθρωπότητα προτού αυτό πέσει στα λάθος χέρια. Έτσι ξεκινά μια θανάσιμη καταδίωξη ανά την υφήλιο,καθώς ο έλεγχος του μέλλοντος και η μοίρα του κόσμου απειλούνται.



Όταν βρεθεί αντιμέτωπος με έναν μυστηριώδη, πανίσχυρο εχθρό, ο Ethan αναγκάζεται να θέσει την επιτυχία της αποστολής πάνω από όλους και όλα, ακόμα και από τις ζωές των ανθρώπων που αγαπά.

Σκηνοθεσία: Christopher McQuarrie. Πρωταγωνιστούν: Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson

Ο Indiana Jones και ο Δίσκος του Πεπρωμένου

Ο Harrison Ford επιστρέφει στο ρόλο του θρυλικού ήρωα αρχαιολόγου για την πολυαναμενόμενη τελευταία ταινία του εμβληματικού franchise – μία μεγάλη κινηματογραφική περιπέτεια γυρισμένη σε όλο τον κόσμο.

Σκηνοθεσία: James Mangold. Παίζουν: Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Toby Jones, Boyd Holbrook, Ethann Isidore και Mads Mikkelsen

Στο Στοιχείο τους (Εlemental)

Μια νέα πρωτότυπη ταινία που μεταφέρει τους θεατές σε ένα ξεχωριστό μέρος που ονομάζεται Πόλη των Στοιχείων, όπου σε αυτή ζουν και εργάζονται πολλά στοιχεία. Το trailer μας παρουσιάζει κάθε στοιχείο – τον αέρα, τη γη, το νερό και τη φωτιά – και τι τα ξεχωρίζει σύμφωνα με τη Φλόγα, μια έξυπνη και φλογερή γυναίκα που δεν έφευγε πότε μακριά από το σπίτι της, στη Φάιαρ Τάουν. Στην ταινία όμως βγαίνει επιτέλους από τo "στοιχείο" της για να εξερευνήσει αυτόν τον θεαματικό κόσμο που γεννήθηκε από τη φαντασία των δημιουργών της Pixar και σχεδιάστηκε ειδικά για μία μοναδική εμπειρία στη μεγάλη οθόνη.



Η Πόλη των Στοιχείων εμπνέεται από μεγάλες πόλεις σε όλο τον κόσμο και αγκαλιάζει τη συνεισφορά που έχει η κάθε κοινότητα των διαφορετικών στοιχείων σε αυτή—από γιγάντια κτίρια σαν πεύκα και ουρανοξύστες με καταρράκτες έως ένα γήπεδο σε σχήμα ανεμοστρόβιλου με το όνομα Το Στάδιο του Κυκλώνα.

Μπάντι ο Ροκ Σταρ (Rock Dog 3)

Μετά την παγκόσμια περιοδεία του, ο Μπάντι παίρνει λίγο χρόνο και επιστρέφει στο χωριό του. Όταν μαθαίνει ότι η μπάντα κοριτσιών, K-9, δεν ξέρει ποιος είναι ο Άνγκους Σκάτεργουντ, αποφασίζει να λάβει μέρος στο μουσικό διαγωνιστικό σόου, Battle the Beat, για να εμπνεύσει μια νέα γενιά ροκ σταρ. Αλλά ο Μπάντι διαχειρίζεται περισσότερα από όσα μπορεί όταν ασχολείται με το τηλεοπτικό σόου, καθώς παραμελεί τους στόχους του και μετατρέπεται εν μια νυκτί σε τηλεπερσόνα.

Πέντε Νύχτες στου Φρέντι (Five Nights at Freddy's)

Μπορείς να επιβιώσεις πέντε νύχτες; Το επιτυχημένο και ανατριχιαστικό παιχνίδι τρόμου μετατρέπεται σε μια κινηματογραφική ταινία που θα σας παγώσει το αίμα αφού η Blumhouse – παραγωγός εταιρεία των M3GAN, Νεκρό Τηλέφωνο και Ο Αόρατος Άνθρωπος- μεταφέρει το Πέντε Νύχτες στου Φρέντι στη μεγάλη οθόνη.

Η ταινία διηγείται την ιστορία ενός ταλαιπωρημένου νυχτοφύλακα, ο οποίος ξεκινά να εργάζεται στην πιτσαρία Φρέντι Φάζμπεαρ. Κατά τη διάρκεια της πρώτης του μέρας στη δουλειά, συνειδητοποιεί ότι η νυχτερινή βάρδια στου Φρέντι θα είναι πιο δύσκολη απ’ όσο νόμιζε.

Περασμένες Zωές (Past Lives)

Η Νόρα και ο Χε-Σαν, δύο βαθιά συνδεδεμένοι παιδικοί φίλοι, χωρίζονται όταν η οικογένεια της Νόρα μεταναστεύει από τη Νότια Κορέα. Δύο δεκαετίες μετά, επανασυνδέονται στη Νέα Υόρκη και περνάνε μία μοιραία εβδομάδα καθώς βρίσκονται αντιμέτωποι με το πεπρωμένο, την αγάπη και τις επιλογές που καθορίζουν μία ζωή.

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Σελίν Σονγκ. Πρωταγωνιστούν: Γκρέτα Λι, Τέο Γιου, Τζον Μαγκάρο

Ο Εξορκιστής: Πιστός (The Exorcist Believer)

Ένα φθινόπωρο πριν από ακριβώς 50 χρόνια, οι κινηματογράφοι φιλοξένησαν το πιο τρομακτικό θρίλερ στην ιστορία του σινεμά, την ταινία τρόμου που προκάλεσε σοκ στους θεατές σε όλο τον κόσμο. Φέτος, γράφεται ένα νέο κεφάλαιο. Η Blumhouse και ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Γκόρντον Γκριν, οι οποίοι έσπασαν το κατεστημένο με την αναβίωση του θρύλου των ταινιών Halloween, φέρνουν στη μεγάλη οθόνη την ταινία Ο Εξορκιστής: Πιστός.

Δώδεκα χρόνια αφότου η έγκυος συζύγός του πέθανε κατά τη διάρκεια ενός σεισμού στην Αϊτή, ο Βίκτορ Φίλντινγκ (ο βραβευμένος με Τόνι και Όσκαρ Λέσλι Όντομ Τζούνιορ· One Night in Miami, Hamilton) μεγαλώνει μόνος του την κόρη τους, Άντζελα (Λίντια Τζέγουετ, Good Girls).

Όταν η Άντζελα και η φίλη της, η Κάθριν (η νεοεμφανιζόμενη Ολίβια Ονίλ/Μάρκουμ) εξαφανίζονται στο δάσος και τρεις μέρες μετά, τα κορίτσια επιστρέφουν χωρίς να έχουν καμία ανάμνηση για το τι τους συνέβη. Το μυστήριο αρχίζει να ξετυλίγεται και ο Βίκτορ θα αναγκαστεί να έρθει αντιμέτωπος με τις δυνάμεις του κακού. Απελπισμένος και τρομοκρατημένος, θα αναζητήσει τον μόνο άνθρωπο που βίωσε και επέζησε από κάτι παρόμοιο, την Κρις ΜακΝίλ.

Για πρώτη φορά μετά την ταινία του 1973, η βραβευμένη με Όσκαρ Έλεν Μπέρστιν υποδύεται ξανά τον εμβληματικό χαρακτήρα της Κρις ΜακΝίλ, μιας ηθοποιού που η ζωή της άλλαξε εν μία νυκτί μετά από όσα συνέβησαν με την κόρη της, Ρίγκαν, πέντε δεκαετίες πριν.

Σκηνοθεσία/Σενάριο/ Διευθυντής Παραγωγής: Ντέιβιντ Γκόρντον Γκριν. Ηθοποιοί: Λέσλι Όντομ Τζούνιορ, Αν Ντόουντ, Τζένιφερ Νετλς, Νόρμπερτ Λίο Μπατζ, Λίντια Τζέγουετ, Ολίβια Ονίλ/Μάρκουμ, Έλεν Μπέρστιν

H Καλόγρια ΙΙ (The Nun II)





H New Line Cinema παρουσιάζει το θρίλερ «Η Καλόγρια ΙΙ», το νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Καλόγριας, που ήταν η πιο επιτυχημένη ταινία στο εμπορικά σαρωτικό σύμπαν του “Conjuring” («Το Κάλεσμα») με συνολικά κέρδη 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

1956 – Γαλλία. Ένας ιερέας δολοφονείται. Ένα κακό εξαπλώνεται. Το σίκουελ της παγκόσμιας επιτυχίας ακολουθεί την Αδελφή Αϊρίν, η οποία για μία ακόμα φορά έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με τον δαίμανο Βάλακ που κρύβεται πίσω από το τρομαχτικό προσωπείο μιας καλόγριας.

Σκηνοθεσία: Μάικλ Τσάβες. Ηθοποιοί: Τάισα Φαρμίγκα, Τζόνας Μπλοκέ, Στορμ Ριντ, Άννα Πόπλγουελ, Μπόνι Άαρονς

Λέιντι Μπαγκ και Κατ Νουάρ (Ladybug & Cat Noir)

Μία συναρπαστική ιστορία με φόντο το Παρίσι, ένα μιούζικαλ με σούπερ ήρωες και σκηνές δράσης και κωμωδίας μεταφέρει για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη μία από τις πιο επιτυχημένες σειρές κινουμένων σχεδίων με πρωταγωνιστές τη Λέιντι Μπαγκ και τον Κατ Νουάρ.



Όταν η ντροπαλή Μαρινέτ σώζει τη ζωή του μυστηριώδους Μάστερ Φου, εκείνος τη μεταμορφώνει στη σούπερ ηρωίδα Λέιντι Μπαγκ. Εντωμεταξύ, η Μαρινέτ είναι ερωτευμένη με τον Άντριεν, που και εκείνος έχει μεταμορφωθεί στον σούπερ ήρωα Κατ Νουάρ χάρη στα μάγια του Μάστερ Φου. Παρόλο που κανένας από τους δύο δεν ξέρει το άλτερ έγκο του άλλου, το δίδυμο συνεργάζεται για να αντιμετωπίσει τον νοσηρό Χοκ Μοθ, που δεν είναι άλλος από τον πατέρα του Άντριεν. Θα μπορέσουν οι δυο τους να σώσουν τον κόσμο από τα μοχθηρά σχέδια του Χοκ Μοθ, αλλά και να βρουν την αληθινή αγάπη πίσω από τις μάσκες τους;

Οπενχάιμερ (Oppenheimer)

Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν, το Οπενχάιμερ είναι ένα επικό θρίλερ που γυρισμένο σε IMAX που σπρώχνει το κοινό στο παράδοξο του αινιγματικού ανθρώπου που πρέπει να ρισκάρει να καταστρέψει τον κόσμο για να τον σώσει.



Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Κίλιαν Μέρφι ως Τζ. Ρόμπερτ Οπενχάιμερ και η Έμιλι Μπλαντ ως η σύζυγός του, βιολόγος και βοτανολόγος Κάθριν "Κίτι" Οπενχάιμερ. Ο βραβευμένος με Όσκαρ Ματ Ντέιμον υποδύεται τον στρατηγό Λέσλι Γκρόουβς Τζούνιορ, διευθυντή του Μανχάτταν Πρότζεκτ, και ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ. υποδύεται τον Λούις Στράους, ιδρυτικό επίτροπο της Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας των ΗΠΑ.



Στο Οπενχάιμερ πρωταγωνιστεί επίσης ο βραβευμένος με Όσκαρ Ράμι Μάλεκ και ενώνει ξανά τον Νόλαν με τον οκτώ φορές υποψήφιο ηθοποιό, συγγραφέα και σκηνοθέτη Κένεθ Μπράνα.



Το καστ περιλαμβάνει τους Ντέιν Ντίχαν (Ο Βαλέριαν και η πόλη με τους χίλιους πλανήτες), Ντίλαν Άρνολντ (franchise Halloween), Ντέιβιντ Κρουμχολτζ (Η μπαλάντα του Μπάστερ Σκραγκς), Άλντεν Ένρενράιχ (Solo: A Star Wars Story) και Μάθιου Μοντίν (Ο σκοτεινός ιππότης: Η επιστροφή).



Η ταινία βασίζεται στο βραβευμένο με Πούλιτζερ βιβλίο American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer του Κάι Μπερντ και του αείμνηστου Μάρτιν Τζ. Σέργουιν.

Barbie

Η ζωή στον κόσμο της Barbie απαιτεί να είστε το απόλυτα τέλειο πλάσμα, περιτριγυρισμένο από ένα απόλυτα τέλειο περιβάλλον. Εκτός βέβαια, αν βιώνετε μια βαθιά υπαρξιακή κρίση. Ή είστε ένας Κεν.

Το σενάριο της Barbie υπογράφει η πολυβραβευμένη και προτεινόμενη για Όσκαρ σκηνοθέτις και σεναριογράφος, Γκρέτα Γκέργουιγκ (Little Women και Lady Bird), και πρωταγωνιστούν οι προτεινόμενοι για Όσκαρ, Μάργκοτ Ρόμπι (Bombshell και I, Tonya) και Ράιαν Γκόσλινγκ (La La Land και Half Nelson) στους ρόλους της Μπάρμπι και του Κεν· μαζί τους παίζουν η Αμέρικα Φερέρα (End of Watch και How to Train Your Dragon), η Κέιτ ΜακΚίνον (Bombshell και Yesterday), η Ίσα Ρέι (The Photograph και Insecure), η Ρέα Πέρλμαν (I’ll See You in My Dreams και Matilda) και ο Γουίλ Φέρελ (Anchorman και Talladega Nights).



Στην ταινία εμφανίζονται επίσης ο Μάικλ Σέρα (Scott Pilgrim vs. the World και Juno), η Αριάνα Γκρίνμπλατ (Avengers: Infinity War και 65), η Άνα Κρούζ Κέινι (Little Women), η Έμα Μακί (Emily και Sex Education), η Χάρι Νεφ (Assassination Nation και Transparent), η Αλεξάντρα Σιπ (X-Men), ο Κίνγκσλεϊ Μπεν-Αντίρ (One Night in Miami και Peaky Blinders), ο Σιμού Λιού (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings), ο Νσούτι Γκάτουα (Sex Education), ο Σκοτ Έβανς (Grace and Frankie), ο Τζέιμι Δημητρίου (Cruella), ο Κόνορ Σουίντελς (Sex Education και Emma), η Σάρον Ρούνεϊ (Dumbo και Jerk), η Νίκολα Κόκλαν (Bridgerton και Derry Girls), η Ρίτου Άρια (The Umbrella Academy), η ποπ σταρ Ντούα Λίπα και η βραβευμένη με Όσκαρ, Έλεν Μίρεν (The Queen).

Άκου Ποιος Μιλάει

Ο Φώτης (Μελέτης Ηλίας) είναι σε αδιέξοδο τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Ένας life coach, αυτό είναι το επάγγελμά του, που έχει χάσει τον προσανατολισμό του. Οι συνεδρίες, που κάποτε επαγγελματικά τον γέμιζαν, δεν του προσφέρουν πλέον την ίδια εσωτερική ικανοποίηση ενώ και στην προσωπική του ζωή έχει απομονωθεί πλήρως. Σε αυτή την κρίσιμη καμπή για τον εαυτό του και την καριέρα του, θα αναλάβει δράση μία γνώριμη σε αυτόν φωνή που ακούγεται μόνο μέσα στο μυαλό του. Είναι η φωνή της συνείδησής του που προσπαθεί να τον κάνει να ζήσει τη ζωή του. Θα καταφέρει ο Φώτης να βρει ξανά τον… Φώτη και τον έρωτα πριν χαθούν όλα;



Με εντυπωσιακό cast, με συναισθήματα που ακροβατούν ανάμεσα στο γέλιο και στη συγκίνηση, με πολλές κωμικές καταστάσεις γνώριμες στους περισσότερους από εμάς, η ταινία «Άκου Ποιος Μιλάει» έρχεται να μας θυμίσει πως τελικά η ζωή είναι απλή. Αλλά και πολύ χαρούμενη!



Σενάριο & Σκηνοθεσία: Θοδωρής Νιάρχος. Πρωταγωνιστούν: Μελέτης Ηλίας, Ξανθή Γεωργίου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Χρύσα Κατσαρίνη, Δημήτρης Μακαλιάς, Λάμπρος Φισφής, Ηλίας Βαλάσης, Λευτέρης Μητσόπουλος, Παρθένα Χοροζίδου, Τρύφωνας Σαμαράς, Νίκος Απέργης, Σάκης Νταντούλας, Στέργιος Αντούλας και η Αποστολία Ζώη.

Aντίπαλος (Opponent)

Ο πολυβραβευμένος πρωταγωνιστής του «Ένας Χωρισμός» ερμηνεύει εντυπωσιακά έναν πάλαι ποτέ πρωταθλητή της πάλης ο οποίος δραπετεύει με την οικογένειά του από το Ιράν για να αποφύγει τις συνέπειες μιας επώδυνης φήμης εις βάρους του. Ζώντας πλέον καθημερινά με την αγωνία της απέλασης, σε ένα ξενοδοχείο που φιλοξενεί πρόσφυγες στον παγωμένο σουηδικό βορρά, ο ήρωας αποφασίζει να ξαναγυρίσει επαγγελματικά στην παλαίστρα. Εκεί όμως τον περιμένει το παρελθόν και η απωθημένη εκείνη πλευρά του από την οποία προσπάθησε να αποδράσει.



Επίσημη υποβολή της Σουηδίας για το προσεχές Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας.





Το Μεγάλο Ταξίδι του Μικρού Γκρίζλι (Big Trip Special Delivery)

Μια ξεκαρδιστική περιπέτεια που θα πάει στην άλλη άκρη του κόσμου κυριολεκτικά - γιατί μερικές φορές, απ’ ό,τι φαίνεται, μια οικογένεια μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο με τη βοήθεια… ταχυδρόμου!



Οι μέρες περνούν μες στη χαλάρωση για τον αξιαγάπητο αρκούδο Μικ Μικ και τον πανέξυπνο λαγό Όσκαρ. Αλλά δεν είναι γραφτό τους να απολαύσουν την ηρεμία τους για πολύ καιρό, γιατί ξαφνικά η περιπέτεια τούς χτυπά την πόρτα: μια μέρα, το κλάμα ενός μωρού ενός γλυκύτατου νεογέννητου αρκουδομωρού ακούγεται κοντά στο σπίτι τους κι εκείνοι δεν πιστεύουν στα αυτιά τους - άλλη μια λανθασμένη μωρό-παράδοση από τον πελαργό έχει γίνει πια δικός τους μπελάς!

Σύντομα οι δύο τους, με τη βοήθεια παλιών και νέων φίλων, θα βάλουν μπρος για να παραδώσουν το μωρό στους γονείς του στην άλλη άκρη του κόσμου, χωρίς να γνωρίζουν ότι δε θέλουν όλοι να φτάσουν στον προορισμό τους… Ένας παμπόνηρος γύπας, που έχει τα δικά του σχέδια για το δάσος, θα κάνει τα πάντα για να τους σταματήσει και τους στήνει διάφορες παγίδες, αλλά θα τα βρει σκούρα με τη συγκεκριμένη τρελοπαρέα.

Αρκεί, βέβαια, ο Όσκαρ να καταφέρει να κρατήσει τον Μικ Μικ μακριά από τον πειρασμό της… χειμερίας νάρκης!

Ξερά Χόρτα (About Dry Grasses)

Ένας νεαρός δάσκαλος ελπίζει πως θα διοριστεί στην Κωνσταντινούπολη, έπειτα από την υποχρεωτική του θητεία σε ένα μικρό χωριό. Μετά από πολλή αναμονή, χάνει κάθε ελπίδα απόδρασης από αυτή τη μουντή ζωή. Ωστόσο, η συνάδελφός του Νουράι, τον βοηθάει αναθεωρήσει τις αντιλήψεις του...

Βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου, Φεστιβάλ Καννών 2023



Σκηνοθεσία: Nuri Bilge Ceylan. Ηθοποιοί: Akin Aksu, Ebru Ceylan, Nuri Bilge Ceylan

