Λάρισα: 25χρονη πάλεψε με ζευγάρι ληστών που πήγε να την ακινητοποιήσει

Snapshot Ένα ζευγάρι ληστών που παρουσιαζόταν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ προσπάθησε να ληστέψει 25χρονη στη Λάρισα.

Οι ληστές επιχείρησαν να ακινητοποιήσουν βίαια την κοπέλα όταν εκείνη άνοιξε την πόρτα του σπιτιού της.

Η 25χρονη πάλεψε με τους ληστές, οι οποίοι τελικά τράπηκαν σε φυγή αφήνοντας πίσω τους ένα κινητό τηλέφωνο.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα και έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Snapshot powered by AI

Στο σπίτι μιας 25χρονης στη Λάρισα εμφανίστηκε χθες, Δευτέρα, ένα ζευγάρι ληστών, οι οποίοι προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συνοικία Χαραυγή αργά το μεσημέρι και μόλις η κοπέλα άνοιξε την πόρτα επιχείρησαν να την ακινητοποιήσουν με τη βία για να τη ληστέψουν.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο paidis.com, η γυναίκα αντέδρασε και ακολούθησε πάλη με αποτέλεσμα οι απατεώνες να τραπούν σε φυγή αφήνοντας πίσω τους ένα από τα κινητά τους τηλέφωνα το οποίο τους έπεσε.

Για το περιστατικό ειδοποιήθηκε η αστυνομία και οι αστυνομικοί αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των απατεώνων.

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