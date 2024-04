Παράσταση για τη ζωή της Έντιθ Πιαφ στο Θέατρο Λυκαβηττού

Η παράσταση Piaf! The Show ανηφορίζει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2024

La Vie En Rose, Non Je Ne Regrette Rien, La Foule, Milord, όλα τα λατρεμένα τραγούδια της απόλυτης ντίβας θα μας ταξιδέψουν στους σταθμούς της πολυτάραχης ζωής της μέσα στο μικρό καλοκαίρι του Αθηναϊκού Σεπτεμβρίου.



Σε σύλληψη και σκηνοθεσία του Gil Marsalla, η παράσταση Piaf! The Show έχει χαρακτηριστεί από τους αγαπημένους φίλους της Edith Piaf, όπως η Ginou Richer και ο Charles Aznavour, ως «...ο ωραιότερος φόρος τιμής που αποτίθηκε ποτέ στην καριέρα της Edith Piaf...».



Το 2017, το απόλυτο αφιέρωμα, Piaf! Le Spectacle έγινε sold out στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης και στο Olympia στο Παρίσι με την εμβληματική συμμετοχή του Charles Dumont, δημιουργού μερικών από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της θρυλικής σταρ.



Σε δύο μέρη των 45 λεπτών, η παράσταση Piaf! The Show αφηγείται την ιστορία της Edith Piaf μέσα από τα αξέχαστα τραγούδια της σε μια πρωτότυπη σκηνογραφία και προβολές εικόνων της Edith Piaf που δεν είχαν δημοσιευθεί ποτέ στο παρελθόν. Μία μεγαλειώδης παράσταση που συνεχίζει να γράφει ιστορία ως η μεγαλύτερη Γαλλική επιτυχία σε παγκόσμιο επίπεδο!



Η Nathalie Lermitte ακολούθησε το έμφυτο κάλεσμα του τραγουδιού από την ηλικία των 6 ετών, όταν ανέβηκε για πρώτη φορά στη σκηνή με την ορχήστρα του πατέρα της και τραγούδησε μπροστά σε 500 άτομα.



Ερμηνεύτρια της Edith Piaf, η μοναδική Nathalie Lermitte



Την ημέρα που έκλεισε τα 18 της χρόνια, κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ «Tu es tout ce que j’aime», δύο singles από το οποίο πούλησαν πάνω από 400.000 αντίτυπα.

Η Nathalie Lermitte ηχογράφησε πολλά θεματικά τραγούδια για τηλεοπτικές σειρές και κινούμενα σχέδια. Το 1989 έκανε τα πρώτα της βήματα στη μουσική κωμωδία, όταν κλήθηκε να παίξει το ρόλο της Cristal στο «Starmania», το οποίο ανέβηκε για 3 χρόνια στο Théâtre Marigny στο Παρίσι και στη συνέχεια ακολούθησε διεθνή περιοδεία που τελείωσε στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη. Ακολούθησε μια σειρά από επιτυχημένους ρόλους σε μιούζικαλ στα οποία έπαιξε το ρόλο της Edith Piaf.



Το 2018 εντάχθηκε στην παράσταση Piaf! The Show και συνεχίζει να γνωρίζει παγκόσμια επιτυχία με εμφανίσεις στη Γαλλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ντουμπάι, τη Νότια Αμερική, και την Ευρώπη.

Πληροφορίες Εισιτηρίων

Η προπώληση εισιτηρίων μόλις ξεκίνησε!

Σημεία Προπώλησης

Ηλεκτρονικά: more.com

Τηλεφωνικά: 11876

Σε όλα τα more Spots

Δίκτυο Public

Public online: http://tickets.public.gr/

Kαταστήματα Public

https://www.public.gr/templates/publicStorelocator.jsp



