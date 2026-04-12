Κορινθία: Ακρωτηριάστηκε 19χρονος και 24χρονος τραυματίστηκε στο μάτι από το έθιμο της «σαΐτας»

Και οι δύο τραυματίες νοσηλεύονται υπό αστυνομική επιτήρηση.

Ένα σοβαρό ατύχημα με δύο τραυματίες σημειώθηκε το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου (11/04), περίπου στις 22:00, στο Βέλο Κορινθίας, όταν δύο νεαροί προσπάθησαν να αναβιώσουν το πασχαλινό έθιμο της «σαΐτας».

Οι δύο άνδρες ανέβηκαν σε μπαλκόνι για να ενεργοποιήσουν έναν αυτοσχέδιο μηχανισμό, ωστόσο η προσπάθειά τους εξελίχθηκε επικίνδυνα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά και οι δύο.

Ο ένας τραυματίας, 19χρονος υπήκοος Ουκρανίας, υπέστη σοβαρό τραύμα στο χέρι, που οδήγησε στον ακρωτηριασμό δακτύλου, και διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο ΚΑΤ στην Αθήνα.

Ο δεύτερος, 24χρονος Έλληνας, τραυματίστηκε στο μάτι και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».

Σύμφωνα με πληροφορίες των αρχών, και οι δύο νοσηλεύονται υπό αστυνομική επιτήρηση.