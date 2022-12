Ελληνικός τουρισμός: Το 2022 ήταν η χρονιά του!

2022: Χρονιά με ρεκόρ βραβείων για τον ελληνικό τουρισμό

Η Ελλάδα και οι ελληνικοί προορισμοί διακρίθηκαν στα εφετινά τουριστικά βραβεία στις σημαντικές αγορές των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων χωρών, ενώ δεν έλειψαν και οι διακρίσεις για τον ίδιο τον ΕΟΤ ως Οργανισμό.

Τα βραβεία στις ΗΠΑ

Στα βραβεία GΤ Tested Reader Survey Awards 2022 που δίνουν οι αναγνώστες του Global Traveler, του σημαντικότερου αμερικανικού περιοδικού για τον επαγγελματικό τουρισμό και τον τουρισμό πολυτέλειας, η Ελλάδα διακρίθηκε ως ο Καλύτερος Τουριστικός Προορισμός (Best Tourism Destination).

Στα «Οscar της τουριστικής βιομηχανίας», τα περίφημα Travvy Awards όπου ψηφίζουν οι επαγγελματίες του τουρισμού στις ΗΠΑ, η Ελλάδα κατέλαβε την 1η θέση (Gold) στις κατηγορίες: Καλύτερος Προορισμός στην Ευρώπη (Best Destination Europe), Καλύτερος Προορισμός στην Μεσόγειο (Best Destination Mediterranean) και Καλύτερος Ευρωπαϊκός Προορισμός Κρουαζιέρας (Best Cruise Destination - Europe). Στα ίδια βραβεία ο ΕΟΤ τιμήθηκε με τη το 2ο βραβείο (Silver) Καλύτερου Οργανισμού Τουρισμού στην Ευρώπη (Best Tourism Board - Europe).

Η Ελλάδα ξεχώρισε, επίσης, ως η Πιο Αγαπημένη Χώρα (Favorite Country) των Millenials στα ταξιδιωτικά βραβεία «The Trazees» που απονέμει η δημοφιλής ιστοσελίδα TrazeeTravel η οποία απευθύνεται, κυρίως, σε ταξιδιώτες ηλικίας από 24 έως 40 ετών.

Στα βραβεία προορισμών, τρία πασίγνωστα ελληνικά νησιά διακρίθηκαν εφέτος τα Βραβεία Leisure Lifestyle Awards που ψηφίζουν οι αναγνώστες του περιοδικού «Global Traveler's & Leisure Lifestyle, επαγγελματίες του τουρισμού και του τουρισμού πολυτέλειας.

Η Σαντορίνη αναδείχθηκε το «Καλύτερο Νησί στην Ευρώπη» (Best Island in Europe) για 9η συνεχόμενη χρονιά, η Μύκονος κέρδισε την 3η θέση στην ίδια κατηγορία και την 7η θέση στον κόσμο στην κατηγορία «Καλύτερες Παραλίες» (Best Beaches), ενώ η Κρήτη διακρίθηκε στην 8η θέση στην κατηγορία «Καλύτερο Νησί στην Ευρώπη». Η Ελλάδα ως προορισμός τιμήθηκε με το βραβείο «Καλύτερα Ιστορικά Αξιοθέατα Διεθνώς» (Best Historical Attractions International).

Για τους Αμερικανούς η Ελλάδα ξεχωρίζει επίσης ως ιδανικός προορισμός διακοπών για όλη την οικογένεια, αφού κέρδισε το βραβείο του Κορυφαίου Προορισμού για Οικογενειακές Διακοπές (Best Family-Friendly Multigenerational Destination of the Year) στα Wherever Awards που διοργανώνει η έγκυρη τουριστική ιστοσελίδα Whereverfamily.com.

Τα Βραβεία στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σημαντικές διακρίσεις είχε φέτος η Ελλάδα και στα βρετανικά τουριστικά βραβεία που θεωρούνται από τα πιο έγκυρα στον κόσμο και αφορούν την παγκόσμια τουριστική δραστηριότητα. Στο πλαίσιο της World Travel Market του Λονδίνου έγινε και η απονομή των διεθνών βραβείων Wanderlust Travel Awards που διοργανώνει το μακροβιότερο ταξιδιωτικό περιοδικό του Ηνωμένου Βασιλείου κι έχουν ως στόχο να αναδείξουν τους καλύτερους προορισμούς σε δύο βασικές κατηγορίες: στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Εκείνη την βραδιά η Ελλάδα είχε την τιμητική της, καθώς ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ Δημήτρης Φραγκάκης παρέλαβε εκ μέρους της Ελλάδας το χρυσό βραβείο του Πιο Επιθυμητού Προορισμού στην Ευρώπη (Most Desirable Country- Europe). Στην ίδια τελετή τιμήθηκαν τα ελληνικά νησιά με το χάλκινο βραβείο ως Πιο Επιθυμητή Περιοχή στην Ευρώπη (Most Desirable Region -Europe) και η Κρήτη με το χάλκινο βραβείο του Πιο Επιθυμητού Νησιού στην Ευρώπη (Most Desirable Island -Europe).

Λίγες μέρες αργότερα, η Ελλάδα διακρίθηκε στα διεθνή βραβεία θαλάσσιου τουρισμού Wave Awards ως ο Κορυφαίος Προορισμός Κρουαζιέρας (Best Cruise Destination) -για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερά στις πρώτες θέσεις προτίμησης του βρετανικού κοινού για καλοκαιρινές διακοπές με αεροπλάνο (μικρής απόστασης), σύμφωνα με έρευνα για τις τάσεις στον διεθνή τουρισμό κατά το 2023, την οποία διεξήγαγε η Ένωση Βρετανών Ταξιδιωτικών Πρακτόρων (ΑΒΤΑ).

Τα βραβεία του ΕΟΤ στο εξωτερικό

Από την πλευρά του ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, πέρα από το αμερικανικό βραβείο του Καλύτερου Τουριστικού Οργανισμού στην Ευρώπη που αναφέρθηκε παραπάνω, είχε την χαρά να δει διακρίσεις για τα Γραφεία και τις δράσεις του στο εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα το Γραφείο του ΕΟΤ Κίνας τιμήθηκε με το βραβείο Marco Polo του Κορυφαίου Εθνικού και Περιφερειακού Οργανισμού Τουρισμού, ενώ το Γραφείο του ΕΟΤ Σκανδιναβίας & Βαλτικών χωρών απέσπασε το βραβείο του Κορυφαίου Ξένου Οργανισμού Τουρισμού στη Νορβηγία (Best Foreign Tourist Office) στα Grand Travel Awards, την πιο σημαντική ετήσια συνάντηση του τουριστικού κλάδου στην Σκανδιναβία.



Τέλος, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στις υποψηφιότητες της Ελλάδας και του ΕΟΤ στα World Travel Awards, τα πιο έγκυρα τουριστικά βραβεία στον κόσμο. Η Ελλάδα ως προορισμός ήταν υποψήφια για το βραβείο World's Leading Destination 2022 ενώ ο ΕΟΤ μαζί με το Υπουργείο Τουρισμού ήταν υποψήφιοι για το βραβείο World's Leading Tourist Board 2022. Πρόκειται για δύο σημαντικές υποψηφιότητες που φανερώνουν την ανοδική πορεία και τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού. Για την ιστορία, τα βραβεία κέρδισαν οι Μαλδίβες και ο αντίστοιχος οργανισμός τουρισμού.



«Η Ελλάδα είναι ένα πολύ δυνατό brand name και κατέχει ξεχωριστή θέση στη διεθνή τουριστική σκηνή. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται όχι μόνο στις εξαιρετικές επιδόσεις του τουρισμού μας φέτος ή μέσα από δεκάδες διθυραμβικά άρθρα και αφιερώματα στα εγκυρότερα μέσα ενημέρωσης του πλανήτη, αλλά και στα σημαντικά διεθνή βραβεία που κατακτήσαμε το 2022» σημειώνει ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ