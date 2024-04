Ο Νικ Κέιβ στην Αθήνα: Για τρεις συναυλίες στη Στέγη - Μαζί του ο Κόλιν Γκρίνγουντ των Radiohead

Η Στέγη υποδέχετια για πρώτη φορά τον Νικ Κέιβ, ο οποίος επιστρέφει φέτος στην Ευρώπη και θα κάνει μια σειρά σπάνιων σόλο εμφανίσεων στην Αθήνα.

Ο Νικ Κέιβ έρχεται στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, μαζί με τον Κόλιν Γκρίνγουντ των Radiohead, στις 1, 2 και 3 Ιουνίου.



Ο Κέιβ επιστρέφει στην Αθήνα για μια σειρά σπάνιων σόλο εμφανίσεων με τον ίδιο στο πιάνο και τον Κόλιν Γκρίνγουντ των Radiohead στο μπάσο. Οι εμφανίσεις αυτές αποτελούν συνέχεια της sold-out περιοδείας σε ΗΠΑ και Αυστραλία, όπου Κέιβ και Γκρίνγουντ αποθεώθηκαν από κοινό και κριτικούς, με καθηλωτικές ερμηνείες τραγουδιών από την πολυετή δισκογραφία του Κέιβ.

«Ανυπομονώ να δώσω αυτή την ξεχωριστή συναυλία, συνοδευόμενος από τον σπουδαίο Κόλιν Γκρίνγουντ. Είναι τιμή μου να μοιράζομαι με το κοινό τα τραγούδια κατ' αυτόν τον τρόπο – απογυμνωμένα και απέριττα, αποκαλύπτοντας έτσι την ουσιαστική τους φύση», λέει ο Νικ Κέιβ.

H καλλιτεχνική πορεία του Κέιβ, της ψυχής της θρυλικής του μπάντας των Bad Seeds, εκτείνεται σε περισσότερα από 40 χρόνια με τον ίδιο να έχει καταπιαστεί παράλληλα με πολλά διαφορετικά πράγματα πέρα από τη μουσική και τη σύνθεση, πλαισιώνοντας το βιογραφικό του και με άλλες ιδιότητες – του ηθοποιού, του συγγραφέα βιβλίων και σεναρίων για κινηματογραφικές ταινίες, του συντάκτη της εβδομαδιαίας, διαδραστικής πλατφόρμας “The Red Hand Files” και, πιο πρόσφατα, του κεραμίστα.

Ο Κόλιν Γκρίνγουντ από την Οξφόρδη της Αγγλίας παίζει μπάσο στους Radiohead από την ίδρυσή τους το 1985. Οι Radiohead με πωλήσεις πάνω από 30 εκατομμύρια δίσκους σε όλο τον κόσμο, έχουν πολλές τιμητικές διακρίσεις στο ενεργητικό τους, ξεχωρίζουν τα έξι βραβεία Grammy, τα τέσσερα βραβεία Ivor Novello και η ένταξή τους στο Rock and Roll Hall of Fame. Το άλμπουμ τους, “OK Computer” (1997), περιλαμβάνεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου των ΗΠΑ.



Εκτός των Radiohead, Γκρίνγουντ είναι συγγραφέας και φωτογράφος. Κείμενά του έχουν δημοσιευτεί, μεταξύ άλλων, στην εφημερίδα “The Guardian” και στο περιοδικό “The Spectator”, ενώ πρόσφατα ανακοίνωσε την επικείμενη έκδοση του φωτογραφικού του βιβλίου, με τίτλο “How To Disappear – A Portrait of Radiohead”, στο οποίο αποτυπώνει τη ζωή του με τα υπόλοιπα μέλη του γκρουπ τόσο στο στούντιο όσο και στις περιοδείες τους.

Πληροφορίες

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Συγγρού 107

Κεντρική Σκηνή

NICK CAVE Solo

Μαζί με τον Colin Greenwood

1, 2, 3 Ιουνίου 2024

Οι πόρτες ανοίγουν 20:30

Έναρξη: 21:00

Προπώληση: Παρασκευή 12 Απριλίου 10:00 π.μ. ώρα Ελλάδας

Περιορισμένος αριθμός θέσεων - έως 2 εισιτήρια για κάθε αγοραστή

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Η υπηρεσία digital ticket / print@home είναι διαθέσιμη για τις online αγορές εισιτηρίων. Ανοίξτε το pdf στη smart συσκευή σας, εναλλακτικά αποθηκεύστε το εισιτήριό σας στο android ή IOS wallet σας ή τυπώστε το και μπείτε απευθείας στην αίθουσα.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

2111981784

ΓΡΑΜΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ

2130178200



ΓΡΑΜΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑμεΑ

2130178036 και infotickets@onassis.org



ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ (Συγγρού 107)

Τα ταμεία της Στέγης λειτουργούν μόνο τις ημέρες των παραστάσεων

Διαβάστε επίσης



Η Πάτι Σμιθ έρχεται στη Στέγη για δύο παραστάσεις

Η Τίλντα Σουίντον για πρώτη φορά στη Στέγη: Η τελετουργική περφόρμανς για τον Παζολίνι

«Eνσαρκώνοντας τον Παζολίνι»: Η Τίλντα Σουίντον μεταμορφώνεται σε μια σιωπηλή κούκλα βιτρίνας