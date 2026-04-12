Νέος Κόσμος: Ανάσταση με ΜΑΤ και όχι με μολότοφ - Τρεις συλλήψεις για το «έθιμο»

Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε εκτεταμένους ελέγχους και έβαλε «φρένο» στο «έθιμο» με τη «βροχή» από μολότοφ

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων πραγματοποιήθηκε φέτος η Ανάσταση στον Νέο Κόσμο, όπου η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε εκτεταμένους ελέγχους, βάζοντας «φρένο» στο «έθιμο» με τη «βροχή» από μολότοφ και τα βαρελότα που τα τελευταία χρόνια είχε γίνει παράδοση στην περιοχή.

ΙΣΧΥΡΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΑΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΚΟΣΜΟ

Από νωρίς το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, στην ευρύτερη ζώνη της οδού Λαγουμιτζή αναπτύχθηκαν δυνάμεις από διαφορετικές υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., πραγματοποιώντας ελέγχους σε σακίδια και ύποπτα αντικείμενα. Η εικόνα ήταν πρωτόγνωρη για την περιοχή, καθώς διμοιρίες των ΜΑΤ βρίσκονταν ανάμεσα στους πιστούς που είχαν συγκεντρωθεί για την Ακολουθία της Ανάστασης.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντοπίστηκαν σακίδια που περιείχαν αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς, ενώ συνολικά έγιναν επτά προσαγωγές. Από αυτές, οι τρεις μετατράπηκαν σε συλλήψεις, σύμφωνα με την αστυνομία.

Παρά την έντονη παρουσία των αρχών, η βραδιά κύλησε σε σαφώς πιο ήπιους τόνους σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια. Το «Χριστός Ανέστη» συνοδεύτηκε κυρίως από φωτοβολίδες που φώτισαν τον ουρανό και περιορισμένη χρήση μικρών κροτίδων.

ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΚΟΣΜΟ

Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο «έθιμο» εμφανίστηκε το 2011 από άγνωστους δράστες και συνδέεται με τη ρίψη κροτίδων, βεγγαλικών και μολότοφ στον δρόμο μπροστά από τον Ιερό Ναό Αναλήψεως.

Φωτογραφίες: INTIME

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:15ΕΛΛΑΔΑ

FireGuard 112+: Η ελληνική εφαρμογή Πολιτικής Προστασίας που φέρνει την τεχνολογία στην πρώτη γραμμή

07:11ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Ανάσταση με ΜΑΤ και όχι με μολότοφ - Τρεις συλλήψεις για το «έθιμο»

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Κρίσιμες εκλογές στην Ουγγαρία για το μέλλον του Όρμπαν και της Ευρώπης

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Κυριακή του Πάσχα: Τι ισχύει για όσους εργαστούν σήμερα

06:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο πρωθυπουργός στα Χανιά για την Ανάσταση: Παρακολούθησε τη λειτουργία με τη σύζυγό του

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα 1997: Όταν Έλληνες πυροβόλησαν και έτρεψαν σε φυγή τουρκικό υποβρύχιο στο Φαρμακονήσι

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Η αποστολή Artemis II ήταν ένας θρίαμβος - Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για τη NASA

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα το... ελληνικόν: Πώς το γιορτάζουμε - Τα ήθη και έθιμα της Λαμπρής

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα σουβλίσουμε σήμερα τον οβελία - Οι συνθήκες σε κάθε περιοχή της χώρας

06:13ΚΟΣΜΟΣ

Ιραν: Κατηγορεί τις ΗΠΑ για υπερβολικές απαιτήσεις στις διαπραγματεύσεις

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Απριλίου: Η Λαμπρή της Ορθοδοξίας - Σε ποιούς να πείτε χρόνια πολλά

05:41ΚΟΣΜΟΣ

Ο αντιπρόεδρος Βανς επιστρέφει στις ΗΠΑ - χωρίς συμφωνία με το Ιράν

04:55ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου εναντίον Ερντογάν: «Χάρτινος τίγρης» η Τουρκία

04:36ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Ναυάγιο» στο Ισλαμαμπάντ - «Δεν φτάσαμε σε συμφωνία με το Ιράν» λέει ο Βάνς - «Αυτό είναι πιο κακό για το Ιράν παρά για τις ΗΠΑ»

04:25ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά ΜΜΕ: Αργότερα σήμερα θα συνεχισθούν οι διαπραγματεύσεις

03:50ΕΛΛΑΔΑ

Το Μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας για την Ανάσταση

03:22ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Θα αναλάβουμε δράση εναντίον πολεμικών πλοίων που θα μπει στο Ορμούζ

02:52ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Το ίδιο μου κάνει» είτε κλειστεί συμφωνία με το Ιράν ή όχι - Τους νικήσαμε στρατιωτικά

02:19ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Το Κίεβο καταγγέλλει πάνω από 460 παραβιάσεις της πασχαλινής ανακωχής

00:01ΕΛΛΑΔΑ

Χριστός Ανέστη: Το Φως μέσα μας, η Ελλάδα μπροστά μας - Αγαπάτε αλλήλους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
15:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Κολυδά έως 19 Απριλίου - Αλλαγή σκηνικού από την Τρίτη

13:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάσχα στο Harvard για τον Χάρη Δούκα - Γιατί ταξιδεύει στις ΗΠΑ ο δήμαρχος Αθηναίων

09:15LIFESTYLE

Ο Μπεν Άφλεκ χαρίζει στην Τζένιφερ Λόπεζ το μερίδιό του από την έπαυλή τους αξίας 60 εκατ. δολαρίων

16:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρομεσογειακός κυκλώνας από την Αλγερία στην Μεσόγειο - Πότε και πώς επηρεάζει την Ελλάδα

04:36ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Ναυάγιο» στο Ισλαμαμπάντ - «Δεν φτάσαμε σε συμφωνία με το Ιράν» λέει ο Βάνς - «Αυτό είναι πιο κακό για το Ιράν παρά για τις ΗΠΑ»

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα 1997: Όταν Έλληνες πυροβόλησαν και έτρεψαν σε φυγή τουρκικό υποβρύχιο στο Φαρμακονήσι

18:59ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

04:55ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου εναντίον Ερντογάν: «Χάρτινος τίγρης» η Τουρκία

17:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Η αποστολή Artemis II ήταν ένας θρίαμβος - Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για τη NASA

06:13ΚΟΣΜΟΣ

Ιραν: Κατηγορεί τις ΗΠΑ για υπερβολικές απαιτήσεις στις διαπραγματεύσεις

17:51ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία - Ταρακουνήθηκαν πολλές περιοχές

18:50LIFESTYLE

Συγκλονίζει ο Δημήτρης Καλλιβωκάς: «Ψάχνω τρόπο να φύγω από τη ζωή»

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Νέα Σμύρνη: Μία νεκρή από τη φωτιά στο διαμέρισμα

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Βίντεο που κόβει την ανάσα - Η στιγμή που καρχαρίας δαγκώνει δύτρια (σκληρές εικόνες)

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Στην αγκαλιά της μητέρας του στο μπροστινό κάθισμα ήταν το 3χρονο που σκοτώθηκε σε τροχαίο

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα σουβλίσουμε σήμερα τον οβελία - Οι συνθήκες σε κάθε περιοχή της χώρας

19:56ΚΥΠΡΟΣ

Τραγωδία στην Κύπρο: Ανασύρθηκε και δεύτερος νεκρός από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας

23:08ΚΟΣΜΟΣ

Explainer - Στενά του Ορμούζ: Τι απαιτούν Ιράν και ΗΠΑ - Πού μπλοκάρει η διαπραγμάτευση

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Απριλίου: Η Λαμπρή της Ορθοδοξίας - Σε ποιούς να πείτε χρόνια πολλά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ