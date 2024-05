Οι 300 του... Rotten Tomatoes: Αυτές είναι οι καλύτερες ταινίες όλων των εποχών

Ποιες είναι οι ταινίες που βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα, σύμφωνα με τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στο Rotten Tomatoes αυτή τη στιγμή

Το Rotten Tomatoes αποκάλυψε τις ταινίες με την υψηλότερη βαθμολογία όλων των εποχών, με βάση τις κριτικές.

Η λίστα του Rotten Tomatoes περιλαμβάνει 300 ταινίες οι οποίες ταξινομούνται χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό της βαθμολογίας «Tomatometer» (των κριτικών) και της βαθμολογίας του κοινού.

Μεταξύ της λίστας των 10 κορυφαίων ταινιών, η οποία εκτείνεται σε οκτώ δεκαετίες κινηματογραφικής παραγωγής, είναι πέντε βραβευμένες με Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, συμπεριλαμβανομένων των Schindler's List και Parasite.

Την πρώτη θέση στη λίστα καταλαμβάνει το L.A. Confidential (1997), που έχασε το βραβείο από τον Τιτανικό του Τζέιμς Κάμερον η οποία αν και κέρδισε 11 Όσκαρ, δεν έχει συμπεριληφθεί στα κορυφαία 300 των Rotten Tomatoes.

Δείτε το Top 10 ταινιών του Rotten Tomatoes

L.A. Confidential The Godfather Casablanca Seven Samurai Parasite Schindler’s List Top Gun: Maverick Toy Story 2 Chinatown On The Waterfront

Αρκετές ταινίες κινουμένων σχεδίων, όπως το franchise Toy Story, το Finding Nemo και το How To Train Your Dragon, μπήκαν στην πρώτη 20άδα, με το Spirited Away του Studio Ghibli να τερματίζει στη 17η θέση.

Η Marvel Studios μπήκε επίσης στη λίστα των κορυφαίων 30, με την ταινία κινουμένων σχεδίων του 2018 Spider-Man: Into The Spider-Verse να βρίσκεται στην 21η θέση.

Η πιο πρόσφατη ταινία στη λίστα των 100 κορυφαίων είναι η υποψήφια καλύτερης ταινίας The Holdovers, η οποία κυκλοφόρησε στα τέλη του περασμένου έτους και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 36η θέση.

Δείτε ολόκληρη τη λίστα με τις 300 ταινίες

