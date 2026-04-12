Νέος Κόσμος: Ανάσταση με ΜΑΤ και όχι με μολότοφ - Τρεις συλλήψεις για το «έθιμο»

Παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων πραγματοποιήθηκε φέτος η Ανάσταση στον Νέο Κόσμο, όπου η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε εκτεταμένους ελέγχους, βάζοντας «φρένο» στο «έθιμο» με τη «βροχή» από μολότοφ και τα βαρελότα που τα τελευταία χρόνια είχε γίνει παράδοση στην περιοχή.

Από νωρίς το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, στην ευρύτερη ζώνη της οδού Λαγουμιτζή αναπτύχθηκαν δυνάμεις από διαφορετικές υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., πραγματοποιώντας ελέγχους σε σακίδια και ύποπτα αντικείμενα. Η εικόνα ήταν πρωτόγνωρη για την περιοχή, καθώς διμοιρίες των ΜΑΤ βρίσκονταν ανάμεσα στους πιστούς που είχαν συγκεντρωθεί για την Ακολουθία της Ανάστασης.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντοπίστηκαν σακίδια που περιείχαν αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς, ενώ συνολικά έγιναν επτά προσαγωγές. Από αυτές, οι τρεις μετατράπηκαν σε συλλήψεις, σύμφωνα με την αστυνομία.

Παρά την έντονη παρουσία των αρχών, η βραδιά κύλησε σε σαφώς πιο ήπιους τόνους σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια. Το «Χριστός Ανέστη» συνοδεύτηκε κυρίως από φωτοβολίδες που φώτισαν τον ουρανό και περιορισμένη χρήση μικρών κροτίδων.

Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο «έθιμο» εμφανίστηκε το 2011 από άγνωστους δράστες και συνδέεται με τη ρίψη κροτίδων, βεγγαλικών και μολότοφ στον δρόμο μπροστά από τον Ιερό Ναό Αναλήψεως.

