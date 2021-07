Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: Εξαιρετικά δύσκολο να ανακοπεί η έλευση του 4ου κύματος

Ο κ. Μαγιορκίνης επισήμανε ότι η συγκεκριμένη παραλλαγή του κορονοϊού εξαπλώνεται κυρίως στους νέους, ενώ είναι «εξαιρετικά δύσκολο να ανακοπεί η έλευση του 4ου κύματος».

Ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Γκίκας Μαγιορκίνης, μίλησε για την αύξηση των κρουσμάτων, το τέταρτο κύμα και τα μέτρα.

Ο κ. Μαγιορκίνης, μιλώντας στο κεντρικό ειδήσεων του ΣΚΑΪ, είπε ότι είχε φανεί από την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα υπάρξει αύξηση των κρουσμάτων, σημειώνοντας ότι «το θετικό είναι ότι μέχρι στιγμή δεν έχει φανεί κάποια αύξηση της πίεσης στο σύστημα υγείας».

Αναφερόμενος στην εξάπλωση της μετάλλαξης Δέλτα και την έλευση ενός 4ου κύματος, επισήμανε ότι η συγκεκριμένη παραλλαγή του κορονοϊού εξαπλώνεται κυρίως στους νέους, ενώ είναι «εξαιρετικά δύσκολο να ανακοπεί η έλευση του 4ου κύματος».

Σημείωσε ότι πιθανόν θα δούμε παρόμοια εικόνα με το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πορτογαλία και το Ισραήλ. Μάλιστα, εκτίμησε ότι «ο αριθμός των κρουσμάτων θα ξεπεράσει σίγουρα τις 2000».

Όσον αφορά τα μέτρα, ο κ. Μαγιορκίνης τόνισε ότι «οποιοδήποτε δραστικό μέτρο θα εξαρτηθεί από την πίεση στο σύστημα υγείας».

Παράλληλα, ο καθηγητής Επιδημιολογίας επισήμανε ότι ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για όλους αυτή τη στιγμή, καθώς αν νοσήσει κάποιος, ανεξαρτήτως ηλικίας και φυσικής κατάστασης, ακόμη και τα ήπια συμπτώματα μπορούν να διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. «Γνωστοί μου έχουν απώλεια οσμής και γεύσης για μήνες», είπε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τις μετακινήσεις, ο καθηγητής είπε ότι είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθούν οι χερσαίες, ενώ οι διακρατικές μετακινήσεις, σύντομα, θα επιτρέπονται μόνο σε εμβολιασμένους.

«Είναι σημαντικό η συμμετοχή στα self test να παραμείνει για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί», τόνισε και προσέθεσε ότι υπάρχει διάκριση για το σε ποιους χώρους η χρησιμότητα των self test είναι μέγιστη και ελάχιστη, εξηγώντας ότι γι’ αυτό πάρθηκε και η απόφαση σχετικά με τις μετακινήσεις με self test.

Όσον αφορά την επαναφορά της μάσκας στους εξωτερικούς χώρους, ανέφερε ότι δεν έχει τεθεί αυτό το θέμα προς συζήτηση αυτή τη στιγμή.

Τέλος, για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, ο κ. Μαγιορκίνης είπε ότι υπάρχει ένα σαφές σχέδιο για συγκεκριμένους επαγγελματικούς χώρους. «Αυτό θα ακολουθήσουμε και με αυτό θα πορευτούμε.»

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Χαρδαλιάς: Εστίαση και κέντρα διασκέδασης μόνο με καθήμενους - Βαριές ποινές στους παραβάτες