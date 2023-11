Χάρι Πότερ: Ο κασκαντέρ του Ντάνιελ Ράντκλιφ έμεινε παράλυτος στα γυρίσματα

Ο Ντέιβιντ Χολμς έκανε τις επικίνδυνες σκηνές σε έξι ταινίες Χάρι Πότερ - Την πρώτη φορά ντούμπλαρε την Ερμιόνη (Έμμα Γουάτσον).

Ο Ντέιβιντ Χολμς ήταν βασικό μέλος του franchise ταινιών Χάρι Πότερ, αλλά μάλλον δεν είδατε ποτέ το πρόσωπό του.

Δουλεύοντας ως κασκαντέρ του Ντάνιελ Ράντκλιφ «και δάσκαλος γυμναστικής», ο πρώην γυμναστής δούλεψε σε έξι από τις ταινίες Χάρι Πότερ, πριν τον αφήσει παράλυτο ένα τραγικό ατύχημα. Ο Χολμς κανε πολλές από τις επικίνδυνες σκηνές με τα ριψοκίνδυνα κόλπα του Ράντκλιφ.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στο σετ «Harry Poter and the Deathly Hallows: Part 1», το 2009, ο Χολμς είχε ένα τρομερό ατύχημα όταν ένα stunt πήγε εντελώς στραβά. Τι συνέβη όμως στην πραγματικότητα με τον Χολμς; Ο ίδιος αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με τον τραυματισμό σε μια συνέντευξη στο The Mirror το 2014. Ο Χολμς έκανε πρόβες μιας σκηνής πτήσης στα στούντιο της Warner Bros, στο Leavesden, όταν τραβήχτηκε προς τα πίσω «με ταχύτητα» από ένα σύρμα υψηλής αντοχής και τραυματίστηκε σοβαρά.



«Χτύπησα στον τοίχο και μετά προσγειώθηκα στο πάτωμα. Ο συντονιστής του κόλπου μου άρπαξε το χέρι και μου είπε: "Σφίξε τα δάχτυλά μου". Μπορούσα να κινήσω το χέρι μου για να πιάσω το χέρι του, αλλά δεν μπορούσα να σφίξω τα δάχτυλά του. Τον κοίταξα στα μάτια και τότε συνειδητοποίησα ότι αυτό που μου συνέβη ήταν σοβαρό».



Ο Χολμς έσπασε το λαιμό του και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου έμεινε για έξι μήνες. Δυστυχώς έμεινε παράλυτος από το στέρνο και κάτω, με περιορισμένη κίνηση στα χέρια του.



Ένα νέο ντοκιμαντέρ με εκτελεστικό παραγωγό τον Ράντκλιφ, εξερευνά τη ζωή του Χολμς πριν και μετά το ατύχημα και περιλαμβάνει πλήθος υλικού από τα backstage του Χάρι Πότερ.

Πριν από την κυκλοφορία του David Holmes: The Boy Who Lived, ο πρώην επαγγελματίας κασκαντέρ είπε στο LADbible για την πρώτη φορά που εμφανίστηκε σε μία από τις Χάρι Πότερ ταινίες και δεν είναι αυτό που θα περίμενε κανείς.



«Στην πραγματικότητα την πρώτη φορά που συμμετείχα στις ταινίες του Χάρι Πότερ», λέει «Είμαι ξαπλωμένος κάτω από τους πάγκους του μπάνιου ντυμένος Ερμιόνη με μια περούκα του ρόλου, καθώς το τρολ σπάει τις τουαλέτες».



Σημειώνεται ότι η Έμμα Γουάτσον ήταν μόλις 10 ετών όταν άρχισαν τα γυρίσματα για το Harry Potter and the Sorcerer’s Stone, ενώ ο Χολμς ένα έφηβο αγόρι που την ντούμπλαρε σε διάφορες σκηνές, ο ίδιος ξεκίνησε την καριέρα του ως κασκαντέρ σε ταινίες, μόλις στα 14 του.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη σκηνή για την οποία μιλάει ο Χολμς εδώ:

Ο σκηνοθέτης του νέου ντοκιμαντέρ (και cameraman του Χάρι Πότερ), Νταν Χάρτλεϊ πρόσθεσε: «Όλοι μας νιώσαμε δέος για την ικανότητα του Ντέιβιντ. Ήταν εκπληκτικός ως κασκαντέρ. Πραγματικά δεν είχε όμοιό του».

Ο Ντέιβιντ κάλυψε πολλούς από τους ρόλους του franchise εξηγώντας: «Ντούμπλαρα τον Χάρι Πότερ, τον Ρον, την Ερμιόνη, τον Μαλφόι, έπαιξα ο ίδιος έναν παίκτη του Κουίντιτς σε τρεις από τις ταινίες».



Αν και «ο χρόνος δεν είναι θεραπευτής» για τον Χολμς, καθώς συνεχίζει να χάνει την κινητικότητά του και η κατάστασή του επιδεινώνεται, έχει ελπίδες για περισσότερη δουλειά στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.



Το ντοκιμαντέρ David Holmes: The Boy Who Lived θα είναι διαθέσιμο στο HBO Μax στις 15 Νοεμβρίου.



