Κίμων Κουρής και Ιωάννα Τριανταφυλλίδου μαζί και στο θέατρο: Aνήμερα του Αγίου Βαλεντίνου η πρεμιέρα

Οι δύο ηθοποιοί θα παίξουν μαζί στο έργο «Burn this» στο Θέατρο του Νέου Κόσμου

Ένα από τα γνωστότερα έργα του Μπρόντγουεϊ ανεβαίνει στο Θέατρο του Νέου Κόσμου, από τις 14 Φεβρουαρίου 2024. Η Νάντια Κοντογεώργη παρουσιάζει την πρώτη σκηνοθεσία της στο θέατρο με το «Burn this» του Λάνφορντ Γουίλσον, σε μετάφραση Γεράσιμου Ευαγγελάτου, με πρωταγωνιστές τον Κίμωνα Κουρή και την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου. Μαζί τους οι: Ιβάν Σβιτάιλο και Μάρτιος Σαραντίδης.



Ένα έργο για τη σαρωτική δύναμη του έρωτα, τη φιλία, το πένθος και την προσωπική εξέλιξη, με πρωταγωνιστές τέσσερις ανθρώπους που προσπαθούν να κατακτήσουν όσα ονειρεύονται. Πόσο μπορεί να μας μετακινήσει η δύναμη του έρωτα και πόσο ορμητικά μας διαμορφώνει η καλλιτεχνική δημιουργία; Και τελικά, πώς αξίζει να ζει κανείς;



Το Burn this είναι το 38ο έργο του βραβευμένου με Πούλιτζερ, πολυγραφότατου Λάνφορντ Γουίλσον (1937-2011), ο οποίος θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μορφές της off – off Broadway σκηνής. Ο ίδιος ο συγγραφέας θεωρούσε πως είναι το καλύτερο έργο του, ενώ οι κριτικοί της εποχής το χαρακτήρισαν αριστούργημα. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1987 με τεράστια επιτυχία, με τον Τζον Μάλκοβιτς στο ρόλο του Πέιλ. Στην αναβίωση του 2002 τον ρόλο ερμήνευσε ο Έντουαρντ Νόρτον, ενώ στην πιο πρόσφατη διασκευή που παίχτηκε στο Μπρόντγουεϊ το 2019, τον Πέιλ ερμήνευσε ο Άνταμ Ντράιβερ και την Άννα η Κέρι Ράσελ.

Συντελεστές

Μετάφραση: Γεράσιμος Ευαγγελάτος

Σκηνοθεσία: Νάντια Κοντογεώργη

Σκηνικά: Μαίρη Τσαγκάρη

Σχεδιασμός φωτισμών: Στέφανος Δρουσιώτης

Κοστούμια: Γεωργίνα Γερμανού

Μουσική: Δήμητρα Τρυπάνη

Βοηθός σκηνογράφου: Αλίκη Σπανουδάκη

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας

Βοηθός σκηνοθέτη: Θάνος Μήλιος - Καρακατσάνης

Παίζουν (αλφαβητικά):

Κίμωνας Κουρής – Πέιλ

Μάριος Σαραντίδης – Λάρρυ

Ιβάν Σβιτάιλο – Μπάρτον

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου – Άννα





Διαβάστε επίσης





Box Office: Oι 10 ταινίες που είδαμε στα σινεμά το περασμένο τετραήμερο

Χρυσά Βατόμουρα 2024: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα χειρότερα της χρονιάς

Ο Άντονι Χόπκινς ετοιμάζει την αυτοβιογραφία του - Στα σκαριά και ντοκιμαντέρ για τη ζωή του