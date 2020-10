Oruc Reis: Στα 16 ναυτιλά μίλια - Κρίσιμο το διήμερο 27 και 28 Οκτωβρίου

Η Άγκυρα δείχνει να επιζητά με κάθε τρόπο ένα «θερμό» επεισόδιο, με αιχμή του δόρατός της το ερευνητικό σκάφος, το οποίο.... ακροβατεί ανάμεσα στα υδάτινα σύνορα - Ιδιαιτέρως κρίσιμο το διήμερο 27 και 28 Οκτωβρίου λόγω της εθνικής εορτής

Στα 16 ναυτικά μίλια από το Καστελόριζο με πορεία ανατολική-βορειοανατολική βρισκόταν περίπου στη 2 το μεσημέρι το Oruc Reis.

Στους χάρτες φαίνεται το στίγμα του τουρκικού ερευνητικού πλοίου στις 11:30 ώρα Ελλάδος στα 25 ναυτικά μίλια και μέσα σε 1,5 ώρα διήνησε μια απόσταση περίπου 5 ναυτικών μιλίων καθώς κινείται με ταχύτητα 4,4-4,6 κόμβων.

Εάν συνεχιστεί η πορεία αυτή το Oruc Reis εκτιμάται ότι σε περίπου 2 ώρες θα βρεθεί σε απόσταση μικρότερη των 12 ναυτικών μιλίων από το Καστελόριζο.

Όπως εκτιμούν στρατιωτικοί αναλυτές θα είναι εξόχως κρίσιμο το διήμερο 27 και 28 Οκτωβρίου αφού οι Τούρκοι δίνουν μεγάλη σημασία στις σημειολογίες τις οποίες χρησιμοποιούν στην επιθετική τους προπαγάνδα.

Η παράταση που έδωσαν στη NAVTEX είναι κάτι παραπάνω από προφανές ότι συνδέεται με την εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου.

«Μοντάζ η εικόνα με την ελληνική φρεγάτα δίπλα στο Oruc Reis»

Η Γενί Σαφάκ είναι το επίσημο όργανο προπαγάνδας της κυβέρνησης στην Τουρκία. Κατά καιρούς προσπαθεί να κάνει πλύση εγκεφάλου στους Τούρκους αναμοχλεύοντας τα ανθελληνικά αντανακλαστικά της τουρκικής κοινωνίας. Τώρα ξεπέρασαν κάθε όριο.

Η τουρκική εφημερίδα – φερέφωνο του Ερντογάν, σε μία προσπάθεια που θα ζήλευε ακόμη και ο Γκέμπελς, επιχειρεί να κατηγορήσει την ελληνική πλευρά πως έκανε μοντάζ στην φωτογραφία που απεικονίζει την ελληνική φρεγάτα ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από Oruc Reis.

Βέβαια στις δύο φωτογραφίες που δημοσιεύει υπάρχει η ξεκάθαρη διαφορά του γερανού πάνω στο τουρκικό πλοίο που καταρρίπτει τους τουρκικούς ισχυρισμούς και κάνει και τον πιο αδαή στα ζητήματα μοντάζ φωτογραφιών να γελάει…

Η Ελλάδα απαντά με αντιNavtex στην τουρκική Navtex

Νέα Navtex για το Oruc Reis εξέδωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης η Τουρκία, θέτοντας περιοχή ερευνών από 24 σημεία, ζητώντας παράλληλα και την αποστρατικοποίηση των Ψαρών. Άμεση απάντηση από την Ελλάδα.

Από τον σταθμό της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού στο Ηράκλειο εκδόθηκε αντι-Navtex με αφορμή τη νέα παράνομη Navtex που εξέδωσε ο σταθμός της Αττάλειας για έρευνες του Oruc Reis σε περιοχή εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελλόριζο.

Η ελληνική Navtex τονίζει ότι η τουρκική Navtex αφορά «σε μη εγκεκριμένη δραστηριότητα» και είναι «παράνομη» διότι η περιοχή που εκτείνεται «επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα».

Στην ελληνική Navtex υπογραμμίζεται, επίσης, ότι ο σταθμός της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού στο Ηράκλειο έχει τη δικαιοδοσία για την έκδοση μηνυμάτων στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

Ακολουθεί η ελληνική Navtex:

ZCZC HA05

212200 UTC OCT 20 IRAKLEIO STATION NAVWARN 618/20

KASTELORIZO SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE NUMBER FA17-1314/20 IN HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF. IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA17-1314/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 272059 UTC OCT 20.

