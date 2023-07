ΕΚΠΑ: Νέος πρύτανης ο καθηγητής Καρδιολογίας Γεράσιμος Σιάσος

Ομόφωνη η εκλογή του - Ποιος είναι ο νέος πρύτανης του ΕΚΠΑ και οι νέοι αντιπρυτάνεις

Με την ομόφωνη εκλογή του Καθηγητή Καρδιολογίας Γεράσιμου Σιάσου ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάδειξης νέου Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, την Παρασκευή (21/07/2023).

Ο 44χρονος καρδιολόγος Γεράσιμος Σιάσος είναι ο νεότερος εκλεγμένος Πρύτανης έως σήμερα. Από τον Σεπτέμβριο θα αναλάβει τη διοίκηση στο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας.

Η εκλογή έγινε με ηλεκτρονική μυστική ψηφοφορία μεταξύ των 11 μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΚΠΑ (Σπ. Βλαχόπουλος, Ν. Θωμαϊδης, Δ. Καινούριος, Γ. Σιάσος, Αθ. Σμυρνιώτου, Αχ. Χαλδαιάκης, Β. Βασιλείου, Αν. Γερμενής, Μ. Σάρπ, Γ. Στασινός, Π. Τζωρτζάκης).

Επιπλέον, κατόπιν ομόφωνης συμφωνίας των μελών του Συμβουλίου νέοι Αντιπρυτάνεις στο Πανεπιστήμιο Αθηνών θα αναλάβουν οι Καθηγητές: Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, Χρήστος Καραγιάννης, Σοφία Παπαϊωάννου, Αριστείδης Σάμιτας.

Ποιος είναι ο νέος πρύτανης και οι νέοι αντιπρυτάνεις

Ο Γεράσιμος Σιάσος είναι Καθηγητής Καρδιολογίας και Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διατελέσει Επισκέπτης Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard (2015 - 2016), Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (2019 - 2021) και Πρόεδρος των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων «Αρεταίειο» και «Αιγινήτειο» (2019 - 2021). Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ και κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα και δύο Μεταπτυχιακά Δίπλωματα (M.Sc.) στις «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Καρδιολογική Νοσηλευτική» και στη «Διοίκηση Μονάδων Υγείας».

Μετεκπαιδεύτηκε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard και στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ). Ειδικεύτηκε στην Καρδιολογία στην Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. Εξελέγη ομόφωνα σε όλες τις ακαδημαϊκές βαθμίδες (Λέκτορας, Επίκουρος Καθηγητής, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Καθηγητής) στην Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ. Εργάστηκε στην A’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική (Ιπποκράτειο Νοσοκομείο) και διετέλεσε Υπεύθυνος της Μονάδας Αθηροσκλήρωσης και της Μονάδας Βιοχημικής, Ανοσολογικής και Μοριακής Βιολογίας στην ίδια κλινική. Είναι Ιδρυτής και Υπεύθυνος του Ειδικού Ιατρείου «Καρδιά και Διαβήτης» για την παρακολούθηση ασθενών, οι οποίοι πάσχουν από καρδιολογικό νόσημα και σακχαρώδη διαβήτη. Πρωτοστάτησε στην εγκατάσταση και λειτουργία της Γ΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής στο Νοσοκομείο «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», στην οποία υπηρετεί. Είναι Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας «Καρδιά και Διαβήτης» της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Ο Ευστάθιος Ευσταθόπουλος υπηρετεί ως Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Είναι υπεύθυνος της Μονάδας Ιατρικής Φυσικής του Β’ Εργαστηρίου Ακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν» στο Χαϊδάρι. Σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο Πατρών και έλαβε το πτυχίο του το 1988. Στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιατρική Φυσική (M.Sc. in Medical Physics) στο University of Surrey, UK, απ’ όπου αποφοίτησε το 1989. Αφού υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στην αεροπορία (1990-1991) εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα και στη συνέχεια στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (1993-2003). Παράλληλα εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στην Ιατρική Φυσική, την οποία έλαβε από το Πανεπιστήμιο Πατρών το 2002. Επιπλέον, μετεκπαιδεύτηκε στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εκπαίδευση Ενηλίκων» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Ο Χρήστος Καραγιάννης είναι Αν. Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας και Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ είναι απόφοιτος και διδάκτορας του ανωτέρω Τμήματος, ενώ έχει λάβει τον τίτλο του Master (ΜΤh) από το University of Aberdeen. Από το 2017 αποτελεί μέλος του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ. Μάλιστα το 2020 εκλέχθηκε δεύτερος κατά σειρά στη σχετική ψηφοφορία από τους εκπροσώπους των Τμημάτων των Σχολών του ΕΚΠΑ. Έχει πραγματοποιήσει έρευνα σχετική με το γνωστικό του αντικείμενο στο Ισραήλ, (Καισάρεια Φιλίππου 1995-1997 και Μάγδαλα 2013), ενώ έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά έργα σχετικά με τη δημιουργία χριστιανικού πολιτιστικού αποθέματος.

Η Σοφία Παπαϊωάννου είναι Καθηγήτρια της Λατινικής Φιλολογίας και Αντιπρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (1992), και κάτοχος μεταπτυχιακού (1995) και διδακτορικού (1998) στην Κλασική Φιλολογία από University of Texas at Austin. Πριν από την ένταξή της στο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του ΕΚΠΑ το 2007, δίδαξε για εννέα χρόνια στα Πανεπιστήμια του Tennessee (University of Tennessee-Knoxville), Akron (Ohio) και Κύπρου. Το 2019 ήταν υπότροφος Stanley J. Seeger στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Princeton, και ως προσκεκλημένη εμπειρογνώμονας έχει διδάξει ελληνική και ρωμαϊκή μυθολογία στο διεθνές θερινό σχολείο του Πανεπιστημίου Ξένων Σπουδών του Πεκίνου (Beijing Foreign Studies University).

Ο Αριστείδης Σάμιτας είναι Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει διατελέσει επί 20 έτη καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος MSc in Money, Banking and Finance από το Birmingham University στην Μεγάλη Βρετανία και Διδακτορικού διπλώματος (PhD) στη Χρηματοοικονομική από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, έχει πραγματοποιήσει Μεταδιδακτορική έρευνα (Post Doc) στη Χρηματοοικονομική στο Πανεπιστήμιο του City στο Λονδίνο.

