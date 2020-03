Κορονοϊός: Έκτος νεκρός στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν 70χρονο που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Καστοριάς.

Είναι τρίτος θάνατος από τον κορονοϊό στην Καστοριά.

Η πληροφορία δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής από το υπουργείο Υγείας.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/ygeia/koronoios-ektos-thanatos-apo-ton-io-sti-xora-mas-tritos-stin-kastoria

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram

ΚΟΡΟΝΑΪΟΣ: ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Κορονοϊός: Σας αφορά! Πόσοι έχουν τα συμπτώματα στην Ελλάδα – Αναλυτικοί χάρτες

Κορονοϊός: Δείτε ΕΔΩ αν δικαιούστε το επίδομα των 800 ευρώ