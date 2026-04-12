Αστυνομική επιχείρηση στην Αττική: 14 συλλήψεις και κατασχέσεις μολότοφ, φωτοβολίδων και κροτίδων

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής υλοποίησε το βράδυ της Ανάστασης ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο, με στόχο την πρόληψη και αποτροπή επικίνδυνων περιστατικών σε ιερούς ναούς και σε χώρους συνάθροισης πολιτών.

Στο πλαίσιο των ελέγχων, που επικεντρώθηκαν κυρίως σε περιοχές όπου έχουν καταγραφεί αντίστοιχα φαινόμενα στο παρελθόν, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες επιχειρήσεις σε άτομα και οχήματα. Από τις ενέργειες αυτές συνελήφθησαν 10 άτομα στο Νέο Κόσμο, 2 στην Καλλιθέα, 1 στην Παιανία και 1 στο Κορωπί.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 153 εμπρηστικοί μηχανισμοί τύπου μολότοφ, 38 ναυτικές φωτοβολίδες, 26 κροτίδες και 5 εύφλεκτα δοχεία, είτε στην κατοχή των συλληφθέντων είτε σε κρυμμένα σημεία κοντά σε ιερούς ναούς.

Δείτε εικόνες:

Η αστυνομική παρουσία συνέβαλε στην αποτροπή επικίνδυνων ενεργειών και στην ομαλή τέλεση των εορτασμών, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και τη συμμετοχή οικογενειών και παιδιών στη γιορτή της Ανάστασης.