Κρήτη: Μαθητής έπαθε ηλεκτροπληξία μέσα σε Λύκειο του Ηρακλείου

Snapshot Ένας 17χρονος μαθητής υπέστη ηλεκτροπληξία μέσα στο Λύκειο Γαζίου στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ο μαθητής μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ο τρόπος που προκλήθηκε η ηλεκτροπληξία δεν έχει διευκρινιστεί.

Το περιστατικό προκάλεσε ανησυχία στην εκπαιδευτική κοινότητα και στους γονείς των μαθητών.

Οι Αντιδημαρχίες Παιδείας και Τεχνικών Έργων του Δήμου Μαλεβιζίου ενημερώθηκαν και ανέλαβαν δράση. Snapshot powered by AI

Σοβαρός τραυματισμός με ηλεκτροπληξία ενός 17χρονου μαθητή σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, σήμερα Παρασκευή 16 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το cretalive, το ατύχημα σημειώθηκε μέσα στο χώρο του σχολείου, στο Λύκειο Γαζίου, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο τραυματίστηκε ο μαθητής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο έφηβος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο για τις απαραίτητες, προληπτικές εξετάσεις. Ο μαθητής είναι καλά στην υγεία του, ωστόσο δημιουργήθηκε αναταραχή τόσο στην εκπαιδευτική κοινότητα, όσο και στους γονείς των μαθητών.

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι Αντιδημαρχίες Παιδείας και Τεχνικών Έργων του Δήμου Μαλεβιζίου, προβαίνοντας στις ανάλογες ενέργειες.

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