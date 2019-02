Στο «σφυρί» η θρυλική Black Strat των Pink Floyd (pics)

Με αυτήν τη μαύρη Fender Stratocaster, ηχογραφήθηκε το θρυλικό άλμπουμ των Pink Floyd «The Dark Side of the Moon».

Τον Ιούνιο του 2019, βγαίνουν σε πλειστηριασμό στον οίκο Christie's στη Νέα Υόρκη, περισσότερες από 120 εμβληματικές κιθάρες του Ντέιβιντ Γκίλμουρ, με τις οποίες έπαιξε είτε με τους Pink Floyd είτε αργότερα στη σόλο καριέρα του.

«Αυτές οι κιθάρες ήταν πολύ καλές μαζί μου» δήλωσε στο περιοδικό Rolling Stone, ο Γκίλμουρ. «Είναι οι φίλοι μου. Μου έδωσαν πολλή μουσική. Απλά, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να φύγουν και να υπηρετήσουν κάποιον άλλον. Τέλειωσα μαζί τους. Και βεβαίως, τα χρήματα που θα φέρουν, θα κάνουν πολύ μεγάλο καλό στον κόσμο, αυτή είναι η πρόθεσή μου».

«Δεν ήθελα να γίνω "αρχαίος" και να έχω ένα ολόκληρο απόθεμα από κιθάρες, να κάθονται και να μην κάνουν τίποτα. Και ειλικρινά, πάρα πολλές απ' αυτές είναι κιθάρες που δεν έχω χρόνο να τις παίξω. Θα δώσουν χαρά σ' άλλους». Θα κρατήσει περίπου 20, κάποιες που δεν μπορεί να αποχωριστεί. Μέσα σε αυτές, όμως, δεν είναι η περίφημη Black Strat. «Ξέρεις κάτι; Όσο με αφορά, μπορώ να την αφήσω να φύγει. Θα φέρει πολύ κόσμο να ρίξουν μια ματιά σ' αυτόν τον πλειστηριασμό, κι αυτή τη δουλειά θα κάνει. Είναι μια όμορφη κιθάρα... Οι νότες του πώς ξεκινά το Shine On Your Crazy Diamond έπεσαν, μια μέρα, απ' αυτήν την κιθάρα». Μίλησε για την ιστορία της: «Είναι μια Strat του 1969, την οποία αγόρασα το 1970 στου Manny, στον 48th Street στη Νέα Υόρκη. Έχω κάνει κάμποσες μετατροπές πάνω της. Το χρώμα μόνο δεν αλλάζει. Ήταν πάντα μαύρο».

Και όσοι αναρωτιούνται τι τον τράβηξε στις Stratocaster, τώρα έχουν την απάντηση: «Το παιδικό μου όνειρο ήταν να έχω μια Stratocaster σαν αυτήν που είχε ο Χανκ Μάρβιν στους Shadows. Ήταν η κιθάρα που πάντα ήθελα».

Η εκτιμώμενη αξία της Black Strat είναι 100.000 – 150.000 δολάρια. Μαζί της θα πωληθεί και η δωδεκάχορδη λευκή Fender Stratocaster με σειριακό αριθμό 0001, με την οποία ηχογράφησε διάφορα μέρη στο «Another Brick in the Wall» (Parts 2 and 3). Φεύγει και η Ovation με την οποία έπαιζε το «Comfortably Numb» σχεδόν σ' όλες τις ζωντανές εμφανίσεις του.

Τα έσοδα από τον πλειστηριασμό θα τα διαχειριστεί το ίδρυμα που ο Γκίλμουρ διευθύνει εδώ και δεκαετίες. «Τα χρήματα θα πάνε στις πιο μεγάλες ανάγκες, της αντιμετώπισης του λιμού, του προβλήματος των αστέγων και του εκτοπισμού ανθρώπων σ' όλον τον κόσμο» κατέληξε.

