Οι Subways έρχονται στο Release Athens τον Ιούνιο

Το συγκρότημα των The Subways θα παίξει στο Release Athens με τους Offspring

To Release Athens 2024 υποδέχεται τους The Subways, την Κυριακή 9 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού. Το βρετανικό συγκρότημα παραμένει ένα από τα πιο συναρπαστικά live acts της ροκ σκηνής εδώ και 20 χρόνια. Μαζί με τους headliners, Offspring, υπόσχονται να ανοίξουν με εκρηκτικό τρόπο την αυλαία της φετινής διοργάνωσης.

Περισσότερα ονόματα θα ανακοινωθούν σύντομα!

Το 2005, οι Subways εισέβαλαν με εντυπωσιακό τρόπο στη διεθνή μουσική σκηνή με την κυκλοφορία του πρώτου τους δίσκου, “Young For Eternity”, γνωρίζοντας την αποθέωση από τον John Peel και το ΝΜΕ, το οποίο τους χαρακτήρισε «το πιο σέξι rock ‘n’ roll γκρουπ των τελευταίων ετών». Το “Rock & Roll Queen”, ένα από τα πιο εμβληματικά singles των 00s, τους έκανε ευρέως γνωστούς ενώ οι συναρπαστικές εμφανίσεις τους, τους οδήγησαν στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου (Glastonbury, Reading, Rock Am ring, Lollapalooza κτλ.) και σε περιοδείες μαζί με μεγαθήρια όπως οι AC/DC, Foo Fighters και Oasis.

Η συνέχεια ήταν εξίσου εντυπωσιακή, με την κυκλοφορία τεσσάρων ακόμα δίσκων στην ηχογράφηση των οποίων συνεργάστηκαν με σπουδαίους παραγωγούς όπως ο Butch Vig (Nirvana, Garbage) και ο Stephen Street (The Smiths, Blur), υπογράφοντας μια σειρά εξαιρετικών singles όπως τα “We Don’t Need Money To Have A Good Time”, “Kalifornia”, “You Kill My Kool”, “Kiss Kiss Bang Bang”, μεταξύ πολλών άλλων.

Το 2023 ήταν μια πολύ σημαντική χρονιά για το γκρουπ αφού εκτός από την κυκλοφορία του “Uncertain Joys” πραγματοποίησαν μια τεράστια περιοδεία μαζί με τους Ash και επιβεβαίωσαν ότι συνεχίζουν να αποτελούν ένα από τα πλέον απολαυστικά συγκροτήματα επί σκηνής.



Αυτό είναι κάτι που θα διαπιστώσουμε για άλλη μια φορά την Κυριακή 9 Ιουνίου, όπου μαζί με τους The Offspring θα μας χαρίσουν μια από τις πιο απολαυστικές rock βραδιές του φετινού καλοκαιριού.

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται προς 58€ και για περιορισμένο αριθμό. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, προς 175€. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους

Open-bar

Προτεραιότητα πρόσβασης στο χώρο

Ιδιωτικό parking

Ξεχωριστές τουαλέτες

Αναμνηστικό δώρο



Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Νova, Public, Ευριπίδης και Viva Spot Τεχνόπολης

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr





