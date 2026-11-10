Λάρισα: 25χρονη πάλεψε με ζευγάρι ληστών που πήγε να την ακινητοποιήσει

Οι ληστές εμφανίστηκαν στην πόρτα του σπιτιού της

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Λάρισα: 25χρονη πάλεψε με ζευγάρι ληστών που πήγε να την ακινητοποιήσει
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένα ζευγάρι ληστών που παρουσιαζόταν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ προσπάθησε να ληστέψει 25χρονη στη Λάρισα.
  • Οι ληστές επιχείρησαν να ακινητοποιήσουν βίαια την κοπέλα όταν εκείνη άνοιξε την πόρτα του σπιτιού της.
  • Η 25χρονη πάλεψε με τους ληστές, οι οποίοι τελικά τράπηκαν σε φυγή αφήνοντας πίσω τους ένα κινητό τηλέφωνο.
  • Η αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα και έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
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Στο σπίτι μιας 25χρονης στη Λάρισα εμφανίστηκε χθες, Δευτέρα, ένα ζευγάρι ληστών, οι οποίοι προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συνοικία Χαραυγή αργά το μεσημέρι και μόλις η κοπέλα άνοιξε την πόρτα επιχείρησαν να την ακινητοποιήσουν με τη βία για να τη ληστέψουν.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο paidis.com, η γυναίκα αντέδρασε και ακολούθησε πάλη με αποτέλεσμα οι απατεώνες να τραπούν σε φυγή αφήνοντας πίσω τους ένα από τα κινητά τους τηλέφωνα το οποίο τους έπεσε.

Για το περιστατικό ειδοποιήθηκε η αστυνομία και οι αστυνομικοί αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των απατεώνων.

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