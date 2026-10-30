Άρτα: Αθώος ο οφθαλμίατρος - χειρουργός που κατηγορούνταν για δωροδοκία

Snapshot Οφθαλμίατρος-χειρουργός του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας κρίθηκε αθώος για την κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας.

Η δίκη διήρκεσε πέντε ώρες και η Εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την αθώωση του κατηγορουμένου.

Ο καταγγέλλων παρουσίασε αντιφάσεις και τα αποδεικτικά στοιχεία όπως τα πρακτικά χειρουργείων και μαρτυρίες νοσηλευτριών τον διέψευσαν.

Η άδικη σύλληψη του ιατρού οδήγησε σε ακύρωση χειρουργείου ασθενούς που ήταν η γιαγιά του καταγγέλλοντα.

Η απόφαση υπογραμμίζει την ανάγκη σεβασμού του τεκμηρίου αθωότητας και την αναμονή της δικαστικής ετυμηγορίας πριν από δημόσιες δηλώσεις. Snapshot powered by AI

Αθώος κρίθηκε σήμερα Παρασκευή (30/10) έπειτα από μια εξαντλητική διαδικασία διάρκειας 5 ωρών, στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Άρτας με τη σύμφωνη πρόταση της κυρίας Εισαγγελέα της έδρας οφθαλμίατρος – χειρουργός του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, ο οποίος στις 15 Οκτωβρίου 2026 είχε συλληφθεί για την κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας.

Ο καταγγέλλων υπέπεσε σε πλήθος αντιφάσεων ως προς τον χρόνο και την περιγραφή των υποτιθέμενων πραγματικών περιστατικών και δεν έπεισε το Δικαστήριο για τους ισχυρισμούς του, οι οποίοι διαψεύστηκαν από τις νοσηλεύτριες της κλινικής, αλλά και τα πρακτικά των χειρουργείων των ασθενών που χειρουργήθηκαν την ίδια ημέρα, καθώς και το εισιτήριο της ασθενούς γιαγιάς του, η οποία τελικώς έμεινε αχειρούργητη λόγω της άδικης σύλληψης του ιατρού.

Η απόφαση του Δικαστηρίου αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι θα πρέπει όλοι να αναμένουν την ετυμηγορία της Δικαιοσύνης για το βάσιμο ή μη μιας καταγγελίας περί διαφθοράς και να μη σπεύδουν να την αποδέχονται με δημόσιες τοποθετήσεις, παραβιάζοντας το τεκμήριο της αθωότητας.

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